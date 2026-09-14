Android ফোনে Advanced Protection আরও কাস্টমাইজ করা যাবে, নতুন ‘Expert features’ আনছে Google
বর্তমানে Advanced Protection-এর মধ্যে Intrusion Logging-কে অপশনাল হিসেবে চিহ্নিত করেছে Google। নতুন পরিবর্তন কার্যকর হলে আরও কয়েকটি ফিচার নিয়ে ব্যবহারকারীরা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ পাবেন।
Published : September 14, 2026 at 9:00 PM IST
হায়দরাবাদ: Android ফোনের নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করতে Android 16-এর সঙ্গে Advanced Protection Mode (AAPM) চালু করেছিল Google। এবার এই সিকিউরিটি ফিচারে আরও ফ্লেক্সিবিলিটি আনার প্রস্তুতি চলছে। Google Play Services-এর সাম্প্রতিক APK teardown থেকে ইঙ্গিত মিলেছে, ভবিষ্যতে Advanced Protection Mode-এর কিছু সিকিউরিটি ফিচার ব্যবহারকারীরা আলাদাভাবে on বা off করতে পারবেন।
আসছে ‘Expert features’ বিভাগ
Android Authority-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, Google Play Services-এর 26.36.30 ভার্সনের APK teardown-এ নতুন একটি “Expert features” সেকশনের সন্ধান মিলেছে। অ্যাডভান্স প্রটেকশন সেটিংস-এর মধ্যেই এই সেকশন যুক্ত করার কাজ চলছে বলে জানা গিয়েছে।
এই নতুন বিভাগে Intrusion Detection, USB Protection এবং আনসিকিওর্ড Wi-Fi Networks-এর মতো সিকিউরিটি অপশন রাখা হতে পারে। প্রকাশিত স্ক্রিনশটে দেখা গিয়েছে, এক্সপার্ট ফিচার্স চালু করলে আরও উচ্চস্তরের প্রটেকশন পাওয়া যাবে, যদিও এর সঙ্গে কিছু অতিরিক্ত বাধ্য়বাধকতা থাকতে পারে।
USB Protection-এ মিলবে বেশি নিয়ন্ত্রণ
বর্তমানে Advanced Protection-এর মধ্যে Intrusion Logging-কে অপশনাল হিসেবে চিহ্নিত করেছে Google। নতুন পরিবর্তন কার্যকর হলে আরও কয়েকটি ফিচার নিয়ে ব্যবহারকারীরা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ পাবেন।
USB Protection-এর কাজ হল ফোন লক থাকা অবস্থায় নতুন USB connection সীমিত করা। Pixel 6 এবং তার পরবর্তী মডেলগুলিতে এই ফিচার ইতিমধ্যেই রয়েছে। এর ফলে স্ক্রিন আনলক না করা পর্যন্ত ফাস্ট চার্জিংও দেরি হতে পারে।
ভবিষ্যতে USB Protection-কে যদি Expert features-এর মধ্যে রাখা হয়, তাহলে ব্যবহারকারী এটি বন্ধ রেখেও Advanced Protection-এর অন্যান্য নিরাপত্তা চালু রাখতে পারবেন।
Unsecured Wi-Fi নিয়েও বদল
নতুন ব্যবস্থায় unsecured Wi-Fi protection-ও অপশনাল হতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যবহারকারীরা ওপেন, WEP বা OWE network-এ অটোমেটিক কানেক্ট করার ক্ষেত্রে থাকা রেসট্রিকশন বাইপাস করার সুযোগ পেতে পারেন।
Android 16-এর সঙ্গে এসেছিল Advanced Protection
Google 2025 সালে Android 16-এর সঙ্গে অ্যাডভান্স প্রটেকশন মোড চালু করে। এর লক্ষ্য device এবং Google Account-কে malware, phishing, online attack এবং আনঅথোরাইজড access-এর মতো ঝুঁকি থেকে সুরক্ষিত রাখা।
AAPM চালু করলে Chrome, Google Messages এবং Phone by Google-এর মতো Google apps-এ একাধিক security setting কার্যকর হয়। পাশাপাশি third-party applications-এর ক্ষেত্রেও protection দেওয়া হয়।
এই mode Google Play Protect বাধ্যতামূলক করে এবং unknown sources থেকে app ইনস্টলেশন আটকে দেয়। এছাড়া Theft Detection, Lock Offline Device, USB Protection, failed-authentication locks এবং AI-based Scam Detection-এর মতো feature রয়েছে। কম নিরাপদ 2G network-এর সঙ্গে connection-ও এটি বন্ধ করে দেয়।
তবে নতুন Expert features কবে থেকে সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য চালু হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।