13 বছরের অপেক্ষা শেষ, বিশ্বব্যাপী লঞ্চ হল Grand Theft Auto VI ; গেম নিয়ে কী বার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদির ?
সর্বপ্রথম 2025 সালের শেষ দিকে গেমটি প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিল নির্মাতা সংস্থা Rockstar Games। কিন্তু দু’বার মুক্তির সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়।
Published : November 19, 2026 at 1:25 PM IST
হায়দরাবাদ : 13 বছর পর লঞ্চ হল Grand Theft Auto VI বা GTA 6 ৷ এই গেমটি যেহেতু গ্লোবাল রোলআউট করা হয়েছে সেই কারণে একসঙ্গে বিশ্বের সমস্ত গেমপ্রেমীরা এই গেমটি খেলতে পারবেন ৷
অনলাইন গেমটি তৈরি ও রিলিজের দায়িত্ব ছিল Rockstar Games-এর উপর ৷ সংস্থার নেটওয়ার্ক স্ট্র্যাটেজি ম্যানেজার কার্ট রজারস এই বিষয়ে জানিয়েছেন, সমগ্র গেমটির ফাইল সাইজ 212 গিগাবাইট (GB) ৷ একটি ছোট পরিবারে গড়ে প্রতিমাসে যে পরিমাণ ডেটা ব্যবহার করা হয় এই গেমের সাইজ তার থেকেও বড় ৷
Grand Theft Auto-বিশ্বব্যাপী 470 মিলিয়ন ইউনিট বিক্রি হয়েছিল ৷ 2013 সালে রিলিজ করা GTA 5 বিক্রি হয়েছিল 230 মিলিয়ন ৷ সেইসময় এই গেমটি রিলিজ করার মাত্র 3 দিনের মধ্যে 1 মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছিল ৷ GTA 6-এর জনপ্রিয়তা এতটাই শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল যে রিলিজের আগেই 15 মিলিয়ন প্রি-অর্ডার হয়েছিল ৷ যা শুধুমাত্র PlayStation 5 এবং Xbox X এবং S সিরিজের জন্য সাপোর্ট করবে ৷ গেমটির ডাউলোডের চাপ সামলাতে আগে থেকেই পদক্ষেপ করেছিল বিভিন্ন ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার ৷
GTA 6-এর গল্প সাজানো হয়েছে আমেরিকার এক কাল্পনিক প্রদেশ Leonida-কে কেন্দ্র করে। এই জায়গাটি মূলত ফ্লোরিডার আদলে তৈরি। গেমের দুই প্রধান চরিত্র Lucia Caminos এবং Jason Duval। অপরাধজগতের সঙ্গে যুক্ত এই যুগলকে ঘিরেই এগোবে গল্প। তাঁদের সম্পর্ক এবং নানা অভিযানের সঙ্গে তুলনা টানা হচ্ছে আমেরিকার কুখ্যাত অপরাধী জুটি Bonnie Parker ও Clyde Barrow-এর।
সর্বপ্রথম 2025 সালের শেষ দিকে গেমটি প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিল নির্মাতা সংস্থা Rockstar Games। কিন্তু দু’বার মুক্তির সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়। রিলিজের দিন পিছিয়ে দেওয়ার জন্য সংস্থার বক্তব্য ছিল, প্রত্যাশিত মানের নিখুঁত গেম তৈরি করতে আরও সময় প্রয়োজন।
GTA 6 তৈরিতে 1 বিলিয়ন থেকে 1.5 বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত খরচ হয়েছে বলে বিভিন্ন রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। সেই হিসাব সত্যি হলে, এটি বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল সাংস্কৃতিক বিনোদনমূলক পণ্য হয়ে উঠতে পারে। গেমটি লঞ্চের সময় প্রায় 212 জিবি জায়গা নেবে বলেও জানা গিয়েছে। ফলে আকারের দিক থেকেও এটি অন্যতম বড় ভিডিয়ো গেম।
India is playing a whole new game! https://t.co/CMkMbK6vII— Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2026
এদিকে GTA 6 লঞ্চ করার পর এই গেমটি নিয়ে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ GTA 6 ট্রেন্ডে গা ভাসিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে তিনি লেখেন, ভারত একটি সম্পূর্ণ নতুন গেম খেলছে ৷ এরসঙ্গে 10 টি ইমেজ স্লাইড শেয়ার করেন তিনি ৷ যেখানে তিনি দেখাতে চেয়েছেন বিগত 13 বছরে ভারত কতটা উন্নতি করেছে ৷ প্রধানমন্ত্রী যে বিষয়গুলির মধ্যে তুলনা টেনেছেন তারমধ্যে রয়েছে- অর্থনীতি, দারিদ্রতা দূরীকরণ, বাড়িতে শৌচালয়-এর ব্যবহার, সৌরশক্তির ব্যবহার, মহাকাশ গবেষণা, বৈদ্যুতিকরণ, ইন্টারনেটের দাম, প্রতিরক্ষা খাতে উন্নতি এবং নকশাল প্রভাবিত এলাকার উন্নতি ৷ বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, কংগ্রেস-এর সময় ও বর্তমান সময়ের মধ্যে তুলনা টেনেছেন তিনি ৷
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