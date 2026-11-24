2026-এ ছুটিতে কোথায় যেতে চান ভারতীয়রা ? চমকে দেওয়া তথ্য প্রকাশ করল Google Trends
সাধারণ পর্যটনকেন্দ্রের পাশাপাশি ওয়েলনেস রিট্রিট, হাইকিং ট্রেল, মিউজিক ফেস্টিভ্যাল এবং তুলনামূলক কম পরিচিত গন্তব্যের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে।
Published : November 24, 2026 at 9:05 PM IST
হায়দরাবাদ : ছুটিতে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন? তাহলে জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রের পাশাপাশি নিরিবিলি কোনও জায়গা, পাহাড়ি পথে ট্রেকিং কিংবা মিউজিক ফেস্টিভ্যালও থাকতে পারে আপনার পছন্দের তালিকায়। 2026 সালে ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা করতে গিয়ে ভারতীয়রা ঠিক কী খুঁজছেন, তারই একটি তালিকা তুলে ধরেছে Google Trends-এর তথ্য। সংস্থার প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, সাধারণ পর্যটনকেন্দ্রের পাশাপাশি ওয়েলনেস রিট্রিট, হাইকিং ট্রেল, মিউজিক ফেস্টিভ্যাল এবং তুলনামূলক কম পরিচিত গন্তব্যের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে।
শুধু তাই নয়, সোলো ট্রাভেল এবং ট্রাভেল কমিউনিটি নিয়েও বাড়ছে সার্চ। গত এক বছরে AI-নির্ভর ট্রাভেল প্ল্যানিং সংক্রান্ত সার্চেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছে Google। ভ্রমণের জায়গা খোঁজা থেকে শুরু করে সফরের পরিকল্পনা তৈরি—বিভিন্ন কাজে AI টুলের সাহায্য নিচ্ছেন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা ।
Google-এর ব্লগ পোস্টে জানানো হয়েছে, ভারতে ভ্রমণের পরিকল্পনা করার সময় আউটডোর অ্যাক্টিভিটি এবং লাইভ ইভেন্টের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। Google Trends-এর তথ্য অনুযায়ী, 'hiking trails near me' এবং 'music festival travel'-এর মতো সার্চ এখন দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।
একই সঙ্গে কম পরিচিত পর্যটনকেন্দ্র খোঁজার প্রবণতাও বেড়েছে। 'hidden gems india' লিখে সার্চের পরিমাণ 400 শতাংশ বেড়েছে বলে জানানো হয়েছে ওই ব্লগ পোস্টে । অর্থাৎ, পরিচিত পর্যটনকেন্দ্রের বাইরে নতুন এবং তুলনামূলক কম ভিড়ের জায়গা খুঁজছেন অনেকেই।
ওয়েলনেস ট্রাভেল সংক্রান্ত সার্চেও বড়সড় বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। 'wellness travel india' সার্চ বেড়েছে 1600 শতাংশ। অন্যদিকে, 'fitness trip' সংক্রান্ত সার্চ বেড়েছে 950 শতাংশ। পাশাপাশি 'silent retreat' লিখে সার্চের পরিমাণ বেড়েছে 150 শতাংশ। 'what is slow travel' সার্চটিও দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। অর্থাৎ, শুধু ঘোরাঘুরি নয়, শরীর ও মনকে বিশ্রাম দেওয়ার মতো ভ্রমণের প্রতিও আগ্রহ বাড়ছে।
Small tour-এর জনপ্রিয়তা অবশ্য এখনও বজায় রয়েছে। Google জানিয়েছে, 'weekend getaways near me' এবং 'long weekend travel'-এর মতো সার্চ টপিকগুলি এখনও জনপ্রিয়। তবে গত এক বছরে '1 day trip near me' লিখে সার্চের পরিমাণ বেড়েছে 130 শতাংশ। ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে এই সার্চের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখা গিয়েছে মহারাষ্ট্রে।
থাকার জায়গা বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রেও মানুষের পছন্দে বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে। 'best pet friendly hotels', 'affordable homestay' এবং 'family friendly destinations'-এর মতো সার্চ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। অর্থাৎ, পোষ্যকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণ, কম খরচে হোমস্টে কিংবা পরিবারের সকলের উপযোগী গন্তব্য খোঁজার প্রবণতাও বাড়ছে।
Solo Travel নিয়েও ভারতীয়দের আগ্রহ বেড়েছে। Google Trends-এর তথ্য অনুযায়ী, 'solo travel guide', 'best places to travel solo' এবং 'solo travel cost india'-এর মতো সার্চ দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।
পাশাপাশি, ভ্রমণের সঙ্গী কিংবা একই ধরনের আগ্রহ থাকা মানুষের খোঁজে 'travel community' সার্চের পরিমাণও বেড়েছে 400 শতাংশ।
সব মিলিয়ে, Google Trends-এর এই তথ্য বলছে, 2026 সালে ভারতীয়দের ভ্রমণের পছন্দে বৈচিত্র্য বাড়ছে। জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রের পাশাপাশি নিরিবিলি গন্তব্য, ওয়েলনেস ট্রিপ, ছোট সফর এবং সোলো ট্রাভেলের প্রতিও আগ্রহ তৈরি হচ্ছে। আর ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে AI টুলের ব্যবহারও ক্রমশ বাড়ছে।
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