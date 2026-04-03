AI এর মাধ্যমেই তৈরি করুন যেকোনও ভিডিও, বিনামূল্যে সুযোগ দিচ্ছে Google
Published : April 3, 2026 at 5:35 PM IST
হায়দরাবাদ : AI জেনারেটেড ভিডিও কন্টেন্টের ব্যবহার বাড়ছে ৷ প্রয়োজন নেই কোনও ভিডিওগ্রাফার, দামি ক্যামেরা অথবা পারফেক্ট লোকেশন ৷ উপযুক্ত প্রম্পট লিখলেই তৈরি হবে প্রয়োজনীয় ভিডিও ৷ এর জন্য রয়েছে একাধিক ভিডিও জেনারেশন টুল ৷ যেমন মিডজার্নি, অ্য়াডোব, ইলেভেন ল্যাব ইত্যাদি ৷ এরমধ্যে তালিকার প্রথমের দিকে রয়েছে Google Vid ৷
2025 সালের অগাস্ট মাসে সব ব্যবহারকারীদের জন্য Google Vid চালু করেছিল ৷ কিন্তু সেক্ষেত্রে ভিডিও তৈরির জন্য পেইড সাবস্ক্রিপশন নিতে হতো ৷ এবার নতুন একটি ঘোষণায় মাউন্টেন ভিউ সংস্থাটি জানিয়েছে Google Vid ব্যবহার করার জন্য নির্দিষ্ট কোনও পেইড সাবস্ক্রিপশন নিতে হবে না ৷ বিনামূল্যেই ভিডিও জেনারেট করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷
একটি ব্লগ পোস্টে Google জানিয়েছে, তারা নতুন করে কোনও প্ল্যান ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই ৷ এবার সবাই Google Vids এর মাধ্যমে ভিডিও জেনারেট করতে পারবেন ৷ ওই ব্লগ পোস্টে জানানো হয়েছে Google Vids এ এখন Veo 3.1 মডেল ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ এই মডেলটিও বিনামূল্যে ব্যবহার করা যাবে ৷
তবে সাবস্ক্রিপশন যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের ক্ষেত্রে আনলিমিটেড ভিডিও তৈরি করার সুযোগ রয়েছে ৷ কিন্তু ফ্রি প্ল্যানের ক্ষেত্রে মাসে শুধুমাত্র 10টি করে ভিডিও জেনারেট করা যাবে ৷ এবং সেক্ষেত্রে সর্বাধিক 8 সেকেন্ডের ভিডিও জেনারেট করতে পারবেন তাঁরা ৷
এরসঙ্গে অডিও জেনারেট মডেলের ক্ষেত্রে নতুন আপডেট লঞ্চ করেছে সংস্থাটি ৷ জানানো হয়েছে যে কোনও ভিডিও-তে অডিও অ্যাড করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ সেক্ষেত্রে Lyria 3 এবং Lyria 3 Pro মডেল ব্যবহার করতে পারবেন তাঁরা ৷ নতুন এই মডেলে 30 সেকেন্ড থেকে তিন মিনিট পর্যন্ত অডিও জেনারেট করতে পারবেন ৷ তবে শুধুমাত্র Google AI Pro এবং AI Ultra সাবস্ক্রাইবাররা এই ফিচার ব্যবহার করেত পারবেন ৷
অন্যদিকে Veo 3.1 ব্যবহার করে AI নির্ভর অবতারও তৈরি করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ সেক্ষেত্রে কনস্ট্যান্ট ফেস এবং ভয়েস ব্যবহার করে কাস্টমাইড অবতারও তৈরি করতে পারবেন ৷ তবে শুধুমাত্র পেইড সাবস্ক্রাইবাররাই এই সুবিধা পাবেন বলে জানানো হয়েছে ৷