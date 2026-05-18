আরও জোরদার নিরাপত্তা, PassKey নিয়ে বড়সড় সুবিধা আনছে Google ! সুবিধা আপনারও

আরও জোরদার নিরাপত্তা, PassKey নিয়ে বড়সড় সুবিধা আনছে Google ! সুবিধা আপনারও
Passkey থাকলে কী সুবিধা হবে ? জানুন
Published : May 18, 2026 at 5:27 PM IST
হায়দরাবাদ : গুগল অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য বেস্ট উপায় Passkey ৷ কারণ পাসওয়ার্ডের থেকেও পাসকী অধিকতর সুরক্ষিত ৷ এই অবস্থায় নতুন আরও একটি ফিচার চালু করতে পারে এই টেক জায়ান্ট ৷ কারণ Google Password Manager এর মধ্যে এবার Passkey ট্রান্সফারেরও সুবিধা থাকবে ৷
Passkey কী ?
Google অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য একটি একটি নিরাপত্তা বলয় ৷ সাধারণ পাসওয়ার্ড হ্যাকারদের পক্ষে হ্যাক করা সহজ ৷ বিভিন্ন ফিশিং ওয়েবসাইট তৈরি করেও হাতিয়ে নেওয়া যেতে পারে পাসওয়ার্ড ৷ কিন্তু পাসকী তার থেকে একটু এলাদা ৷ এখানে থাকে না কোনও ইংরেজি লেটার, কোনও ডিজিট বা কোনও স্পেশাল ক্যারেক্টার ৷ সাধারণ ফোনের বায়োমেট্রিক দিয়ে সেট করতে হয় পাসকী ৷ অথবা ফেস-আইডি বা ফোনের পিন ব্যবহার করা যেতে পারে ৷ যদি কোনও স্মার্টফোনে এই অপশনগুলি না থাকে তাহলে চিরাচরিত ফোনের প্যাটার্ন লক ব্যবহার করেও PassKey সেট করা যেতে পারে ৷
Passkey-র সমস্যা
নিরাপত্তা জোরদার হলেও যাঁরা একাধিক অ্যাপে লগইন করতে গুগল আইডি ব্যবহার করেন তাঁদের ক্ষেত্রে সমস্যা হয় ৷ কারণ Password Manager এবং একাধিক অ্যাপ এই পাসকী সাপোর্ট করে না ৷ এমনকি একাধিক অ্যাপের মধ্যে এক্সপোর্ট বা ইমপোর্ট করা যায় না ৷
আপডেট কী ?
Android Authority এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, PassKey নিয়ে নতুন একটি আপডেট আনতে চলেছে Google ৷ যেখানে তারা ইন্টারফেস ও প্রযুক্তিগত একাধিক পরিবর্তন করবে ৷ এর ফলে বর্তমানে Import passwords এবং Export passwords এর পরিবর্তে Import passwords & passkeys এবং Export passwords & passkeys অপশন দেখা যাবে ৷
অর্থাৎ ভিন্ন একটি পাসওয়ার্ড ম্যানেজার অ্যাপ খোলার সময় ব্যবহারকারীদের পাসকী (passkey) ট্রান্সফারের জন্য অনুরোধ জানানো হবে । যখন ব্যবহারকারীরা Import passwords & passkeys অপশনটিতে ক্লিক করবেন, তখন ব্যবহারকারীদের কাছে জানতে চাওয়া হবে তাঁদের পাসকী কোন পাসওয়ার্ড ম্যানেজারে সেভ করা রয়েছে ৷
বিশেষজ্ঞদের ধারণা এই ফিচার চালু হলে Google এবং অন্য অ্যাপগুলি যেমন সুরক্ষিত থাকবে তেমনই ব্যবহারকারীদের পাসকী ইমপোর্টের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে ৷