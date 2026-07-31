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বাড়বাড়ন্ত ডিপফেক, ভুয়ো কনটেন্টের মোকাবিলায় উদ্যোগ কেন্দ্রের

সরকার জানিয়েছে, IndiaAI Mission-এর Safe & Trusted AI উদ্যোগের লক্ষ্য হল দায়িত্বশীলভাবে AI প্রযুক্তির উন্নয়ন, ব্যবহার এবং প্রসার নিশ্চিত করা।

Govt Strengthens Rules To Curb AI Deepfakes
মন্ত্রী জিতিন প্রসাদ (ছবি- IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 31, 2026 at 5:44 PM IST

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হায়দরাবাদ : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করে তৈরি ডিপফেক-এর মতো ভুয়ো কনটেন্টের মোকাবিলায় একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র সরকার। আইনি সুরক্ষা, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলির জবাবদিহি এবং ব্যবহারকারীদের সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

লোকসভায় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ জানান, ডিপফেক শনাক্ত করার জন্য 13টি AI প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। পাশাপাশি সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে 6,650টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মশালাগুলিতে 11.37 লক্ষেরও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এই কর্মশালায় স্কুল ও কলেজের পড়ুয়া, শিক্ষক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মী, সরকারি আধিকারিক এবং সাধারণ মানুষ অংশ নিয়েছেন। এগুলি Information Security Education and Awareness (ISEA) প্রকল্পের অংশ। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য তথ্য নিরাপত্তা ক্ষেত্রে দক্ষ ম্যান পাওয়ার তৈরি করা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সাইবার নিরাপত্তা ও সাইবার হাইজিন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

সরকার জানিয়েছে, IndiaAI Mission-এর Safe & Trusted AI উদ্যোগের লক্ষ্য হল দায়িত্বশীলভাবে AI প্রযুক্তির উন্নয়ন, ব্যবহার এবং প্রসার নিশ্চিত করা। এর জন্য দেশীয় কাঠামো, মানদণ্ড, প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা তৈরি করা হচ্ছে।

ডিপফেক শনাক্ত করার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ চলছে। এর মধ্যে রয়েছে Saakshya, যা IIT জোধপুর এবং IIT মাদ্রাজ যৌথভাবে তৈরি করেছে। এটি একটি মাল্টি-এজেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক, যার মাধ্যমে ডিপফেক শনাক্ত করা সম্ভব হবে। এছাড়া AI Vishleshak নামে একটি প্রকল্প অডিও-ভিডিয়ো জালিয়াতি শনাক্তকরণ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। অন্যদিকে IIT খড়গপুর বাস্তব সময়ে (Real-Time) ভয়েস ডিপফেক শনাক্ত করার জন্য একটি পৃথক প্রকল্পের উপর কাজ করছে।

ডিপফেক সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে সরকার বিভিন্ন ভাষায় তথ্যবহুল মেটেরিয়াল প্রকাশ করছে। এর মধ্যে রয়েছে হ্যান্ডবুক, ছোট ভিডিয়ো, পোস্টার, ব্রোশিওর এবং শিশুদের জন্য কার্টুন গল্প। এই সমস্ত সামগ্রী প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে।

এছাড়া CERT-In নিয়মিতভাবে AI-সংক্রান্ত ঝুঁকি এবং তার প্রতিকার নিয়ে নির্দেশিকা প্রকাশ করছে। ডিপফেক-সহ বিভিন্ন সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সতর্কতা, নিরাপত্তা পরামর্শ, পোস্টার, ইনফোগ্রাফিক এবং ভিডিয়ো ও তাদের সরকারি ওয়েবসাইট এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করা হচ্ছে।

ডিপফেক এবং AI-নির্ভর ভুয়ো কনটেন্টের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রক কাঠামোও আরও শক্তিশালী করেছে কেন্দ্র। সরকার জানিয়েছে, 2026 সালের ফেব্রুয়ারিতে IT Rules, 2021 সংশোধন করা হয়েছে, যাতে কৃত্রিমভাবে তৈরি তথ্য (Synthetically Generated Information বা SGI), ডিপফেক এবং AI-নির্ভর কনটেন্ট থেকে তৈরি হওয়া ক্ষতির মোকাবিলা করা যায়।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বা ইন্টারমিডিয়ারিগুলিকে অনুমোদিত AI-তৈরি কনটেন্টে স্পষ্ট লেবেলিং এবং ট্রেসযোগ্য মেটাডেটা নিশ্চিত করতে হবে। এর ফলে ব্যবহারকারীরা সহজেই বুঝতে পারবেন কোনও কনটেন্ট AI-এর মাধ্যমে তৈরি হয়েছে কি না। সরকারের মতে, এই ব্যবস্থা ভুয়ো তথ্যের মাধ্যমে প্রতারণা এবং অপব্যবহার রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

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