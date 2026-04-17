অনলাইনের কাজ আরও সহজ! ভারতে চালু হল Google Workspace Studio, কী সুবিধা হবে আপনার ?
মেইল, ডকুমেন্ট, মিটিং, স্টোরেজ একই ছাতার তলায় ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷
Published : April 17, 2026 at 4:15 PM IST
হায়দরাবাদ : Workspace Account এর জন্য Google ভারতে চালু করল Workspace Studio ৷ নতুন এই ফিচার চালু হওয়ার ফলে যেকোনও কাজ করতে আরও সুবিধা হবে ব্যবহারকারীদের ৷ কারণ Gemini-র মাধ্যমে অটোমেশন করা সম্ভব Workspace Studio-তে ৷
Workspace Studio কী ?
Google এর তৈরি করা একটি স্পেস যেখানে সমস্ত কাজের (Workplace) টুলস একত্রে ব্যবহার করা যাবে ৷ মেইল, ডকুমেন্ট, মিটিং, স্টোরেজ একই ছাতার তলায় ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ ব্য়বসায়ী, ক্লাসরুম অর্থাৎ পড়ুয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে এই ফিচার ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে ৷
কোন কোন টুল ব্যবহারের সুবিধা?
Workspace Studio-তে থাকবে Gmail, Google Docs, Sheets, Slides, Meet, Drive, এবং Chat ৷ এই টুলসগুলি আলাদাভাবেও ব্যবহার করা যায় ৷ তাহলে এক্ষেত্রে সুবিধা কী ? Google Workspace Studio-তে প্রতিটি টুল একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে ৷ ফলে প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তন না করে একই ওয়ার্ক প্লেসে যাবতীয় কাজ করা সম্ভব ৷
ধরে নিন আপনি কোনও একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করতে চান ৷ সেটা নিয়ে কোনও একটি দিনে ক্যালেন্ডার বুক করলেন ৷ এরপর সেখান থেকে সরাসরি যাঁদের মিটিংয়ে ডাকতে চান তাঁদের কাছে মেইল পাঠাতে পারবেন ৷ তৈরি করতে পারবেন ড্রাফ্ট ৷ এবং সেই ড্রাফ্ট বা খসড়াও পাঠাতে পারেন মিটিংয়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৷ সেই খসড়ার উপর ভিত্তি করে কোনও মেইল এলে তাও দেখতে পাবেন ওই স্টুডিওতে ৷ এবং সেই মেলের উত্তরও তৈরি করে দেবে Gemini ৷
অর্থাৎ একটি প্ল্যাটফর্মের মধ্যেই যাবতীয় কাজ করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ এরজন্য বিভিন্ন টুলে কনভার্ট করার প্রয়োজন নেই ৷
এই স্টুডিওতে থাকা কোন টুল কীভাবে কাজ করবে ?
- ড্রাইভ নিজে থেকেই সব তথ্য স্টোর করবে ৷
- কমিউনিকেশনের জন্য রয়েছে Gmail ৷
- কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের জন্য Docs, Sheet এবং Slide রয়েছে ৷
- মিটিং ও আলোচনার জন্য রয়েছে Meet ও Chat ৷
এর মাধ্যমে রিয়েল টাইম কোলাবোরেশন সম্ভব ৷ অর্থাৎ একই সময়ে একাধিক ব্যবহারকারী একই ফাইল এডিট করতে পারবেন ৷ ফলে কোনও শিট (Sheet) এডিট করার ক্ষেত্রে একই সময় একাধিক ব্যবহারকারী সেই শিটের অ্যাকসেস পাবেন ৷ এবং তার হিস্ট্রিও দেখতে পাবেন প্রত্যেক ব্যবহারকারী ৷