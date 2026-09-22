শিশু যৌন নির্যাতনের কন্টেন্ট নিয়ে কঠোর ভারত সরকার ; বিপুল টাকা জরিমানার মুখে Google

শিশু যৌন নির্যাতনের কন্টেন্ট নিয়ে কঠোর ভারত সরকার ; বিপুল টাকা জরিমানার মুখে Google
Meta-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা যেন সমস্ত শিশুদের যৌন নিপীড়নমূলক কন্টেন্টের রিপোর্ট ভারত সরকারকে করে । এবং এবার গুগলকেও সেই একই নিয়ম জানিয়ে দেওয়া হল।
Published : September 22, 2026 at 1:54 PM IST
হায়দরাবাদ : শিশু নিরাপত্তা নিয়ে আরও কঠোর নিয়ম আনল ভারত সরকার । এবার থেকে শিশুদের যৌন নিপীড়নমূলক কন্টেন্ট কোনও ওয়েবসাইটে আপলোড হলে তা ভারত সরকারকে সরাসরি জানাতে হবে । এতদিন পর্যন্ত এই ধরনের কন্টেন্টের রিপোর্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি নন-প্রফিট অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে পাঠানো হত ।
বর্তমানে যদি কোনও ওয়েবসাইট শিশুদের যৌন নিপীড়নমূলক কন্টেন্ট আপলোড করে, অথবা Meta-র কোনও প্ল্যাটফর্মে এই ধরনের কন্টেন্ট থাকে তাহলে Google ও Meta National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC) নামে একটি সংস্থার কাছে যাবতীয় তথ্য পাঠিয়ে থাকে । এই সংস্থাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত একটি নন-প্রফিট অর্গানাইজেশন । CyberTipline নামে একটি অনলাইন রিপোর্টিং সিস্টেমের মাধ্যমে এই অভিযোগ দায়ের করে Google ও Meta । কিন্তু আমেরিকার বাইরে কোনও দেশের প্রশাসনকে এই বিষয়ে রিপোর্ট করে না ।
এবার থেকে এই নিয়মে পরিবর্তন আনা হচ্ছে । ইতিমধ্যে Meta-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা যেন সমস্ত শিশুদের যৌন নিপীড়নমূলক কন্টেন্টের রিপোর্ট ভারত সরকারকে করে । এবং এবার গুগলকেও সেই একই নিয়ম জানিয়ে দেওয়া হল ।
এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স । এই বিষয়টির সঙ্গে জড়িত এমন দুই কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিক জানিয়েছেন, Google ও Microsoft-কে তাদের রিপোর্টিং মেথড বা তথ্য জানানোর পদ্ধতি পরিবর্তন করার নির্দেশ দিয়েছে । সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, এই জায়ান্ট টেক সংস্থাগুলি সর্বপ্রথম NCMEC-কে জানাতো । এবং তারপর তারা নির্দিষ্ট দেশের পুলিশ ও প্রশাসনকে জানাতো । এর ফলে পুরো প্রক্রিয়া দেরি হতো । এর ফলে শিশুরা বিপদে পড়ত । কারণ এক্ষেত্রে প্রতিটি ঘণ্টাও ভীষণ দামী । তবে Google এর এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, পুরো প্রক্রিয়াটি নিয়ে এখনও ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে ।
অন্যদিকে ডেটা সঠিকভাবে ব্যবহার না করায় Google-কে 403 মিলিয়ন ইউরো জরিমানা করল আয়ারল্যান্ড ডাটা প্রটেকশন কমিশন । সোমবার একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানিয়েছে তারা । ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 44 হাজার কোটি টাকা । ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে ব্যবহারকারীদের লোকেশন ডেটা সঠিকভাবে ব্যবহার করেনি Google ।
ওই কমিশন জানিয়েছে, 2020 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একাধিক ইউরোপীয়ান কনজিউমার রাইটস কমিশন এই বিষয়ে অভিয়োগ দায়ের করেছিল । তার ভিত্তিতেই তদন্ত করা হয় । এবং জরিমানা আরোপ করা হয়েছে ।
তদন্তে উঠে এসেছে, Google লোকেশন ডেটা মোট তিনটি ফিচারে প্রসেস করে । একটি Web ও App অ্যাক্টিভিটি, দ্বিতীয়তটি লোকেশন হিস্ট্রি এবং তৃতীয়ত লোকেশন অ্যাকুইরেসি । জানানো হয়েছে, 25 মে 2018 থেকে শুরু করে 4 ফেব্রুয়ারি 2020 পর্যন্ত ব্যবহারকারীদের লোকেশন ডেটা ভুল ভাবে ব্যবহার করেছিল সংস্থাটি । আর সেইকারণে জরিমানা করা হয়েছে ।