সন্তানকে GTA 6 গেম কিনে দেবেন ভাবছেন ? আগে এই বিষয়গুলি অবশ্যই জেনে রাখুন
Sensor Tower-এর তথ্য অনুযায়ী, গেমটি মুক্তির আগেই 1 বিলিয়ন ডলারের আয়ের মাইলফলক পেরিয়ে গিয়েছিল।
Published : November 19, 2026 at 9:03 PM IST
হায়দরাবাদ : দীর্ঘ 13 বছর পর Grand Theft Auto (GTA) সিরিজের নতুন গেম GTA 6 লঞ্চ হয়েছে । গেমটি ঘিরে অনলাইন গেমারদের মধ্যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে । অনেকে ইতিমধ্যে ডাউনলোড করে খেলাও শুরু করে দিয়েছেন ৷ যেখানে খেলোয়াড়দের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে Vice City-তে। সেখানে গেমের দুই প্রধান চরিত্র Lucia Caminos এবং Jason Duval-কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন খেলোয়াড়রা।
Sensor Tower-এর তথ্য অনুযায়ী, গেমটি মুক্তির আগেই 1 বিলিয়ন ডলারের আয়ের মাইলফলক পেরিয়ে গিয়েছিল। 15 মিলিয়নেরও বেশি প্রি-অর্ডার হয়েছিল। তাদের ট্র্যাকার অনুযায়ী, ইতিমধ্যে গেমটি 17 মিলিয়ন কপি বিশ্বব্যাপী বিক্রি হয়েছে ৷
GTA 6 নিয়ে এতটাই উন্মাদনা যে বাড়ির ছোটরাও গেমটি খেলতে চাইতে পারে। বাবা-মায়ের কাছে নতুন গেম কেনার আবদার করতে পারে তারা। বর্তমানে PlayStation ও Xbox-এর নতুন জেনারেশনের কনসোলের স্টোরে গেমটির ডিজিটাল সংস্করণ বিক্রি হচ্ছে। ভারতে Blinkit ও Zepto-তে যে ফিজিক্যাল গেমের কেস বিক্রি হচ্ছে, সেগুলিতে ডিস্ক নেই, বরং গেম ডাউনলোড করার কোড দেওয়া রয়েছে। তবে নাবালক সন্তানদের আবদার মেনে গেমটি কেনার আগে বাবা-মায়ের কয়েকটি বিষয় জানা জরুরি।
GTA 6-এ রয়েছে অপরাধ ও প্রাপ্তবয়স্কদের বিষয়বস্তু
GTA সিরিজের গেম বরাবরই প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য তৈরি এবং এতে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ও প্রাপ্তবয়স্কদের বিষয়বস্তু থাকে। গেমের গল্পে গাড়ি চুরি, ডাকাতি, মারধর, অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর, অপহরণ, তোলাবাজি, অস্ত্র পাচার এবং সামরিক সরঞ্জাম চুরির মতো অপরাধ দেখানো হয়েছে । এর পাশাপাশি নগ্নতা ও যৌনতার মতো বিষয়ও এই ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে জড়িত।
GTA 6-ও এর ব্যতিক্রম নয়। গেমের দুই প্রধান চরিত্র Lucia ও Jason-কে Leonida-র অপরাধ জগতের গভীরে প্রবেশ করতে দেখা যায়। Leonida হল Rockstar-এর তৈরি কাল্পনিক রাজ্য, যা আমেরিকার Florida-র আদলে তৈরি।
এই গেমটি খেলার জন্য ভারতীয়দের সর্বনিম্ন বয়সসীমা কত থাকতে হবে ?
ভারতে GTA 6-এর গায়ে IARC 18+ রেটিং রয়েছে। অর্থাৎ, 18 বছরের কম বয়সীদের জন্য গেমটি উপযুক্ত নয়। গেমটির সঙ্গে Drugs, Extreme Violence, Nudity এবং যৌনতার মতো বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট সতর্কবার্তাও দেওয়া হয়েছে।
বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও গেমটির বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। আমেরিকায় ESRB Mature 17+ (M), ইউরোপ ও ব্রিটেনে PEGI 18, জার্মানিতে USK 18, অস্ট্রেলিয়ায় R18+, নিউজিল্যান্ডে R18, দক্ষিণ কোরিয়ায় GRAC 19 এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও সৌদি আরবে 21+ রেটিং পেয়েছে GTA 6।
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