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E20-জ্বালানীতে চলবে এমন কত সংখ্যক গাড়ি রয়েছে দেশে ? যা জানাল কেন্দ্র

রাজ্যসভায় প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রতিমন্ত্রী সুরেশ গোপী এই বিষয়ে কী জানিয়েছেন ?

Govt Admits No Official Count Conducted on E20 Compliant Vehicles
প্রতীকী ছবি (ছবি - PTI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 28, 2026 at 5:29 PM IST

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হায়দরাবাদ : দেশজুড়ে E20 পেট্রোল চালুর আগে ভারতে ঠিক কত শতাংশ গাড়ি এই জ্বালানির সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেই বিষয়ে কোনও পৃথক মূল্যায়ন করা হয়নি। রাজ্যসভায় এক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে এই তথ্য জানিয়েছে কেন্দ্র সরকার। তবে একই সঙ্গে সরকার স্পষ্ট করেছে, বিস্তৃত গবেষণা এবং মাঠপর্যায়ের পরীক্ষায় E20 পেট্রোল নির্ধারিত মান অনুযায়ী ব্যবহারের জন্য নিরাপদ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

রাজ্যসভায় প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রতিমন্ত্রী সুরেশ গোপী জানান, ভারী শিল্প মন্ত্রক (MHI) জানিয়েছে যে, ভারতে বর্তমানে কত শতাংশ গাড়ি E20 জ্বালানির উপযোগী, তা নির্ধারণ করার জন্য কোনও আলাদা মূল্যায়ন করা হয়নি।

তবে তিনি জানান, ইথানল ব্লেন্ডেড পেট্রোল (EBP) কর্মসূচি ধাপে ধাপে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে যাচাই করা একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যকর করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় নীতি আয়োগ, বিভিন্ন গাড়ি নির্মাতা সংস্থা, তেল বিপণন সংস্থা, অটোমোটিভ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (ARAI), সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ান অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারার্স (SIAM), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ পেট্রোলিয়াম (IIP)-সহ একাধিক প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছিল।

সরকারের দাবি, ইঞ্জিনের স্থায়িত্ব, গাড়ির পারফরম্যান্স, স্টার্টিং ক্ষমতা, ক্ষয় প্রতিরোধ, বিভিন্ন উপাদানের সামঞ্জস্য, নির্গমন এবং জ্বালানির দক্ষতা নিয়ে ল্যাবরেটরি পরীক্ষা করা হয়েছে। সেই পরীক্ষাগুলিতে দেখা গিয়েছে, E20 পেট্রোল ব্যবহারে কোনও নিরাপত্তাজনিত সমস্যা নেই। পাশাপাশি পুরনো গাড়িতেও E20 ব্যবহারের ফলে পারফরম্যান্সে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বা অস্বাভাবিক যান্ত্রিক ক্ষয়ক্ষতির প্রমাণ মেলেনি বলে জানিয়েছে সরকার।

উল্লেখ্য, দেশজুড়ে E20 পেট্রোলকে স্ট্যান্ডার্ড জ্বালানি হিসেবে চালু করার পর থেকেই বহু গাড়ির মালিক উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। বিশেষ করে পুরনো গাড়ির ক্ষেত্রে এই জ্বালানি কতটা উপযোগী, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সমালোচকদের একাংশের দাবি ছিল, সব গাড়ি E20-এর সঙ্গে সমানভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এছাড়া মাইলেজ কমে যাওয়া, রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বেড়ে যাওয়া এবং ইঞ্জিন বা ফুয়েল সিস্টেমে সমস্যা হলে তার দায়িত্ব কে নেবে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়।

এই প্রসঙ্গে সরকার জানিয়েছে, E20 জ্বালানি চালুর আগে বিস্তৃত পরীক্ষার মাধ্যমে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। একই সঙ্গে গাড়ি নির্মাতা সংস্থাগুলিও E20-সমর্থিত গাড়ির ক্ষেত্রে ওয়ারেন্টি সংক্রান্ত দাবি মেনে চলছে।

রাজ্যসভায় আরও জানানো হয়েছে, E15 জ্বালানি তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে এবং E19-E20 জ্বালানি আড়াই বছরেরও বেশি সময় ধরে বৃহৎ পরিসরে ব্যবহার হচ্ছে। বর্তমানে এই ধরনের জ্বালানিতে 20 কোটিরও বেশি দুই-চাকার যান এবং 3 কোটিরও বেশি পেট্রোলচালিত গাড়ি চলাচল করছে।

সরকার আরও জানিয়েছে, ইথানল মিশ্রণের কারণে বড় আকারে ইঞ্জিন বিকল হওয়া বা গাড়ি নষ্ট হওয়ার কোনও নিশ্চিত প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। জ্বালানি সাশ্রয়ের প্রসঙ্গে সরকারের বক্তব্য, গাড়ির মাইলেজ রাস্তার অবস্থা, চালানোর ধরন এবং গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের উপর নির্ভর করে। যেসব গাড়ি মূলত E10 জ্বালানির জন্য তৈরি, সেগুলিতে E20 ব্যবহার করলে সাধারণত 3 থেকে 5 শতাংশ পর্যন্ত মাইলেজ কমতে পারে।

তবে সরকারের দাবি, E20 জ্বালানির একাধিক সুবিধাও রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে উচ্চ অকটেন মান, উন্নত অ্যান্টি-নক বৈশিষ্ট্য, পরিষ্কার দহন এবং মসৃণ ইঞ্জিন পারফরম্যান্স। এছাড়া E10-এর তুলনায় E20 ব্যবহারে ভালো অ্যাক্সেলারেশন, উন্নত রাইড কোয়ালিটি এবং প্রায় 30 শতাংশ কম কার্বন নির্গমন সম্ভব বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। একই সঙ্গে বেশি ইথানল মিশ্রণের ফলে দহন আরও পরিষ্কার হয় এবং পার্টিকুলেট ম্যাটারের নির্গমনও প্রায় শূন্যের কাছাকাছি নেমে আসে বলে সরকারের দাবি।

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