CAFE-3 নয়া নিয়মে ছোট পেট্রোল গাড়ির আলাদা ছাড় নেই, EV-তে থাকছে বাড়তি সুবিধা

CAFE-3 নয়া নিয়মে ছোট পেট্রোল গাড়ির আলাদা ছাড় নেই, EV-তে থাকছে বাড়তি সুবিধা
নতুন CAFE-3 norms 2027 সালের এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে এবং 2032 সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।
Published : September 30, 2026 at 9:04 PM IST
হায়দরাবাদ : গাড়ি নির্মাতাদের জন্য নতুন Corporate Average Fuel Economy (CAFE-3) নিয়মের বিজ্ঞপ্তি জারি করল কেন্দ্রীয় সরকার । নতুন এই নিয়মে ছোট পেট্রোল গাড়ির জন্য আলাদা করে যে ছাড়ের প্রস্তাব করা হয়েছিল, তা চূড়ান্ত নিয়মে রাখা হয়নি । নতুন CAFE-3 norms 2027 সালের এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে এবং 2032 সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।
আগের বছর কেন্দ্রীয় সরকার 909 কেজি পর্যন্ত ওজনের পেট্রোল গাড়ির ক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটারে 3 গ্রাম CO2-এর আলাদা ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল । একাধিক বড় গাড়ি নির্মাতা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল । নতুন যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে সেখানে 909 কেজির কম ওজনের গাড়ির জন্যও আলাদা কোনও ছাড় রাখা হয়নি।
এর বদলে গাড়ি নির্মাতাদের পুরো fleet-এর গড় কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের যে সীমা রয়েছে তা নির্ধারণের ফর্মুলায় পরিবর্তন এনেছে সরকার। 2025 সালের সেপ্টেম্বরের draft-এ reference vehicle weight ছিল 1170 কেজি। চূড়ান্ত নিয়মে তা বাড়িয়ে 1229 কেজি করা হয়েছে। পাশাপাশি, বছরে ওজন অ্যাডজাস্টমেন্টের হারও কমানো হয়েছে।
এর ফলে তুলনামূলকভাবে হালকা গাড়ির ফ্লিট কিছুটা বেশি সুবিধা পাবে, অন্যদিকে ভারী গাড়ির ক্ষেত্রে নির্গমনের সীমা আরও কম হবে।
উদাহরণ হিসেবে, 909 কেজির গাড়ির FY28 নির্গমনের সীমা চূড়ান্ত ফর্মুলায় প্রতি কিলোমিটারে প্রায় 82.8 গ্রাম CO2। সেপ্টেম্বর 2025-এর খসড়া ফর্মুলায় এই টার্গেট ছিল প্রায় 76 গ্রাম। অন্যদিকে 2500 কেজির গাড়ির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ফর্মুলায় টার্গেট প্রায় 142.4 গ্রাম CO2 প্রতি কিলোমিটার, যা আগের formula-য় ছিল প্রায় 151.4 গ্রাম।
EV-তে থাকছে Super-Credit
নতুন CAFE-3 নিয়মে cleaner vehicle-এর জন্য super-credit মেকানিজম রাখা হয়েছে। এর ফলে গাড়ি নির্মাতাদের fleet emissions performance হিসাবের সময় electric এবং কিছু cleaner vehicle-কে বাড়তি weightage দেওয়া হবে।
একটি Battery Electric Vehicle (BEV)-কে তিনটি গাড়ি হিসেবে গণনা করা হবে। একই 3x factor প্রযোজ্য হবে range-extended electric vehicle-এর ক্ষেত্রেও।