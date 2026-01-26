পুরনো গাড়ি বদলে BS-VI গাড়ি কিনবেন ভাবছেন ? বিরাট সুযোগ দিচ্ছে কেন্দ্র
Govt incentives : পুরনো গাড়ি বাতিল করার কথা আগেই জানানো হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরাকারের তরফে ৷ এবার নতুন সুবিধা দিচ্ছে গাড়ি মালিকদের ৷
হায়দরাবাদ : পুরনো বাস ও লরি বাতিলের জন্য এবার গাড়ি মালিকদের বিশেষ অফার দিতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইকোনোমিক টাইমস এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, দিল্লি-ন্যাশনাল ক্যাপিটল রিজিওয়নের জন্য এই অফার চালু হতে পারে ৷
সরকারের লক্ষ্য দূষণ কমানো ৷ আর তারজন্য পুরনো গাড়ি বাতিল করার কথা আগেই জানানো হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরাকারের তরফে ৷ কিন্তু তারপরও অনেক গাড়ি মালিকেরই এখনও পুরনো গাড়ি বাতিলে অনীহা লক্ষ্য করা গিয়েছে ৷ আর সেই কারণে অফার চালু করতে পারে কেন্দ্রীয় ৷
ইকোনোমিক টাইমসের ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, পুরনো লরি, বাস বাতিল করে নতুন গাড়ি কিনলে কেন্দ্রের তরফে বিশেষ ইনসেনটিভ দেওয়া হবে ৷ তারমধ্যে রয়েছে গাড়ি কেনার ঋণে ভর্তুকি এবং GST লাগু হবে না ৷ অর্থাৎ ক্লিনার ফুয়েল অথবা ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল কিনলে মোটা টাকা লাভ হতে পারে গাড়ি মালিকদের ৷
ওই প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, বেসরকারি ও সরকারি বাস ও পণ্য বাহী গাড়ির ক্ষেত্রেই এই সুবিধা উপলব্ধ হবে ৷ তবে উভয়ক্ষেত্রেই পুরনো গাড়ি বাতিল করে BS VI ভ্যারিয়েন্ট অথবা ইলেকট্রিক বাস বা লরি কিনতে হবে ৷ মূলত গাড়ি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যাতে মালিকরা উৎসাহ পান তার জন্যই এই সুবিধা দেওয়া হচ্ছে ৷ নতুন ভ্যরিয়েন্টের গাড়ি কিনলে পলিউশন একধাক্কায় অনেকটা কমানো সম্ভব ৷ আর সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত ৷
এখানেই শেষ নয়, জানা গিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বাস প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে বৈঠকও করেছে ৷ সেখানে যানবাহনের দামে ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷ সরকারি পোর্টাল Vahan এর ডেটাবেস অনুযায়ী দিল্লি ক্যাপিটল রিজিয়নে এখনও প্রায় 2 লাখ যানবাহন রয়েছে যেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের BS VI এর নিয়ম মানেনি ৷
ওই প্রতিবেদনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, এই অফার বা সুবিধা চালু হলে পুরনো গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে আরও কঠিন হয়ে যেতে পারে ৷ কারণ এই সুবিধা রোলআউট হলে কেন্দ্রের তরফে গাড়ি পরিবর্তনের জন্য আরও বেশি করে চাপ দেওয়া হতে পারে ৷ অন্যদিকে আপাতত দিল্লিতে এই সুবিধা চালু হলেও বাকি রাজ্যে এই অফার চালু হবে কিনা সেবিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি ৷