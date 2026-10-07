বিনামূল্যে TV দেখা যাবে স্মার্টফোনে, D2M পরিষেবা চালুর পথে কেন্দ্রীয় সরকার !

বিনামূল্যে TV দেখা যাবে স্মার্টফোনে, D2M পরিষেবা চালুর পথে কেন্দ্রীয় সরকার !
এই পরিষেবা চালু হলে স্মার্টফোনে টিভি দেখতে পাবেন ব্যবহারকারীরা । যার জন্য কোনও ইন্টারনেট বা টেলি পরিষেবার প্রয়োজন হবে না ।
Published : October 7, 2026 at 2:41 PM IST
হায়দরাবাদ : ফোনে FM রেডিয়োর কথা মনে পড়ে ? বর্তমানে লঞ্চ হওয়া স্মার্টফোনের কয়েকটি মডেলে এই ফিচার চালু থাকলেও সিংহভাগ স্মার্টফোনে আর এই সুবিধা পাওয়া যায় না । মূলত কী প্যাড ফোনে এই সুবিধা আছে । যার মাধ্যমে গান শোনা সম্ভব । এছাড়াও খবর, বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য ও বিনোদনের বিভিন্ন সরঞ্জাম উপস্থিত । কিন্তু এর জন্য ব্য়বহারকারীদের কোনও অর্থ খরচ করতে হয় না । বিনামূল্যে এই সুবিধা পাওয়া যায় । এবং কোনও ইন্টারনেট বা টেলি সংযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না ।
এবার এই ধরনের পরিষেবা চালু হতে পারে টেলিভিশনের ক্ষেত্রে । এই পরিষেবা চালু হলে স্মার্টফোনে টিভি দেখতে পাবেন ব্যবহারকারীরা । যার জন্য কোনও ইন্টারনেট বা টেলি পরিষেবার প্রয়োজন হবে না । এবং অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হবে না । এই পরিষেবার নাম দেওয়া হয়েছে D2M ব্রডকাস্টিং ।
D2M এর পুরো কথা হল Direct to mobile । এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এক্সচেঞ্জ ফর মিডিয়া (Exchange4Media)। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী ইতিমধ্যে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দিষ্ট মন্ত্রকের মধ্যে । এবং প্রসার ভারতী এই সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব প্রকাশ করতে পারে চলতি মাসে । যেখানে এই পরিষেবার বাণিজ্যিক রোল-আউটের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে । যদিও নির্দিষ্ট করে কোনও দিন জানানো হয়নি ।
D2M পরিষেবার মাধ্যমে প্রতিটি স্মার্টফোন ব্যবহারকারী লাইভ টিভি স্ট্রিম করতে পারবেন । এছাড়াও অডিও ও নিউজ আপডেট ও পাবেন । এছাড়াও যে কোনও জরুরি সতর্কতাও জানতে পারবেন ব্যবহারকারীরা । এক্ষেত্রে কোনও সেলুলার ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের প্রয়োজন নেই ।
কীভাবে কাজ করে D2M পরিষেবা ?
এই পরিষেবা জানার আগে ফোনে FM পরিষেবার জন্য যে প্রযুক্তি ব্যবহার হয় তা জানা দরকার । এক্ষেত্রে প্রতিটি স্মার্টফোনে একটি নির্দিষ্ট চিপ থাকে । যা FM-র সিগন্যাল ধরতে সক্ষম । কোনও ইন্টারনেট ও সেলুলার পরিষেবা ছাড়াই ওই চিপ FM এর জন্য নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি গ্রহণ করতে পারে ।
অন্য়দিকে ঠিক একইভাবে D2M পরিষেবা চালু করা হতে পারে । এক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট চিপ ব্য়বহার করা হবে । যা ইন্টারনেট ছাড়াই টিভি সিগন্যাল ধরতে সক্ষম হবে ।
যদিও এই পরিষেবা চালুর আগেই মাথায় হাত বেসরকারি টেলিকম সংস্থা গুলির । ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বেসরকারি টেলিকম সংস্থাগুলি এই পরিষেবার বিরোধিতা করেছে । তাদের দাবি, এই পরিষেবার ফলে ব্যবসা ব্যাপক ক্ষতি হবে ।
প্রসারভারতী ও IIT কানপুর D2M পরিষেবা নিয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন পরীক্ষা চালিয়েছে । তার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, এক্ষেত্রে ৪৭০ থেকে 582MHz ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করা হতে পারে । এই ফ্রিকোয়েন্সি সাধারণ মানুষের শারীরিক ক্ষতিও করবে না ।