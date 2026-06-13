AI ব্যবহার করে লক্ষাধিক মানুষকে প্রতারণা, অভিযুক্ত চিন ! মামলা দায়ের Google-এর

AI ব্যবহার করে লক্ষাধিক মানুষকে প্রতারণা, অভিযুক্ত চিন ! মামলা দায়ের Google-এর
নিউ ইয়র্কের ফেডারেল আদালতে মামলা দায়ের করেছে Google । মামলায় কী জানানো হয়েছে ?
Published : June 13, 2026 at 5:02 PM IST
হায়দরাবাদ : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI এখন যেমন প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ বদলে দিচ্ছে, তেমনই সাইবার অপরাধের নতুন অস্ত্রও হয়ে উঠছে। এবার AI ব্যবহার করে বড়সড় প্রতারণা চালানোর অভিযোগে একটি চিনা সাইবারক্রাইম নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিল Google। সংস্থার অভিযোগ, এই গোষ্ঠী AI প্রযুক্তি ব্যবহার করে লক্ষাধিক মানুষকে প্রতারিত করেছে ৷ তাঁদের কাছ থেকে অর্থ ও ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নিয়েছে।
জানা গিয়েছে, এই অভিযোগের ভিত্তিতে নিউ ইয়র্কের ফেডারেল আদালতে মামলা দায়ের করেছে Google । ওই মামলায় অভিযুক্ত গোষ্ঠীটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে Outsider Enterprise। Google-এর দাবি, এই নেটওয়ার্ক তাদের AI মডেল Gemini-সহ বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভুয়ো ওয়েবসাইট তৈরি, ফিশিং আক্রমণ এবং প্রতারণামূলক বিভিন্ন কাজ করছিল।
Google জানিয়েছে, এই চক্রটি প্রায় 9 হাজার ভুয়ো ওয়েবসাইট, 10 লক্ষের বেশি প্রতারণামূলক ডোমেন এবং মাত্র দুই সপ্তাহে 25 লক্ষেরও বেশি প্রতারণামূলক টেক্সট মেসেজ ছড়িয়েছিল। এই বার্তাগুলির মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের Google এবং অন্যান্য পরিচিত ব্র্যান্ডের নামে বিভ্রান্ত করা হতো এবং তাদের পাসওয়ার্ড, ক্রেডিট কার্ড তথ্য ও অন্যান্য সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহ করত।
ওই টেক জায়ান্টের দাবি, শুধু গত মে মাসের দুই সপ্তাহেই Android ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে ৫৫ হাজারেরও বেশি স্প্যাম টেক্সট অভিযোগ জমা পড়েছে । Google-এর মতে, AI-এর সাহায্যে এই ধরনের প্রতারণা আগের তুলনায় অনেক দ্রুত, সস্তা এবং আরও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছে।
অভিযোগপত্রে জানানো হয়েছে, এই অপরাধী চক্র Google Cloud, Google Drive এবং Google-এর ব্র্যান্ড পরিচিতিকেও অপব্যবহার করেছে যাতে প্রতারণামূলক কার্যকলাপকে আরও বিশ্বাসযোগ্য দেখানো যায়। এই মামলার মাধ্যমে Google শুধু ক্ষতিপূরণই চাইছে না, বরং এই নেটওয়ার্কের অবকাঠামো ভেঙে দেওয়ার নির্দেশও চেয়েছে আদালতের কাছে।
এই তদন্তে Google ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের FBI এবং একাধিক টেলিকম সংস্থার সঙ্গে কাজ করছে। প্রযুক্তি সংস্থাটির মতে, AI-চালিত প্রতারণা আগামী দিনে সাইবার নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলির একটি হয়ে উঠতে পারে এবং এই ধরনের অপব্যবহার ঠেকাতে শিল্পক্ষেত্র ও প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন।
প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঘটনাটি দেখিয়ে দিল যে উন্নত AI মডেল শুধু উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য নয়, ভুল হাতে পড়লে বড় আকারের ডিজিটাল প্রতারণার হাতিয়ারও হয়ে উঠতে পারে। তাই AI নিরাপত্তা এবং অপব্যবহার রোধ এখন প্রযুক্তি শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠছে।