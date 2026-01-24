এবার WiFi এর মাধ্যমে ঝড়ের গতিতে ইন্টারনেট সার্ফিং, 6GHz স্পেকট্রামের অনুমোদন দিন কেন্দ্রীয় সরকার

এবার WiFi এর মাধ্যমে ঝড়ের গতিতে ইন্টারনেট সার্ফিং, 6GHz স্পেকট্রামের অনুমোদন দিন কেন্দ্রীয় সরকার
6GHz spectrum : এই ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহারের ফলে ইন্টারনেট স্পিড বৃদ্ধি পাবে ৷
Published : January 24, 2026 at 5:30 PM IST
হায়দরাবাদ : লাইসেন্স ছাড়াই 6 গিগাহার্জ স্পেকট্রামের একাংশ ব্যবহার করার অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এর ফলে স্মার্ট গ্লাসেস-এর মতো ডিভাইসগুলি আরও উন্নত করা সম্ভব হবে ৷
কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এই সংক্রান্ত একটি নোটিফিকেশন প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড 5925 থেকে 6425 মেগাহার্জ ইন্ডোর প্লেস অর্থাৎ ঘরের ভিতরে ব্যবহার করার জন্য কোনও সরকারি অনুমোদন, অনুমতি অথবা ফ্রিকোয়েন্সি অ্য়াসাইমেন্টের প্রয়োজন নেই ৷ চলতি বছরের অর্থাৎ 2026 সালের 20 জানুয়ারি একটি গ্যাজেট নোটিফিকেশনে এই বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷
কী কী সুবিধা হবে ?
প্রযুক্তিগত কথা থেকে বেরিয়ে সহজভাবে বোঝাতে গেলে বলতে হয়, এই ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহারের ফলে ইন্টারনেট স্পিড বৃদ্ধি পাবে ৷ এই ফ্রিকোয়েন্সিতে ওয়াইফাই 7 (WiFi 7) সঠিক ভাবে কাজ করবে ৷ বর্তমানে যে হোম রাউটারগুলি ব্যবহার করা হয় সেগুলি সাধারণত 2.4GHz অথবা 5GHz এ কাজ করে ৷ কিন্তু নতুন এই 6GHz স্পেকট্রাম ব্যবহারের ফলে ব্রডব্যান্ডের স্পিড এবং পারফরম্যান্স বাড়বে ৷ কারণ এই স্পেকট্রামে WiFi 6E এবং 7 প্রযুক্তিতে কাজ করা সম্ভব ৷
যেহেতু এই স্পেকট্রামে ইন্টারনেট স্পিড বাড়বে সেই কারণে Sony PlayStation 5 Pro, Apple -এর augmented এবং virtual রিয়ালিটি ডিভাইস, Meta -র স্মার্ট গ্লাসেস মতো ডিভাইসগুলি আরও ভালোভাবে পারফর্ম করতে পারবে ৷
এই বিষয়ে ব্রডব্য়ান্ড ইন্ডিয়া ফোরামের প্রেসিডেন্ট টি ভি রামাচন্দ্রন বলেন, " 6 GHz ব্যান্ডের জন্য দীর্ঘ চার বছরের অপেক্ষা শেষ ৷ প্রযুক্তিগত উন্নতির জন্য এই সিদ্ধান্ত ভীষন গুরুত্বপূর্ণ ৷" তার কথায়, এরপর WiFi রাউটারের সার্ভিস এবং স্পিড ব্যাপক বাড়বে ৷ 2025 সালের জুন মাসে একটি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া জানিয়েছিলেন, 6GHz ব্যান্ড 15 অগাস্ট 2025 এর মধ্যেই লঞ্চ করবে ৷ কিন্তু চূড়ান্ত নোটিফিকেশনের ক্ষেত্রে তা বেশ কিছুটা পিছিয়ে যায় ৷ অবশেষে 2026 সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে এই বিষয়ে চূড়ান্ত ছাড়পত্র দিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷
কেন্দ্রের প্রকাশিত নোটিফিকেশনে জানানো হয়েছে 6 GHz ব্যান্ডে 1200 MHz স্পেকট্রাম রয়েছে ৷ তারমধ্যে 700 MHz মোবাইল সার্ভিস প্রোভাইডাররা পাবেন এবং বাকি 500 MHz WiFi ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ করা হবে ৷