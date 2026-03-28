ইলেকট্রিক গাড়ি কিনলেই লক্ষ্মীলাভ ! ভর্তুকি দেবে কেন্দ্র
Published : March 28, 2026 at 5:34 PM IST
হায়দরাবাদ : ইলেকট্রিক গাড়ি ব্যবহারে জোর দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এবং তার জন্য নতুন গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে ভর্তুতিও দেওয়া হচ্ছে ৷ এরই মাঝে নতুন ঘোষণা করল কেন্দ্র ৷ ভর্তুকি মূল্যে গাড়ি কেনার সময়সীমা বৃদ্ধি করা হচ্ছে ৷ পাশাপাশি টাকার অঙ্কও বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ শুক্রবার এই বিষয়ে একটি নোটিফিকেশন জারি করেছে কেন্দ্র ৷
পেট্রল বা ডিজেলের পরিবর্তে ইলেকট্রিক গাড়ির ব্যবহার বাড়াতে উৎসাহ দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ লক্ষ্য পরিবেশ দূষণ রোধ ও জ্বালানী তেলের ভাণ্ডার মজুত রাখা ৷ আর সেই কারণে প্রধানমন্ত্রী ইলেকট্রিক ড্রাইভ রেভলিউশন ইন ইনোভেটিভ ভেহিক্যাল এনহ্যান্সমেন্ট (PM E-DRIVE) চালু করা হয়েছে ৷ যার মাধ্যমে ইলেকট্রিক দু-চাকা ও তিন-চাকা কেনার ক্ষেত্রে ভর্তুকি পাবেন ক্রেতারা ৷
27 মার্চ 2026 সালে এই সংক্রান্ত একটি নোটিফিকেশন প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ সেখানে জানানো হয়, এই প্রকল্পে মোট অনুদান বাড়িয়ে 10 হাজার 900 কোটি টাকা করা হয়েছে ৷
যে নোটিফিকেশন প্রকাশিত হয়েছে সেখানে জানানো হয়েছে, 2028 সালের 31 মার্চ এর আগে পর্যন্ত বরাদ্দ করা অর্থ শেষ হয়ে যায় তাহলে আর কোনও দাবিদারকে ভর্তুকি দেওয়া সম্ভব হবে না ৷" ওই নোটিফিকেশনে জানানো হয়েছে, 2026 সালের 31 জুলাইয়ের আগে যাঁরা দু চাকা বৈদ্যুতিক গাড়ি এবং 2028 সালের 31 মার্চের আগে যাঁপা তিন চাকা বৈদ্যুতিক গাড়ি রেজিস্ট্রেশন করবেন তাঁরাই এই সুবিধা পাবেন ৷ তবে তিন চাকা (L5) সাব কম্পোনেন্টের উপর ভর্তুকি 2025 সালের 26 ডিসেম্বর বন্ধ করা হয়েছে ৷
ভর্তুকি নেওয়ার জন্য একাধিক নিয়ম মেনে চলতে হয় ৷ মূলত যে সব দুচাকার এক্স ফ্যাক্টারি প্রাইস 1.5 টাকা এবং তিন চাকার এক্স ফ্যাক্টারি প্রাইস 2.5 লাখ টাকা সেই সব যানবাহনের ক্ষেত্রেই ভর্তুকি দেওয়া হবে ৷
মোট 24 লাখ 79 হাজার 120 টি দুচাকা এবং 39 হাজার 34টি তিনচাকাকে ভর্তুকি দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এই প্রকল্প শুরু করেছে কেন্দ্র ৷
বিশেষজ্ঞদের ধারণা দূষণের পরিমাণ নিয়মিত বাড়ছে ৷ সেইকারণে ইলেকট্রিক গাড়ি ব্যবহারে জোর দিচ্ছে কেন্দ্র ৷ অন্যদিকে তেলের ভাণ্ডারও মজুত রাখতে চাইছে সরকার ৷ যাতে কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে সঙ্কট না তৈরি হয় ৷