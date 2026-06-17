Android 17 এল Pixel ফোনে, থাকছে নতুন Multitasking, Screen Reactions ও Foldable Gaming Mode
Android 17-এর অন্যতম বড় আকর্ষণ Bubbles ফিচার। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা যেকোনও অ্যাপকে ছোট ভাসমান উইন্ডোতে রূপান্তর করতে পারবেন।
Published : June 17, 2026 at 5:04 PM IST
হায়দরাবাদ : Google আনুষ্ঠানিকভাবে Android 17 রোলআউট করা শুরু করল এবং প্রথম ধাপে এই আপডেট পৌঁছচ্ছে তাদের Pixel সিরিজে । নতুন সংস্করণে শুধু পারফরম্যান্স নয়, বরং মাল্টিটাস্কিং, কনটেন্ট তৈরি, গেমিং এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও একাধিক বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। ধাপে ধাপে চলতি বছরের মধ্যেই সালের মধ্যে অন্যান্য Android ডিভাইসেও এই আপডেট পৌঁছাবে।
Android 17-এর অন্যতম বড় আকর্ষণ Bubbles ফিচার। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা যেকোনও অ্যাপকে ফ্লোটিং অ্যাপে কনভার্ট করতে পারবেন। অ্যাপ আইকনের উপর লং প্রেস করলেই সেটি স্ক্রিনের উপর ভাসতে শুরু করবে। ফলে একসঙ্গে একাধিক অ্যাপ ব্যবহার করা আরও সহজ হবে। বড় স্ক্রিন, ফোল্ডেবল এবং ট্যাবলেট ডিভাইসে এই উইন্ডোগুলিকে পরিচালনার জন্য আলাদা Bubble Bar-ও দেওয়া হয়েছে।
কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য এসেছে Screen Reactions নামে নতুন ফিচার। এতে স্ক্রিন রেকর্ডিং করার সময় একই সঙ্গে সেলফি ক্যামেরা ব্যবহার করে নিজের প্রতিক্রিয়াও রেকর্ড করা যাবে। অর্থাৎ আলাদা ভিডিও এডিটিং ছাড়াই রিঅ্যাকশন ভিডিও বা টিউটোরিয়াল তৈরি করা সম্ভব হবে। ব্যবহারকারীরা স্ক্রিনে নিজের ভিডিও উইন্ডোর আকার ও অবস্থানও পরিবর্তন করতে পারবেন।
ফোল্ডেবল ফোন ব্যবহারকারীদের জন্য Google নিয়ে এসেছে Foldable Gaming Mode। এই মোডে স্ক্রিনকে 50:50 ভাগে ব্যবহার করা যাবে— উপরের অংশে গেম চলবে এবং নিচের অংশে দেখা যাবে ডায়নামিক ভার্চুয়াল গেমপ্যাড। পাশাপাশি বাহ্যিক কন্ট্রোলার ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন native controller remapping সুবিধাও যোগ করা হয়েছে।
শুধু ফিচার নয়, নিরাপত্তাতেও জোর দিয়েছে Google। Android 17-এ ব্যবহারকারীরা অ্যাপকে সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট লোকেশন অ্যাক্সেস দিতে পারবেন এবং পুরো কনট্যাক্ট তালিকার বদলে বেছে নেওয়া কনট্যাক্ট শেয়ার করা যাবে। এছাড়া চুরি হওয়া ফোনের জন্য উন্নত Mark as lost ফিচার, PIN সুরক্ষাতেও উন্নতি আনা হয়েছে।
এর পাশাপাশি Google জানিয়েছে, কিছু নির্বাচিত উচ্চমানের ডিভাইসে পরে Gemini Intelligence-ভিত্তিক নতুন AI সুবিধাও আনা হবে। এর মধ্যে থাকবে উন্নত উৎপাদনশীলতা টুল এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত ব্যবহার অভিজ্ঞতা।
বর্তমানে Android 17 প্রথমে Pixel সিরিজে পৌঁছালেও আগামী মাসগুলিতে অন্যান্য Android নির্মাতার যোগ্য ডিভাইসেও এই আপডেট ধাপে ধাপে পৌঁছাবে বলে জানিয়েছে Google।
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