ব্যবহার করা হচ্ছিল যন্তর-মন্তরে ? সেই Bitchat অ্যাপ ডাউন করার নির্দেশ কেন্দ্রের !
যে প্রযুক্তির মাধ্যমে এই অ্যাপে যোগাযোগ স্থাপন করা হয় তার নাম Bluetooth Low Energy (BLE) ৷
Published : July 24, 2026 at 7:50 PM IST|
Updated : July 24, 2026 at 8:00 PM IST
হায়দরাবাদ : দিল্লির যন্তর মন্তরে চলা পড়ুয়াদের আন্দোলনের মাঝেই বড়সড় খবর সামনে এল ৷ ব্লুটুথ নির্ভর মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম BitChat ডাউন করা নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ ক্লাউড নির্ভর প্লাটফর্ম Github-কে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ যা প্রকাশ্যে আসতেই রীতিমতো বিতর্ক তৈরি করেছে ৷ প্রশ্ন উঠছে, দীর্ঘ এক বছর ধরে অ্যাপটি বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে লিস্টিং থাকলেও কেন হঠাৎ করে অ্য়াপটি ডাউন করার নির্দেশ দেওয়া হল ৷
BitChat অ্যাপটির প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক ডরসে ৷ তাঁর হাত ধরেই তৈরি হয়েছিল টুইটার ৷ Bitchat অ্যাপটি একটি মেসেজিং কমিউনিকেশন অ্যাপ ৷ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই অ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগের জন্য ইন্টারনেট বা কোনও টেলিকম সংস্থার পরিষেবার সঙ্গে সংযুক্ত থাকার প্রয়োজন হয় না ৷
যন্তর মন্তরে ছাত্র আন্দোলনস্থলে ইন্টারনেট বন্ধ রাখা হয়েছে অভিযোগ তোলা হয়েছে আন্দোলনকারীদের তরফে ৷ আর সেইকারণে BitChat অ্যাপের মাধ্যমে কথাবার্তা চালাচ্ছেন আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা ৷ কিন্তু শুক্রবার হঠাৎ ওই অ্যাপ ডাউন করার নির্দেশ দেওয়া হয় ৷
যে নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে সেখানে জানানো হয়েছে, এই অ্যাপটি ব্যবহার করে দেশ বিরোধী কাজ হতে পারে ৷ আর সেই কারণে এই অ্যাপ দ্রুত বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
জ্যাক ডরসে কী বলেছেন ?
সরকারি নির্দেশের নোটিফিকেশনের ছবি আপলোড করে তিনি লিখেছেন, "ভারত সরকার বিটচ্যাটের মতো প্রযুক্তি পছন্দ করে না ৷ এটা ডাউন করতে চায় ৷" ভারত সরকারের এই নির্দেশের প্রতিবাদ করেছে The Internet Freedom Foundation (IFF) ৷
কীভাবে কাজ করে এই প্রযুক্তি ?
যে প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা হয় তার নাম Bluetooth Low Energy (BLE) ৷ বেশ কিছু মেসেজিং অ্যাপ রয়েছে যার মাধ্যমে এই প্রযুক্তি ব্যতবহার করে যোগাযোগ রাখা সম্ভব ৷ তারমধ্যে Bitchat অন্যতম ৷
এই অ্যাপ ব্যবহার করার জন্য ফোনের ব্লুটুথ অন রাখতে হয় ৷ কারণ যেহেতু WiFi, ইন্টারনেট বা মোবাইল নেটওয়ার্কের উপর এই কমিউনিকেশন ব্যবস্থা নির্ভর করে না সেই কারণে ব্লুটুথের মাধ্যমেই কমিউনিকেশন সম্ভব হয় ৷
টুইটারের (বর্তমানে যার নাম X) এর প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক ডরসে 2025 সালের জুলাই মাসে এই অ্যাপটি লঞ্চ করেন ৷ মাত্র এক বছরের মধ্যে 10 লাখ ডাউনলোড হয়েছে ৷ গুগল প্লে স্টোর থেকে যে কেউ এই অ্যাপটি ডাউনলোড করতে পারেন ৷ তবে এই অ্যাপটি আগামীদিনে আর ডাউনলোড করা যাবে কিনা সেই নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে ৷