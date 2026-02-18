ভারত-আমেরিকার মধ্যে Subsea-কেবল, $30 মিলিয়ন বিনিয়োগ ; AI Summit-এ এসে বড় ঘোষণা সুন্দর পিচাইয়ের

ভারত-আমেরিকার মধ্যে Subsea-কেবল, $30 মিলিয়ন বিনিয়োগ ; AI Summit-এ এসে বড় ঘোষণা সুন্দর পিচাইয়ের
Sundar Pichai India Visit 2026 : বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক শেষে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের ঘোষণা করেন অ্যালফাবেট CEO ৷
Published : February 18, 2026 at 7:49 PM IST|
Updated : February 18, 2026 at 8:04 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 ফেব্রুয়ারি : AI সামিটে যোগ দিতে দিল্লিতে এসে সমুদ্র তলদেশের নতুন কেবল লাইনের (Subsea) ঘোষণা করলেন অ্যালফাবেট CEO সুন্দর পিচাই ৷ জানিয়েছেন ভারত ও আমেরিকার মধ্যে একটি নতুন সাবসি কেবল তৈরি করা হবে ৷ যার ফলে দুই দেশের মধ্যে AI যোগাযোগ ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে ৷ এরসঙ্গে 20 মিলিয়ন সরকারি কর্মচারি এবং 11 মিলিয়ন ভারতীয় পড়ুয়াকে ট্রেনিং দেওয়ার ঘোষণা করেন তিনি ৷ পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী AI for Science Impact Challenge প্রকল্পে 30 মিলিয়ন বিনিয়োগেরও ঘোষণা করেন পিচাই ৷
ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত হওয়া AI Impact Summit 2026 এ 20 ফেব্রুয়ারি ভাষণ দেবেন সুন্দর পিচাই ৷ তার আগে বুধবারই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক সারেন তিনি ৷ বৈঠক শেষে ভারত ও গুগলের মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের ঘোষণা করেন অ্যালফাবেট CEO ৷
প্রথমেই তিনি জানান AI কানেক্টিভিটি (AI যোগাযোগ ব্যবস্থা) বৃদ্ধি করতে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ৷ যেখানে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সমুদ্রের তলদেশে একটি কেবল লাইন তৈরি করা হবে ৷ যা দক্ষিণ গোলার্ধের বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করবে ৷
Great to meet with the Honorable PM @narendramodi this morning.— Sundar Pichai (@sundarpichai) February 18, 2026
We discussed how Google is helping with his mission to infuse AI at all levels in India to improve health, expand access to information in all languages, support startups, agriculture and so much more.
Thank you… https://t.co/orPvLfrUHl
এরসঙ্গে একটি স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ঘোষণা করেন সুন্দর পিচাই ৷ যেখানে পড়ুয়া এবং নতুন কর্মজীবন শুরু করছেন এমন পেশাদাররা অংশ নিতে পারবেন ৷ প্রশিক্ষণ শেষে Google AI Professional Certificate দেওয়া হবে তাঁদের ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মযোগী ভারত প্রকল্পের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম চালানো হবে ৷ 20 মিলিয়ন সরকারি কর্মী এর সুবিধা পাবেন ৷ এবং 10 হাজার অটল থিঙ্কার ল্যাব (Atal Thinkar Lab) তৈরি করা হবে ৷ যেখানে 11 মিলিয়ন পড়ুয়া জেনেরেটিভ AI শেখা ও ব্যবহার করতে পারবেন ৷
অন্যদিকে AI বিশেষজ্ঞদের কাজের সুবিধার জন্য গোটা বিশ্বব্যাপী একটি প্রকল্প চালু করেছে ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে AI for Science Impact Challenge ৷ এর জন্য 30 মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে সিলিকন ভ্যালির এই টেক জায়ান্ট ৷ এই প্রকল্পের মাধ্যমে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ক্লাইমেট মডেলিং এবং আরও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রের গবেষণা ও বাধা অতিক্রম করা সম্ভব ৷
বৈঠক শেষে ভারতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিস্থিতি নিয়ে সুন্দর পিচাই এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন ৷ সেখানে তিনি লেখেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে মসৃন ভাবে গতি দেওয়ার জন্য ভারত প্রস্তুত ৷ পাশাপাশি তার সংস্থাও এর সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যও প্রতিশ্রুতি দেন ৷ তিনি জানান, ভারতের বিভিন্ন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ইকোসিস্টেম এবং ডিজিট্যাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার, উদ্ভাবনের জন্য অতি ক্ষমতাশালী ফাউন্ডেশন তৈরি করতে সক্ষম ৷
বুধবার ভোররাতে দিল্লিতে এসে উপস্থিত হয়েছেন সুন্দর পিচার ৷ সেইসময় তিনি টুইট করেন, ভারতে ফের ফিরে আসতে পেরে উৎসাহিত ৷ এর আগে 2025 সালের 30 অগাস্ট রিলায়েন্সের AGM এ যোগ দিতে ভারতে এসেছিলেন পিচাই ৷ সুন্দর পিচাই-এর ভারতে আসার দিনেই একাধিক প্রথম শ্রেণির সংবাদপত্রে গুগল-এর তরফে ব্র্যান্ডিং করা হয় । যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, উদ্ভাবনের একটি নতুন যুগ । এর সঙ্গে AI Impact Summit এর লোগো ব্যবহার করা হয়েছে ।
