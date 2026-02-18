ETV Bharat / technology

ভারত-আমেরিকার মধ্যে Subsea-কেবল, $30 মিলিয়ন বিনিয়োগ ; AI Summit-এ এসে বড় ঘোষণা সুন্দর পিচাইয়ের

Sundar Pichai India Visit 2026 : বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক শেষে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের ঘোষণা করেন অ্যালফাবেট CEO ৷

Google to Build Massive Subsea Cable Infrastructure in India to Power Global AI Push says Sundar pichai
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক পিচাইয়ের (ছবি- PTI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 18, 2026 at 7:49 PM IST

Updated : February 18, 2026 at 8:04 PM IST

নয়াদিল্লি, 18 ফেব্রুয়ারি : AI সামিটে যোগ দিতে দিল্লিতে এসে সমুদ্র তলদেশের নতুন কেবল লাইনের (Subsea) ঘোষণা করলেন অ্যালফাবেট CEO সুন্দর পিচাই ৷ জানিয়েছেন ভারত ও আমেরিকার মধ্যে একটি নতুন সাবসি কেবল তৈরি করা হবে ৷ যার ফলে দুই দেশের মধ্যে AI যোগাযোগ ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে ৷ এরসঙ্গে 20 মিলিয়ন সরকারি কর্মচারি এবং 11 মিলিয়ন ভারতীয় পড়ুয়াকে ট্রেনিং দেওয়ার ঘোষণা করেন তিনি ৷ পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী AI for Science Impact Challenge প্রকল্পে 30 মিলিয়ন বিনিয়োগেরও ঘোষণা করেন পিচাই ৷

ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত হওয়া AI Impact Summit 2026 এ 20 ফেব্রুয়ারি ভাষণ দেবেন সুন্দর পিচাই ৷ তার আগে বুধবারই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক সারেন তিনি ৷ বৈঠক শেষে ভারত ও গুগলের মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের ঘোষণা করেন অ্যালফাবেট CEO ৷

প্রথমেই তিনি জানান AI কানেক্টিভিটি (AI যোগাযোগ ব্যবস্থা) বৃদ্ধি করতে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ৷ যেখানে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সমুদ্রের তলদেশে একটি কেবল লাইন তৈরি করা হবে ৷ যা দক্ষিণ গোলার্ধের বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করবে ৷

এরসঙ্গে একটি স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ঘোষণা করেন সুন্দর পিচাই ৷ যেখানে পড়ুয়া এবং নতুন কর্মজীবন শুরু করছেন এমন পেশাদাররা অংশ নিতে পারবেন ৷ প্রশিক্ষণ শেষে Google AI Professional Certificate দেওয়া হবে তাঁদের ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মযোগী ভারত প্রকল্পের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম চালানো হবে ৷ 20 মিলিয়ন সরকারি কর্মী এর সুবিধা পাবেন ৷ এবং 10 হাজার অটল থিঙ্কার ল্যাব (Atal Thinkar Lab) তৈরি করা হবে ৷ যেখানে 11 মিলিয়ন পড়ুয়া জেনেরেটিভ AI শেখা ও ব্যবহার করতে পারবেন ৷

অন্যদিকে AI বিশেষজ্ঞদের কাজের সুবিধার জন্য গোটা বিশ্বব্যাপী একটি প্রকল্প চালু করেছে ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে AI for Science Impact Challenge ৷ এর জন্য 30 মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে সিলিকন ভ্যালির এই টেক জায়ান্ট ৷ এই প্রকল্পের মাধ্যমে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ক্লাইমেট মডেলিং এবং আরও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রের গবেষণা ও বাধা অতিক্রম করা সম্ভব ৷

বৈঠক শেষে ভারতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিস্থিতি নিয়ে সুন্দর পিচাই এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন ৷ সেখানে তিনি লেখেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে মসৃন ভাবে গতি দেওয়ার জন্য ভারত প্রস্তুত ৷ পাশাপাশি তার সংস্থাও এর সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যও প্রতিশ্রুতি দেন ৷ তিনি জানান, ভারতের বিভিন্ন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ইকোসিস্টেম এবং ডিজিট্যাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার, উদ্ভাবনের জন্য অতি ক্ষমতাশালী ফাউন্ডেশন তৈরি করতে সক্ষম ৷

বুধবার ভোররাতে দিল্লিতে এসে উপস্থিত হয়েছেন সুন্দর পিচার ৷ সেইসময় তিনি টুইট করেন, ভারতে ফের ফিরে আসতে পেরে উৎসাহিত ৷ এর আগে 2025 সালের 30 অগাস্ট রিলায়েন্সের AGM এ যোগ দিতে ভারতে এসেছিলেন পিচাই ৷ সুন্দর পিচাই-এর ভারতে আসার দিনেই একাধিক প্রথম শ্রেণির সংবাদপত্রে গুগল-এর তরফে ব্র্যান্ডিং করা হয় । যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, উদ্ভাবনের একটি নতুন যুগ । এর সঙ্গে AI Impact Summit এর লোগো ব্যবহার করা হয়েছে ।

SUNDAR PICHAI INDIA VISIT 2026
SUBSEA CABLE INFRASTRUCTURE
GOOGLE
AI IMPACT SUMMIT 2026 HIGHLIGHTS

