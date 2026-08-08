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Deepfake কেন ছড়াচ্ছে ? ভুয়ো তথ্য রোধে মেটাকে কড়া বার্তা কেন্দ্রের

সোশ্যাল মিডিয়াগুলি UGC ভিত্তিতে পরিচালিত হয় ৷ যার পুরো কথা, ইউজার জেনারেটেড কন্টেন্ট ৷ যেখানে প্ল্যাটফর্মগুলির কোনও দায়িত্ব থাকে না ৷

Govt Orders Meta to Curb Deepfakes Probes Algorithms
Meta Logo (ছবি - AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 8, 2026 at 4:20 PM IST

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হায়দরাবাদ : Meta-র সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক বৈঠকের পর এবার আরও বড় একটি আইনি প্রশ্ন সামনে এসেছে। ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মে কোন কনটেন্ট কোন ব্য়বহারকারীর কাছে দেখানো হবে, কোন কনটেন্ট বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে এবং টাকা নিয়ে কোনও কনটেন্ট প্রচার করা হবে কি না—এই সিদ্ধান্ত যদি প্ল্যাটফর্ম নিজেই নেয়, তাহলে ভারতীয় আইনে তাদের ‘ইন্টারমিডিয়ারি’ হিসেবে দেখা হবে, নাকি ‘পাবলিশার’-এর মতো দায়িত্ব নিতে হবে? সরকারি সূত্রে এমনই প্রশ্ন উঠেছে।

মূল বিতর্কটি রয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের Section 79-কে ঘিরে। এই ধারায় নির্দিষ্ট কিছু শর্ত মেনে চললে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম-সহ ইন্টারমিডিয়ারিরা ব্যবহারকারীদের আপলোড করা থার্ড পার্টি কনটেন্টের জন্য ‘সেফ হারবার’ বা আইনি সুরক্ষা পায়। তবে এই সুরক্ষা পাওয়ার জন্য IT Act এবং Information Technology Rules, 2021 অনুযায়ী নির্দিষ্ট ‘due diligence’ বা যথাযথ সতর্কতার নিয়ম মানতে হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সোশ্যাল মিডিয়াগুলি UGC ভিত্তিতে পরিচালিত হয় ৷ যার পুরো কথা, ইউজার জেনারেটেড কন্টেন্ট ৷ যেখানে ইউজারদের কন্টেন্টই দেখানো হয় ৷ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম শুধুমাত্র একটি প্ল্যাটফর্ম মাত্র ৷ অর্থাৎ তারা ইন্টারমিডিয়ারি-র ভূমিকা পালন করে ৷ এক্ষেত্রে কন্টেন্টের কোনও দায়ভার প্ল্য়াটফর্মগুলির উপর থাকে না ৷

সরকারি সূত্রের দাবি, কোনও প্ল্যাটফর্ম যদি তার recommendation system-এর মাধ্যমে ঠিক করে দেয় ‘কোন কনটেন্ট কাকে দেখানো হবে’, তাহলে সেই ভূমিকা শুধুমাত্র একটি নিরপেক্ষ মাধ্যমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। একইভাবে, টাকা নিয়ে নির্দিষ্ট কনটেন্টকে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টিও সরকারের নজরে রয়েছে।

অর্থাৎ, কোনও প্ল্যাটফর্ম যদি সক্রিয়ভাবে কনটেন্ট বেছে নেয় এবং সেটির প্রচার বাড়িয়ে দেয়, তাহলে সেটিকে প্রকাশকের মতো দায়িত্ব নিতে হবে কি না, সেই বিষয়টিই এখন খতিয়ে দেখছে কেন্দ্র।

Section 79-র সেফ হারবার নিয়েও প্রশ্ন

আইন অনুযায়ী, ইন্টারমিডিয়ারি হিসেবে সেফ হারবারের সুবিধা পেতে হলে প্ল্যাটফর্মগুলিকে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয়। সেই due diligence না মানলে Section 79-এর অধীনে পাওয়া আইনি সুরক্ষা হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এর পাশাপাশি IT Act এবং Bharatiya Nyaya Sanhita-সহ অন্যান্য আইনের অধীনেও ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য এখনই কোনও আইনি সিদ্ধান্ত নেয়নি। Meta-র সঙ্গে হওয়া আলোচনার ফলাফল পর্যালোচনা করার পর প্রয়োজন হলে আইনি মতামত নেওয়া হতে পারে বলে সরকারি সূত্র জানিয়েছে। একইসঙ্গে অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মও ভারতীয় আইনে ইন্টারমিডিয়ারির সংজ্ঞা পূরণ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখার পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রের।

Deepfake, CSAM নিয়েও Meta-কে জিজ্ঞাসাবাদ

সম্প্রতি Meta-র গ্লোবাল টিমের সঙ্গে বৈঠকে শুধু recommendation algorithm নয়, deepfake, Child Sexual Abuse Material বা CSAM, unlabeled AI-generated content এবং প্ল্যাটফর্মে ক্ষতিকর কনটেন্টের দ্রুত ছড়িয়ে পড়া নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

সরকারের অন্যতম প্রশ্ন ছিল, কোনও AI-generated কনটেন্ট একবার শনাক্ত বা রিপোর্ট হওয়ার পরেও কীভাবে সেটি আবার প্ল্যাটফর্মে ফিরে আসে এবং ভাইরাল হয়ে যায়। পাশাপাশি, IT Rules অনুযায়ী সিন্থেটিক বা AI-generated কনটেন্টে প্রয়োজনীয় লেবেল থাকার কথা হলেও অনেক ক্ষেত্রে সেই কনটেন্ট লেবেল ছাড়াই দেখা যাচ্ছে কেন, সেটিও জানতে চাওয়া হয়েছে।

কেন্দ্র Meta-কে content moderation-এ আরও বেশি হিউম্যান মনিটারিং বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে। বিশেষ করে ভারতীয় ভাষা, স্থানীয় পরিস্থিতি এবং আঞ্চলিক বিষয়বস্তু বোঝার ক্ষেত্রে moderation system আরও শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছে।

Meta-র সঙ্গে আরও বৈঠক হতে পারে

সরকারি সূত্রের দাবি, Meta-র পক্ষ থেকে সমস্যাগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে এবং সংস্থাটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। Deepfake, CSAM, bots এবং AI-generated বা synthetic content নিয়েও Meta ধারাবাহিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে।

Meta-র গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স হেড Joel Kaplan-এর নেতৃত্বে সংস্থার একটি দল IT মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং IT সচিব এস কৃষ্ণনের সঙ্গে বৈঠক করেছে। এই বৈঠকের পর আরও প্রযুক্তিগত আলোচনা হয়েছে, যেখানে Meta কীভাবে সরকারের উদ্বেগের বিষয়গুলি মোকাবিলা করবে, তা ব্যাখ্যা করেছে।

সরকারি সূত্র জানিয়েছে, আগামী দিনগুলিতেও Meta-র পদক্ষেপের উপর নজর রাখা হবে। আগামী সপ্তাহেও আরও একটি বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেন্দ্রের বক্তব্য, এর উদ্দেশ্য কোনও ধরনের censorship চাপিয়ে দেওয়া নয়। বরং ভারতে ব্যবসা করা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি দেশের আইন এবং নির্ধারিত নিয়ম ঠিকমতো মেনে চলছে কি না, তা নিশ্চিত করাই মূল লক্ষ্য।

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JOEL KAPLAN
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