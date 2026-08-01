Google Earth-এ AI দিয়ে স্যাটেলাইট ছবি তৈরির ফিচার সরাল Google, হঠাৎ কী এমন হল?
Google জানিয়েছে, কিছু ব্যবহারকারী এমনভাবে এই ফিচার ব্যবহার করেছেন, যা সংস্থার নীতিমালার পরিপন্থী।
Published : August 1, 2026 at 5:49 PM IST
হায়দরাবাদ : Google Earth-এ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করে স্যাটেলাইট ছবি তৈরির নতুন ফিচার চালু করার এক দিনের মধ্যেই সেটি প্রত্যাহার করল Google। গবেষক এবং ওপেন-সোর্স ইন্টেলিজেন্স (OSINT) বিশেষজ্ঞদের তীব্র সমালোচনার পর সংস্থাটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা ছিল, এই ফিচার ব্যবহার করে বাস্তবসম্মত ভুয়ো স্যাটেলাইট ছবি তৈরি করে সহজেই বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো যেতে পারে।
Google জানিয়েছে, কিছু ব্যবহারকারী এমনভাবে এই ফিচার ব্যবহার করেছেন, যা সংস্থার নীতিমালার পরিপন্থী। তাই আপাতত Google Earth থেকে এই সুবিধা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সংস্থা জানিয়েছে, আরও শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করার পর ভবিষ্যতে ফিচারটি নিয়ে পুনর্বিবেচনা করা হবে।
Google এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, মানুষ নির্ভরযোগ্যভাবে পৃথিবীকে দেখার জন্য Google Earth-এর উপর আস্থা রাখেন। সংস্থার দাবি, ভূ-তথ্য (Geospatial) নিয়ে কাজ করা অনেক পেশাদার এই ফিচারটি বিভিন্ন ইতিবাচক কাজে ব্যবহার করছিলেন। তবে একই সঙ্গে এমন কিছু AI-তৈরি ছবির স্ক্রিনশট ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়, যা সংস্থার নীতি লঙ্ঘন করেছে। সেই কারণেই আপাতত ফিচারটি প্রত্যাহার করা হয়েছে।
তবে Google এও জানিয়েছে, এই AI-তৈরি ছবিগুলি Google Earth-এর মূল অভিজ্ঞতার অংশ হিসেবে অন্য ব্যবহারকারীদের সামনে প্রদর্শিত হতো না। পাশাপাশি প্রতিটি ছবিতেই AI-তৈরি হওয়ার ওয়াটারমার্ক যুক্ত ছিল।
Re: our statement on Image Generation in Google Earth:— News from Google (@NewsFromGoogle) July 31, 2026
“We know that people uniquely trust Google Earth for a reliable view of the world. We’ve seen geospatial professionals using this feature for a range of useful purposes, however we’ve also seen people sharing screenshots of…
কীভাবে কাজ করত নতুন ফিচার?
Google Earth-এ যুক্ত হওয়া এই নতুন ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা ওয়েব সংস্করণে কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় জুম করে "Create Image" অপশনে ক্লিক করে নিজের ইচ্ছামতো ছবি তৈরি করতে পারতেন। Google-এর স্যাটেলাইট, এয়ারিয়াল এবং থ্রি-ডি ম্যাপিং ডেটার ভিত্তিতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই AI নতুন ছবি তৈরি করে দিত।
Google-এর দাবি ছিল, এই ফিচারের মাধ্যমে ইতিহাসকে দৃশ্যমান করা, কোনও নির্দিষ্ট জায়গা নিয়ে কাস্টম ইনফোগ্রাফিক তৈরি করা, রিয়েল এস্টেট পরিকল্পনা তৈরি করা বা কোনও স্থানের নতুন রূপ কল্পনা করা সম্ভব হবে।
Google has announced that it is suspending the rollout of its AI image generation feature in Google Earth after major backlash from experts on potential abuse. pic.twitter.com/hKwedadgeG— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 31, 2026
কেন উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিশেষজ্ঞরা?
তবে গবেষকদের মতে, এই ফিচার Google Earth-এর মতো একটি বিশ্বস্ত প্ল্যাটফর্মকে ভুয়ো তথ্য ছড়ানোর অস্ত্রে পরিণত করতে পারত। কারণ, Google Earth দীর্ঘদিন ধরেই তথ্য যাচাই এবং ভৌগোলিক প্রমাণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।
স্যাটেলাইট ছবি বিশ্লেষণে বিশেষজ্ঞ এবং American Enterprise Institute-এর গবেষণা বিশ্লেষক ব্র্যাডি আফ্রিক বলেন, "এই ফিচার বাস্তবসম্মত ভুয়ো স্যাটেলাইট ছবি তৈরি করা অনেক সহজ করে দিত। তাঁর মতে, এই ধরনের ছবি দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারত।"
তিনি আরও বলেন, "এ ধরনের ভুয়ো ছবি স্যাটেলাইট চিত্রের প্রতি মানুষের দীর্ঘদিনের আস্থা নষ্ট করতে পারে এবং সাংবাদিক ও গবেষকদের কাজ আরও কঠিন করে তুলতে পারে।"
GeoConfirmed announcement.— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) July 31, 2026
Following the ill-advised decision to discontinue support for the Google Earth desktop application and to redirect users to the less functional online version, we are witnessing yet another misstep by Google with far-reaching consequences.
The fight… https://t.co/u4mBctJ1Hq
লন্ডনভিত্তিক Centre for Information Resilience-ও Google-কে এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানায়। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক রস বার্লি এই ফিচারকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে মন্তব্য করেন। তাঁর বক্তব্য, স্যাটেলাইট ছবির উপর মানুষের যে বিশ্বাস তৈরি হয়েছে, তা গড়ে তুলতে বহু বছর লেগেছে। কিন্তু এমন একটি ফিচার সেই বিশ্বাস খুব অল্প সময়েই নষ্ট করে দিতে পারে।
এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতের ছবি ও ভিডিও যাচাই করা স্বেচ্ছাসেবী ওপেন-সোর্স ইন্টেলিজেন্স প্রকল্প GeoConfirmed-ও Google-কে এই ফিচার নিয়ে পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানায়। সংস্থার দাবি, ফিচারটি প্রকাশের পর থেকেই কিছু ব্যক্তি এটি ব্যবহার করে ভুয়ো সামরিক ঘাঁটির ছবি তৈরি, বিভিন্ন ভবনকে স্কুল হিসেবে দেখানো এবং তথ্য পরিবেশকে প্রভাবিত করার চেষ্টা শুরু করেছিলেন। এই ধরনের অপব্যবহারের সম্ভাবনাই শেষ পর্যন্ত Google-কে ফিচারটি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে।