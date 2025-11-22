ETV Bharat / technology

Exclusive Interview : চাঁদে যাচ্ছেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন অঙ্গদ প্রতাপ, কী কী প্রস্তুতি নিচ্ছেন ? ঘরোয়া আলোচনায় খোলামেলা জবাব

Exclusive Interview with Surabhi Gupta : মোট চারজন যাচ্ছেন অভিযানে ৷ কেমন চলছে প্রস্তুতি? জানুন

Group Captain Angad Pratap
গ্রুপ ক্যাপ্টেন অঙ্গদ প্রতাপ (Special Arrangement/ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 22, 2025 at 1:58 PM IST

7 Min Read
সুরভী গুপ্তা, দিল্লি: মাঝে আর একটা বছর ৷ আর তারপরই গগণযান অভিযান ৷ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে 2027 সালেই ভারত পাড়ি দেবে চাঁদের উদ্দেশে ৷ ১৯৮৪ সালে উইং কমান্ডার রাকেশ শর্মার ঐতিহাসিক যাত্রার পর ভারতের এই অভিযান অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মিশন ৷

এখনও পর্যন্ত স্থির রয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন অঙ্গদ প্রতাপ, গ্রুপ ক্যাপটেন প্রশান্ত বালাকৃষ্ণণ নায়ার, গ্রুপ ক্যাপ্টেন অজিত কৃষ্ণণ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা এই মিশনে থাকবেন ৷ ইতিমধ্যে একাধিক বার প্যারাসুড ট্রেনিং এবং 80 হাজার বার বিভিন্ন পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে ৷ এবার শুধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সময় ঘোষণা করার অপেক্ষা ৷

কেমন হতে চলেছে সেই মিশন, কী কী অভিজ্ঞতা হতে পারে, গবেষণায় কতটা লাভ হবে? এই সবকিছু নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন রয়েছে ৷ সেই সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্য়াপ্টেন অঙ্গদ প্রতাপ ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সুরভী গুপ্তাকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি কী কী বললেন? পড়ুন এই প্রতিবেদনে-

রিপোর্টার : আপনি যখন প্রথম জানতে পারলেন যে গগণযান অভিযানে আপনাকে যেতে হবে, ঠিক সেই সময়টা আপনার কী অনুভব হয়েছিল? আপনি দীর্ঘদিন ধরে দেশের জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন ৷ তারপর এত বড় দায়িত্ব ৷

গ্রুপ ক্যাপ্টেন অঙ্গদ প্রতাপ : গগণযান অভিযানে এমন একটা সুযোগ পাওয়াকে আমি বড় দায়িত্ব মনে করি ৷ আপনারা যেটা দেখেন কোনও স্পেসফ্লাইটে করে মহাকাশে যাওয়া এবং ফিরে আসা সেটা একটা অংশ মাত্র ৷ পুরো মহাকাশযাত্রার একটা বড় অংশের কাজ হয় বিভিন্ন উৎক্ষেপণ কেন্দ্রে ও মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে ৷ কোনও উৎক্ষেপণের অনেক আগে থেকেই তার প্রস্তুতি ও বিভিন্ন রকম কাজকর্ম শুরু হয় ৷ সেখানে আমি কতটা আমার দায়িত্ব পালন করতে পারছি সেটাই মূল বিষয় ৷

রিপোর্টার : আমরা জানতে পেরেছি এই অভিযান সফল করার জন্য আপনি অ্য়াডভান্সড অ্য়াস্ট্রোনট ট্রেনিং নিয়েছেন ৷ আচ্ছা আমাদের একটু বলুন, এই ধরনের অভিযান করতে গেলে কী কী ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন হয়?

গ্রুপ ক্যাপ্টেন অঙ্গদ প্রতাপ : কোনও মিশনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা একটা বড় দায়িত্ব ৷ যদি ট্রেনিংয়ের বিষয়ে বলতে হয় তাহলে আমি বলব, এটা কোনও একমুখী ট্রেনিং না ৷ অর্থাৎ ধরুন আজকে আপনি অ্য়াকাডেমিক বিষয়ে নিজেকে প্রস্তুত করছেন আবার হয়তো আগামী কাল শারীরিক ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করছেন ৷ এচাড়াও মানসিক দিক থেকেও নিজেকে প্রস্তুত থাকতে হয় ৷ দ্বিতীয়ত, স্পেসক্রাফ্ট এবং এই অভিয়ান সম্পর্কে নিয়মিত যে ডেভেলপমেন্ট হয় সেগুলির বিষয়েও আমাদের অবগত থাকতে হয় ৷ অন্যদিকে গগণযান অভিযানে যাঁরা যাবেন তাঁদের খাদ্যাভাসের দিকেও নজর রাখতে হয় ৷

রিপোর্টার : আপনি ইউরি গ্যাগারিন কসমোনোট ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ৷ রাশিয়াতে গিয়েছিলেন ৷ আচ্ছা সেই প্রশিক্ষণ কেমন হল? কী কী শিখলেন ?

অঙ্গদ প্রতাপ : দেখুন আমাদের ট্রেনিং দুটি ভাগে হয়েছে ৷ প্রথমত জেনেরিক অ্য়াস্ট্রোনট এবং দ্বিতীয়ত সয়ূজ স্পেসক্রাফ্ট নিয়ে বিশেষভাবে একটা ট্রেনিং হয়েছে ৷ এছাড়াও ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের রাশিয়ান সেগমেন্টের সিমুলেটেড মডেল নিয়েও প্রশিক্ষণ নিয়েছি আমি ৷ বিগত পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা চর্চা করছি এবং প্রশিক্ষণ নিচ্ছি ৷

রিপোর্টার : মহাকাশচারীদের যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেটা অত্যন্ত সহনশীলতা এবং আবেগপ্রবণ হয় ৷ সেক্ষেত্রে আপনাকে কি মানসিক ও প্রযুক্তিগতভাবেও অনেকটা খাটতে হয়েছে ? পুরো বিষয়টি আপনি কীভাবে সামলেছেন ?

অঙ্গদ প্রতাপ : আমাদের বিভিন্ন রকমের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে ৷ প্রযুক্তিগত, শারীরিক এবং মানসিক ৷ 8 ঘণ্টা কাজ করতে হয় আমাদের ৷ তারমধ্যে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা শুধুমাত্র শারীরিক কসরত করতে হয় ৷ বাকি সময় আমরা যোগ, কোর অ্য়াকাডেমিক ট্রেনিং এবং এই অভিযান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করি ৷ অনেকেই হয়তো জানেন না মহাকাশচারীদের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যোগ ব্যায়াম ৷ কারণ আমরা যখন মহাকাশে পৌঁছই তখন আমাদের মধ্যে অনেকেই স্পেস মোশন সিকনেস অনুভব করেন ৷ এই বিষয়টি থেকে বেরিয়ে আসতে চার থেকে পাঁচদিন সময় লাগে ৷ এই সময় যোগ ব্যায়াম আমাদের সুস্থ রাখে ৷

রিপোর্টার : এই অভিযান নিয়ে যদি একটু গভীরে আলোচনা করি তাহলে বলুন, এই অভিযান সফল হওয়ার পর দেশের মহাকাশ গবেষণা ঠিক কতটা এগিয়ে যাবে ?

অঙ্গদ প্রতাপ : আমরা দেশ বিদেশের অনেক সংস্থা থেকে সাহায্য় পেয়েছি ৷ এই ধরুন, রাশিয়া থেকে আমরা জেনেরিক অ্য়াস্ট্রোনট ট্রেনিং পেয়েছি ৷ কিন্তু এতে যে সব সমস্যার সমাধান হয়েছে এমনটা কিন্তু নয় ৷ মূলত হার্ডওয়ার ডেভেলপমেন্টে অনেক ফাঁক থেকে রয়েছে ৷ এছাড়াও মিশন আর্কিটেকচার সহ বিভিন্ন জায়গায় এখনও উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে ৷ তবে এটুকু বলতে পারি, ISRO দুর্দান্ত কাজ করছে ৷ এছাড়াও ভারত সরকার গগণযান অভিযান এবং ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশনের জন্য 20 হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে ৷ এছাড়াও আমাদের সহযোগী সংস্থাগুলি কোনও লভ্যাংশের কথা না চিন্তা করেই প্রায় পাঁচ দশক ধরে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করছে ৷

রিপোর্টার : গগণযান মিশন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে ৷ আপনি বলুন এই অভিযান থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগতভাবে কতটা লাভবান হওয়া সম্ভব ৷

অঙ্গদ প্রতাপ : গগনযান অভিযান সফল হলে ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় ব্যাপক প্রভাব পড়বে । আমরাও প্রমাণ করতে পারব যে আমরাও মহাকাশে মানুষ পাঠাতে পারি ৷ এবং আগামীদিনের আরও অভিযানের পথ নির্দিষ্ট করতে পারবে ৷ অনেকেই হয়তো জানেন না যে ইসরো ইতিমধ্যেই গগনযানের জন্য অনেক কিছু অর্জন করেছে । এই মিশনের জন্য একটি ডেডিকেটেড টেস্ট রকেটও রয়েছে । একটা বিষয় জানানো দরকার, ১৬টি চন্দ্রযান এবং মঙ্গলযান মিশনের যে গুরুত্ব রয়েছে এই গগনযান মিশনে তার সমতূল গুরুত্ব আছে ।

রিপোর্টার : আপনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ বিমান উড়িয়েছেন ৷ তার মধ্যে রয়েছে Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, Jaguar ৷ সবথেকে কোনটা আপনার কাছে কঠিন বলে মনে হয়েছে ?

অঙ্গদ প্রতাপ : প্রতিটি বিমানের আলাদা আলাদা কাজ রয়েছে ৷ আমি বিভিন্ন ধরনের বিমান উড়িয়েছি ৷ সুতরাং সব যুদ্ধবিমান এক ভাবে দেখলে চলবে না ৷ প্রতিটি বিমানের আলাদা আলাদা ক্ষমতা রয়েছে ৷

রিপোর্টার : আপনি আগেই জানিয়েছিলেন যে আপনার 1000 ঘণ্টা বিমান ওড়ানোর অভিজ্ঞতা আছে ৷ এখনও পর্যন্ত সেটা বেড়ে কত ঘণ্টা হয়েছে?

অঙ্গদ প্রতাপ : সর্বশেষ রেকর্ড অনুযায়ী আমি 2300 ফ্লাইট আওয়ার (Flight Hour) কমপ্লিট করেছি ৷ আমরা প্রতি ছমাস অন্তর অন্তর বায়ু সেনার কাছে ফ্লাইট আওয়ার নথিবদ্ধ করি ৷

রিপোর্টার : গগণযান অভিযান সম্পন্ন হওয়ার পর আপনার পরিকল্পনা কী ?

অঙ্গদ প্রতাপ : সত্যি বলতে এখন আমার পুরোপুরি লক্ষ্য গগণযান অভিযান সফল করা ৷ পরবর্তীতে কী হবে সেই নিয়ে এখনও ভাবিনি ৷ অভিযান শেষ হোক, তারপর ভাবব ৷

YearMission
ডিসম্বর 2025প্রথম মানব বিহীন গগনযান মিশন
দিন ঘোষণা হয়নিইসরো জানিয়েছে, প্রথম মানব বিহীন মিশন যে কোনও সময় হতে পারে ৷
2027 চন্দ্রযান 4
2027চন্দ্রযানে করে প্রথম মানুষ পৌঁছবে ৷
2028Bharatiya Antariksh Station এর প্রথম মডিউল প্রকাশ ৷
2028LUPEX (Chandrayaan-5) জাপানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে মিশন ৷
203552 টন ইন্ডিয়া স্পেস স্টেশন তৈরির কাজ সম্পন্ন হবে ৷
2098-2040lunar orbit এবং lunar landing মিশন
