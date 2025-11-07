ETV Bharat / technology

এখনই রিলিজ হচ্ছে না GTA 6, আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে ?

GTA 6 New Launch Date : আগেও এই গেমটির রিলিজ ডেট পিছিয়ে গিয়েছে ৷ এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ৷

GTA 6 New Launch Date
গেমটির রিলিজ ডেট 6 মাস পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে (ছবি সৌজন্যে - Rockstar Games)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 7, 2025 at 3:09 PM IST

হায়দরাবাদ: GTA প্রেমীদের জন্য ফের খারাপ খবর ৷ কারণ Grand Theft Auto 6 বা GTA 6 এখনই লঞ্চ করছে না ৷ এই গেমটি লঞ্চ করার জন্য় নতুন দিন ঘোষণা করেছে Rockstar Games ৷ এবং নতুন গেমটি খেলার জন্য এখনও এক বছরের বেশি সময় অপেক্ষা করতে হবে ৷

এবারই প্রথম নয়, আগেও এই গেমটির রিলিজ ডেট পিছিয়ে গিয়েছে ৷ এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ৷ চলতি বছরেই গেমটি রিলিজ হওয়ার কথা থাকলেও প্রথমে তা পিছিয়ে 26 মে 2026 করা হয়েছিল ৷ কিন্তু ফের গেমটির রিলিজ ডেট 6 মাস পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ নতুন রিলিজ ডেট দেওয়া হয়েছে 19 নভেম্বর 2026 ৷

রিলিজ ডেট বারবার পিছিয়ে যাওয়ার জন্য় ক্ষমা চেয়েছে রকস্টার গেমস ৷ তাদের তরফে জানানো হয়েছে - "গেমটির রিলিজ ডেট পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হবে ৷ এর জন্য় আমরা ক্ষমাপ্রার্থী ৷ যে অতিরিক্ত সময় পাওয়া যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনারা দক্ষতা আরও বাড়িয়ে নিতে পারবেন ৷ ধৈর্য্য় রাখার জন্য় আপনাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই ৷"

2023 সালের ডিসেম্বর মাসে রকস্টার গেমসের তরফে জানানো হয়েছিল তারা GTA 6 লঞ্চ করবে ৷ তারপর গেমটির একটি ট্রেলারও লঞ্চ করা হয়েছিল ৷ যা গোটা বিশ্বে ঝড় তুলেছিল বলা যেতে পারে ৷ শুধুমাত্র youtube-এই গেমটির ভিউ হয়েছিল 268 মিলিয়ন ৷ দেখুন তার ঝলক-

প্রথম ট্রেলারটি সুপারহিট হওয়ার পর একটি সেকেন্ড ট্রেলারও লঞ্চ করেছিল সংস্থাটি ৷ ভিডিয়ো স্ট্রিমিং প্ল্য়াটফর্ম Youtube-এ তার ভিউ হয়েছিল 137 মিলিয়ন ৷

GTA 6: কেমন হতে পারে গেমটি?

Setting, Main characters, and Storyline: গেমটি লিওনিডার কাল্পনিক রাজ্যে ঘটে ৷ অফিসিয়াল ট্রেলারে ল্যান্ডমার্ক, সৈকত এবং জলাভূমি দেখানো হয়েছে। এর আগে প্রকাশিত এই সংক্রান্ত কয়েকটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গেমটির ম্য়াপে সিটির বাইরের অঞ্চলগুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

GTA প্রেমীদের অনেকেই মনে করেন, যে GTA 6 এর মানচিত্রে অন্যান্য শহর বা এমনকী মহাদেশও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এবিষয়ে সঠিক কোনও তথ্য় না পাওয়া গেলেও অফিসিয়াল ট্রেলারে এনিয়ে বেশ কিছু ঝলক দেখা গিয়েছে ৷ মনে করা হচ্ছে যে GTA 6-এ পঞ্চম এডিশনের মতো চরিত্র পরিবর্তনের ফিচার থাকবে।

GTA 6
ROCKSTAR GAMES
GTA 6 DELAY
GTA 6 RELEASE DATE

