AI জেনারেটেড ছবি এবার সহজেই শনাক্ত সম্ভব, সকলের জন্য লঞ্চ হল Google SynthID
Google-এর এই টুল মূলত কোনও মিডিয়া ফাইলের মধ্যে থাকা অদৃশ্য AI ওয়াটারমার্ক খোঁজার চেষ্টা করে । কীভাবে কাজ করে ? জানুন...
Published : October 8, 2026 at 5:34 PM IST
হায়দরাবাদ : বর্তমানে AI এর মাধ্যমে ছবি ও ভিডিয়ো তৈরির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে ব্য়াপকভাবে । পাশাপাশি বিভিন্ন AI মডেল এত শক্তিশালী হয়েছে যে ওই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তৈরি ছবি বা ভিডিয়ো বোঝা কঠিন হয়ে যাচ্ছে । কোনও ছবি বা ভিডিয়ো এবং অডিয়ো AI দিয়ে তৈরি হয়েছে কি না, তা এবার সহজেই বুঝতে পারবেন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা । এই কাজটিকে সহজ করে দিচ্ছে Google। কারণ এই টেক জায়ান্ট এবার সকল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের জন্য লঞ্চ করতে চলেছে Google SynthID । এতদিন এই টুল শুধুমাত্র মিডিয়া প্রফেশনালরা ব্যবহার করতে পারতেন । এবার বিশ্বজুড়ে যে কেউ এই টুল-এর সুবিধা পাবেন ।
এতদিন পর্যন্ত SynthID ব্যবহার করতে পারতেন শুধুমাত্র যাঁরা বিভিন্ন মিডিয়ায় কাজ করেন । প্রকাশ করার আগে বিভিন্ন ছবি ও ভিডিয়ো চেক করতেন তাঁরা । যাতে কোনওভাবেই ভুয়ো ছবি বা ভিডিয়ো না প্রকাশ হয় । কিন্তু এবার বিশ্বজুড়ে সমস্ত ব্যবহারকারীদের জন্যও চালু করা হচ্ছে । ইংরেজি ভাষায় এই পরিষেবা এখন ব্যবহার করা যাবে।
কীভাবে কাজ করে এই ফিচারটি ?
Google-এর এই টুল মূলত কোনও মিডিয়া ফাইলের মধ্যে থাকা অদৃশ্য AI ওয়াটারমার্ক খোঁজার চেষ্টা করে । শুধু Gemini নয়, যে কোনও AI এজেন্ট দ্বারা তৈরি ছবির মধ্যে থাকা অদৃশ্য ওয়াটারমার্ক খোঁজার চেষ্টা করে SynthID । এবং ওই ওয়াটারমার্ক খুঁজে পেলেই ব্যবহারকারীকে জানানো হয় ওই নির্দিষ্ট ছবি বা ভিডিয়ো AI এজেন্ট দ্বারা তৈরি করা হয়েছে ।
ব্যবহারকারীকে কোনও একটি ছবি, ভিডিয়ো বা অডিও ফাইলকে আপলোড করতে হবে । এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে SynthID জানিয়ে দেবে ওই ছবিটি ম্যানুয়ালি তৈরি করা নাকি AI এর সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে ।
2023 সালে SynthID চালু করেছিল বিশ্বের বৃহত্তম টেক জায়ান্ট Google । সংস্থার দাবি, এখনও পর্যন্ত 180 বিলিয়নেরও বেশি ছবি ও ভিডিয়ো এবং প্রায় 2 লাখ 40 হাজার বছরের সমপরিমাণ অডিয়োতে SynthID watermark ব্যবহার করা হয়েছে।
গত বছর অর্থাৎ 2025 সাল থেকেই SynthID Detector-এর একটি প্রারম্ভিক ভার্সন মিডিয়া প্রফেশনালদের জন্য উন্মুক্ত করা হয় । এবার ওই একই ফিচার সমস্ত ব্যবহারকারীর জন্য লঞ্চ করা হচ্ছে ।
Google ছাড়াও অন্য AI content শনাক্ত করবে
SynthID Detector শুধুমাত্র Google-এর AI-generated content-এর watermark খুঁজবে না। Supported AI কোম্পানিগুলির মধ্যে OpenAI, Nvidia এবং Kakao-র ওয়াটারমার্ক শনাক্ত করতে সক্ষম।
Apple-কেও ভবিষ্যতে এই তালিকায় যুক্ত করা হতে পারে। তবে কবে থেকে Apple-এর AI content-এর watermark শনাক্ত করা যাবে, সে বিষয়ে Google এখনও নির্দিষ্ট সময় জানায়নি।
তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। SynthID Detector কোনও ছবি বা ভিডিও দেখে সরাসরি সিদ্ধান্ত নেয় না যে সেটি AI দিয়ে তৈরি কি না। এটি নির্দিষ্ট SynthID watermark খোঁজে। ফলে কোনও AI-generated content-এ SynthID watermark না থাকলে সেটিকে এই tool শনাক্ত করতে নাও পারে।