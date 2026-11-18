AI ব্যবহার করে বাড়বে হ্যাকিং ? 2027-এ বড় বিপদের আশঙ্কা ! সতর্ক করল Google
নিরাপত্তা সংস্থাগুলির প্রকাশ করা সফটওয়্যার প্যাচ বিশ্লেষণ করে দুর্বলতা খুঁজে বের করতেও AI ব্যবহার করছে হ্যাকাররা।
Published : November 18, 2026 at 5:58 PM IST
হায়দরাবাদ : সাইবার নিরাপত্তার দুনিয়ায় নতুন উদ্বেগ তৈরি করছে Artificial Intelligence বা AI। আগামী বছরের মধ্যে AI এজেন্টের মাধ্যমে পরিচালিত স্বয়ংক্রিয় সাইবার হামলার সংখ্যা দ্রুত বাড়তে পারে বলে সতর্ক করেছে Google। সংস্থার সাইবার নিরাপত্তা গবেষণা শাখা Google Threat Intelligence Group (GTIG), Mandiant-এর সঙ্গে যৌথভাবে প্রকাশিত একটি নতুন রিপোর্টে এই আশঙ্কার কথা জানিয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিভিন্ন হ্যাকার গোষ্ঠী ইতিমধ্যেই সাইবার হামলার ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি এবং একাধিক AI এজেন্টের সমন্বয়ে তৈরি ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করতে শুরু করেছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল পরিকাঠামোয় হামলা চালানোর প্রক্রিয়া আরও দ্রুত হচ্ছে।
শুধু তাই নয়, নিরাপত্তা সংস্থাগুলির প্রকাশ করা সফটওয়্যার প্যাচ বিশ্লেষণ করে দুর্বলতা খুঁজে বের করতেও AI ব্যবহার করছে হ্যাকাররা। GTIG-এর দাবি, এই প্রবণতা আগামী দিনে সাইবার হামলার ধরন আরও বদলে দিতে পারে।
সাইবার হামলায় AI ব্যবহারের নতুন প্রবণতা
নতুন রিপোর্টে GTIG জানিয়েছে, সাইবার অপরাধীরা Large Language Model (LLM) AI মডেলকে কাজে লাগিয়ে হামলার সময় কমাচ্ছে। একই সঙ্গে বাড়াচ্ছে হামলার পরিসর এবং একাধিক ধাপে পরিচালিত অনুপ্রবেশের গতি। গত ত্রৈমাসিকে এই ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে গবেষক দলটি।
বিশেষ করে ARTEX, CAIRN, CyberStrikeAI এবং PentAGI-র মতো মাল্টি-এজেন্টভিত্তিক আক্রমণাত্মক ফ্রেমওয়ার্কের ব্যবহার বেড়েছে। এই ধরনের ব্যবস্থায় একাধিক AI এজেন্ট নির্দিষ্ট কাজ ভাগ করে নেয়। ফলে কম সময়ে এবং আরও বেশি কার্যকরভাবে সাইবার হামলা চালানো সম্ভব হচ্ছে।
GTIG-এর তৈরি LLM যে বিপুল পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে সেই অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্ব রয়েছে পঞ্চম পর্যায়ে। এই পর্যায়ে LLM-চালিত টুল একাধিক ধাপের সাইবার হামলার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে। গবেষকদের অনুমান, আগামী 1 থেকে 3 মাসের মধ্যে এই প্রযুক্তি ষষ্ঠ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে। তখন হ্যাকাররা খুব কম মানুষের হস্তক্ষেপে একাধিক AI এজেন্টের সাহায্যে তুলনামূলক সাধারণ সাইবার হামলা চালাতে পারবে।
এর পরের পর্যায়, অর্থাৎ সপ্তম ধাপে পৌঁছতে আরও 3 থেকে 6 মাস সময় লাগতে পারে বলে GTIG-এর পূর্বাভাস। সেই পর্যায়ে AI এজেন্ট ব্যবহার করে জটিল এবং সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় সাইবার হামলা চালানো সম্ভব হতে পারে।
কীভাবে কাজ করছে AI এজেন্ট?
GTIG-এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, হ্যাকাররা ওপেন সোর্স এজেন্টিক পেনিট্রেশন টেস্টিং বা পেন্টেস্টিং ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে হামলার বিভিন্ন ধাপ স্বয়ংক্রিয় করছে। প্রথমে একটি অর্কেস্ট্রেশন এজেন্ট বাইরের নেটওয়ার্কে নজরদারি ও স্ক্যানিং চালিয়ে প্রবেশের পথ খোঁজে। কোনও নেটওয়ার্কে ঢোকার সুযোগ পেলে পরবর্তী ধাপে AI এজেন্ট সেখানে নিজেদের উপস্থিতি বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে পারে। এর ফলে আক্রান্ত নেটওয়ার্কের উপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ পাওয়া সম্ভব হয়।
GTIG অবশ্য জানিয়েছে, স্বয়ংক্রিয় হামলার পরিসর বাড়লেও প্রতিটি হামলার সফল হওয়ার হার কমতে পারে। তবে AI এজেন্টের মাধ্যমে হামলার সংখ্যা এবং ঘনঘন আক্রমণের প্রবণতা বাড়বে। সুতরাং সফলতার হার কমলেও সামগ্রিকভাবে সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকি বাড়তে পারে।
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