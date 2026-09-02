বাস বা ট্রেনে বমি ভাব কমাবে Google, নতুন ফিচার লঞ্চ
গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কোথায় রাখা হয়েছে তা মনে রাখা থেকে শুরু করে গাড়িতে যাত্রার সময় মোশন সিকনেস কমানো-বিভিন্ন ক্ষেত্রেই নতুন সুবিধা পাওয়া যাবে।
Published : September 2, 2026 at 9:05 PM IST
হায়দরাবাদ : অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহারকারীদের জন্য সেপ্টেম্বর Android Drop আপডেট নিয়ে এল Google। নতুন এই আপডেটে মোট পাঁচটি ফিচার যোগ হয়েছে, যেগুলির লক্ষ্য দৈনন্দিন স্মার্টফোন ব্যবহারকে আরও সহজ, নিরাপদ এবং ব্যক্তিগত করে তোলা। গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কোথায় রাখা হয়েছে তা মনে রাখা থেকে শুরু করে গাড়িতে যাত্রার সময় মোশন সিকনেস কমানো এবং বন্ধুদের সঙ্গে চ্যাট আরও ব্যক্তিগত করে তোলা—বিভিন্ন ক্ষেত্রেই নতুন সুবিধা পাওয়া যাবে।
গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কোথায় রেখেছেন, মনে রাখবে Gemini
নতুন আপডেটের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ফিচার হল Gemini-কে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের অবস্থান মনে রাখতে বলা। যেমন পাসপোর্ট, বাড়ির অতিরিক্ত চাবি বা অন্য কোনও প্রয়োজনীয় জিনিস কোথায় রেখেছেন, তা Gemini-কে জানালে সেই তথ্য Find Hub-এ সংরক্ষিত থাকবে।
উদাহরণ হিসেবে, ব্যবহারকারী বলতে পারেন, “Hey Google, remember in Find Hub that I put my passport in my bedroom drawer।” চাইলে কথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জিনিসের ছবিও যোগ করা যাবে।
পরে সেই জিনিসটি কোথায় রাখা হয়েছিল তা জানতে Gemini-কে সরাসরি প্রশ্ন করা যাবে। পাশাপাশি Find Hub-এর remembered items ট্যাব থেকেও তথ্যটি দেখা যাবে। এই সুবিধা Android 16 এবং তার পরের ভার্সনে পাওয়া যাবে। তবে যে দেশগুলিতে Gemini এবং Find Hub রয়েছে, সেখানেই ফিচারটি ব্যবহার করা যাবে।
With the latest @Android Drop, you’ll be able to:— Google (@Google) September 1, 2026
• Keep track of items in Find Hub that don't require tracker tags — just ask Gemini.
• Help reduce motion sickness in the passenger seat with Motion Assist, a subtle bubble overlay on your screen that moves with the vehicle.… pic.twitter.com/JhATecsSQ6
Motion Sickness- অ্যাসিস্ট্যান্ট
গাড়িতে উঠলেই অনেকের মাথা ঘোরা বা বমি বমি ভাবের সমস্যা হয়। এই ধরনের ব্যবহারকারীদের জন্য Google এনেছে Motion Assist।
এই ফিচার ফোনের স্ক্রিনে একটি ছোট bubble overlay দেখাবে, যা গাড়ির গতিবিধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নড়াচড়া করবে। ফলে চোখে দেখা গতিবিধি এবং শরীরের অনুভূত গতির মধ্যে পার্থক্য কিছুটা কমানোই এর উদ্দেশ্য।
Motion Assist স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু করার সেটিংও রাখা হয়েছে। চাইলে Quick Settings-এ ফিচারটি যোগ করে দ্রুত চালু বা বন্ধ করা যাবে। এমনকি bubble-এর আকার, রং এবং opacity-ও নিজের পছন্দমতো বদলানো যাবে। Android 17 চালিত ফোনে এই ফিচার পাওয়া যাবে।
সামনে কী আছে, বলে দেবে Guided Vision
দৃষ্টিহীন এবং কম দৃষ্টিশক্তির ব্যবহারকারীদের জন্যও নতুন সুবিধা নিয়ে এসেছে Google। Guided Vision ফিচারটি Gemini Live-এর সাহায্যে ফোনের ক্যামেরার সামনে থাকা জিনিস সম্পর্কে ব্যবহারকারীকে কথার মাধ্যমে তথ্য দেবে।
ধরা যাক, কোনও খাবারের প্যাকেটের ছোট লেখা পড়তে হবে, কম আলোয় রেস্তোরাঁর মেনু বুঝতে হবে কিংবা ঘরের কোনও জিনিস শনাক্ত করতে হবে—ক্যামেরা শেয়ার করলে Gemini Live সেটি দেখে বর্ণনা দিতে পারবে।
ক্যামেরা সঠিক জায়গায় না থাকলে কীভাবে ফোনটি সরাতে হবে, সেটিও voice feedback-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। Accessibility shortcuts, TalkBack menu অথবা Gemini App Settings থেকে Guided Vision চালু করা যাবে। সমর্থিত অঞ্চলে Android 9 এবং তার পরের ভার্সনের ফোনে ফিচারটি শীঘ্রই পৌঁছবে।
Google Messages-এ সরাসরি তৈরি করা যাবে Keep Notes
Google Messages-এ এবার Google Keep-এর সঙ্গে ইন্টিগ্রেশন যোগ হচ্ছে। এর ফলে চ্যাটের মধ্যেই shared note তৈরি ও এডিট করা যাবে।
যেমন বন্ধু বা পরিবারের সঙ্গে কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা কিংবা বাজারের তালিকা তৈরি করতে হলে আলাদা করে Google Keep খুলতে হবে না। Messages-এর মধ্যেই নোট তৈরি করা যাবে এবং কথোপকথনের প্রত্যেক সদস্য সেটি দেখতে, এডিট করতে কিংবা নতুন কোনও বিষয় যোগ করতে পারবেন।
Google Messages-এর ভিতরে ‘+’ আইকনে ট্যাপ করলেই এই সুবিধা ব্যবহার করা যাবে। ফিচারটির rollout শুরু হচ্ছে আজ থেকেই।
এবার নিজের মতো সাজান Google Messages-এর Chat
চ্যাটকে আরও ব্যক্তিগত করে তুলতে Google Messages-এ এসেছে Chat themes। এর সাহায্যে নির্দিষ্ট কথোপকথনের জন্য নিজের পছন্দমতো background এবং colour বেছে নেওয়া যাবে।