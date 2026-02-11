সার্চ রেজাল্টে যৌন-আবেদন মূলক ছবিতে বিব্রত হয়ে পড়ছেন ? কী করণীয় জানাল Google

সার্চ রেজাল্টে যৌন-আবেদন মূলক ছবিতে বিব্রত হয়ে পড়ছেন ? কী করণীয় জানাল Google
Google image search result : যৌনতা সংক্রান্ত কোনও ছবি সার্চ রেজাল্টে আসা বন্ধ করার জন্য একটি নতুন ফিচার চালু করা হয়েছে ৷
Published : February 11, 2026 at 5:29 PM IST
হায়দরাবাদ : গুগলের ইমেজ সার্চ রেজাল্টে অনেকসময় বিব্রত হতে হয় ৷ কারণ সাধারণ কী ওয়ার্ডে বেশ কিছু যৌনতা সম্পর্কিত ছবি সার্চ রেজাল্টে আসে ৷ যা অনেক সময় অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় ৷ এবার এই ধরনের ছবি বন্ধ করতে উদ্যোগী হল Google ৷ টেক জায়ান্টের তরফে একটি নতুন ফিচার চালুর কথা জানানো হয়েছে ৷ যার মাধ্যমে এই ধরনের যৌন আবেদনমূলক ছবি আটকানো সম্ভব হবে ৷
গুগলের তরফে জানানো হয়েছে, যৌনতা সংক্রান্ত কোনও ছবি সার্চ রেজাল্টে আসা বন্ধ করার জন্য একটি নতুন ফিচার চালু করা হয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে ব্রাউজারের মধ্যে থাকা থ্রি ডট মেনুতে ক্লিক করতে হবে ৷ সেখানে Remove Result অপশনে ক্লিক করার পর It shows a sexual image of me অপশনে ক্লিক করতে হবে ৷ তাহলেই গুগলের কাছে টেকডাউন রিকোয়েস্ট সাবমিট হবে এবং যৌনতা সংক্রান্ত ছবি সার্চ রেজাল্ট থেকে সরে যাবে ৷
অন্যদিকে কোনও যৌন আবেদন মূলক ছবি ওপেন করলে ব্যবহারকারীর কাছে Google জানতে চাইবে ওই ছবি AI দ্বারা তৈরি, নাকি আসল ছবি ৷ মূলত বর্তমানে ডিপফেক ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ কোনও অনুমতি ছাড়ায় তৈরি করা হচ্ছে যৌন আবেদনমূলক ছবি ৷ আর সেই কারণে এই নতুন এই অপশন চালু করা হয়েছে ৷
মাউন্টেনভিউ-এর সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, মাঝে মাঝে সার্চ রেজাল্টে এমন কিছু ফটো আসে যা ব্যবহারকারীদের বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয় ৷ সেই পরিস্থিতি যাতে না হয় তার জন্যই নতুন Remove Result ফিচার যুক্ত করা হচ্ছে ৷ যদিও এই ফিচার এখনও সব ব্যবহারকারীদের চালু হয়নি ৷ ধীরে ধীরে নতুন এই ফিচার চালু করা হবে বলে ৷
অন্যদিকে ডার্ক ওয়েব মনিটারিং রিপোর্ট প্রকাশ করা বন্ধ করেছে Google ৷ এই বিষয়টি আগেই তার ব্যবহারকারীদের জানিয়েছিল সংস্থাটি ৷ মূলত কোনও ডেটাব্রিচ হলে এবং সেই তথ্য ডার্ক ওয়েবে স্টোর থাকলে সেই তথ্য ব্যবহারকারীদের জানাত গুগল ৷ এরপর সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ব্যবহারকারীদের জানানো হলেও পরবর্তীতে কী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তা ব্যবহারকারীদের অনেকের অজানা ৷ সেই কারণে ওই ফিচারটি পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷