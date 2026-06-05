ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি বিক্রি করতে বিশেষ পেট্রলপাম্প চালুর সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের, কোথায় কোথায় হবে ?

ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি বিক্রি করতে বিশেষ পেট্রলপাম্প চালুর সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের, কোথায় কোথায় হবে ?
দিল্লি ও NCR, পুনে, নাগপুর এবং মুম্বই- মিলিয়ে 50 থেকে 100 টি ইথানল ফুয়েল স্টেশন চালু করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷
Published : June 5, 2026 at 10:55 AM IST
হায়দবারাদ : ইথানল মিশ্রিত জ্বালানী ব্যবহারের দিকে জোর দিচ্ছে কেন্দ্র ৷ গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিও একাধিক ফ্লেক্স ফুয়েল গাড়ি লঞ্চ করেছে ৷ কিন্তু সমস্যা তৈরি হয়েছে অন্য জায়গায় ৷ ইথানল মিশ্রিত জ্বালানী পাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়াচ্ছে ৷ কারণ বর্তমানে যে পেট্রল পাম্পগুলি থেকে জ্বালানী বিক্রি করা হয় সেগুলি থেকে E20 থেকে E30 ৷ অর্থাৎ 20 থেকে 30 শতাংশ পর্যন্ত ইথানল মেশানো পেট্রল বিক্রি হয় ৷ কিন্তু 80 শতাংশ বা 100 শতাংশই ইথানল পেতে সমস্যা হচ্ছে গাড়ি মালিক ও চালকদের ৷ এই সমস্যা এবার সমাধানের সম্ভাবনা ৷
দিল্লি ও NCR, পুনে, নাগপুর এবং মুম্বই- মিলিয়ে 50 থেকে 100 টি ইথানল ফুয়েল স্টেশন চালু করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ যেখান থেকে ফ্লেক্স ফুয়েল গাড়ির জন্য জ্বালানী বিক্রি হবে ৷ অর্থাৎ 30 শতাংশের বেশি থেকে সর্বাধিক 100 শতাংশ ইথানল মিশ্রিত জ্বালানী বিক্রি হবে ওই পাম্পগুলি থেকে ৷
4 জুন মারুতি সুজুকি লঞ্চ করেছে তাদের সর্বপ্রথম ফ্লেক্স ফুয়েল গাড়ি ৷ ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পেট্রলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী ৷ সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন তিনি ৷ তিনি মনে করছেন, 2027 সালের শেষের দিকে প্রায় 5000 ইথানল ফুয়েল স্টেশন তৈরি করতে পারবে ৷
বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমরা 50 থেকে 100টি ইথানল মিশ্রিত বিকল্প জ্বালানীর জন্য পেট্রল পাম্প তৈরি করব দিল্লি-NCR, পুনে, মুম্বই এবং নাগপুরে ৷ শুরুর দিকে 50 থেকে 100 টি পেট্রল পাম্প থাকলেও 2026 এর শেষের দিকে সেই সংখ্যাটা 500-তে পৌঁছতে পারে ৷"
এর সঙ্গে BS VI ভ্যারিয়েন্টের গাড়ির বিষয়েও নিজের মতামত ব্যাক্ত করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ তাঁর বক্তব্য, BS VI গাড়ি যদি 100 শতাংশ ইথানল ব্যবহার করে চালানো যেতে পারে তাহলে তা পরিবেশের জন্য আদর্শ হবে ৷ কারণ দূষণ কমবে ও জীবাশ্ম জ্বালানির পরিমাণ কমানো সম্ভব হবে ৷
এদিকে বৃহস্পতিবার E100-সক্ষম ফ্লেক্স-ফুয়েল প্যাসেঞ্জার গাড়ি হিসেবে নতুন WagonR Flex Fuel লঞ্চ করল মারুতি । এর ফলে এটি ভারতের প্রথম এমন যাত্রীবাহী গাড়ি , যা 100 শতাংশ ইথানল জ্বালানিতে চলতে সক্ষম। ফ্লেক্স-ফুয়েল প্রযুক্তির বিশেষত্ব হল, এই ধরনের গাড়ি বিভিন্ন মাত্রার পেট্রোল-ইথানল মিশ্রণে চলতে পারে। নতুন WagonR Flex Fuel-এ এমন ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে, যা জ্বালানিতে ইথানলের পরিমাণ অনুযায়ী নিজে থেকেই পারফরম্যান্স ও ফুয়েল ম্যানেজমেন্ট সামঞ্জস্য করতে পারে। ফলে গাড়িটি E20 থেকে শুরু করে E100 পর্যন্ত জ্বালানি ব্যবহার করতে সক্ষম।