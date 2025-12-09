আপনার চিন্তার দিন শেষ ! কাজে সাহায্য করবে Google Smart Glasses! Android XR smart glasses -এর ডেমো লঞ্চ
Android XR smart glasses : কিন্তু AI এর যুগে এসব করা মানে আপনি আদতেই আনস্মার্ট ৷ স্মার্টফোন বের করে ট্রান্সলেশন করলেই মিলবে সমস্যার সমাধান ৷
Published : December 9, 2025 at 1:25 PM IST
হায়দরাবাদ : ধরে নিন আপনি ভিন রাজ্যে গেছেন ৷ অথবা অন্য কোনও দেশে ৷ সেখানে কোনও একটি রেস্তরাঁয় ঢুকেছেন ৷ কিন্তু গোল বাঁধল সেই রেস্তরাঁর মেনু কার্ড এবং কর্মীদের কথাবার্তায় ৷ যে ভাষায় মেনু কার্ড লেখা হয়েছে সেটা আপনি জানেন না ৷ আর কর্মীদের কথাবার্তার ভাষাও আপনার জানা নেই ৷ তাহলে কী করবেন ? হয় না খেয়েই ফিরতে হবে অথবা নাম বুঝতে না পারা কিছু একটা খাবার আপনাকে অর্ডার করতে হবে ৷
কিন্তু AI এর যুগে এসব করা মানে আপনি আদতেই স্মার্ট নন ৷ কারণ স্মার্টফোন বের করে ট্রান্সলেশন করলেই মিলবে যাবতীয় সমস্যার সমাধান ৷ এই সমাধান আরও সহজে দিতে বাজারে হাজির হচ্ছে Google Android XR Smart Glasses ৷
চলতি বছরের মে মাসে Google I/O ডেভেলপার ইভেন্ট হয়েছিল ৷ সেই ইভেন্টে Google এর তরফে জানানো হয়েছিল, তারা একটি স্মার্ট গ্লাসেস লঞ্চ করবে ৷ এবার সরাসরি গ্লোবাল টেক জায়ান্ট ওই স্মার্ট গ্লাসেসের একটি ঝলক প্রকাশ করল ৷ একটি ডেমো ভিডিয়োও লঞ্চ করা হয়েছে তাদের তরফে ৷
Google জানিয়েছে,দুটি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই প্রডাক্টটি লঞ্চ করবে তারা ৷ ওই দুটি সংস্থা হল Warby Parker এবং Gentle Monster ৷ একটি ভার্চুয়াল গ্লোবাল ইভেন্টে গুগল তাদের স্মার্ট গ্লাসটি ঠিক কীভাবে কাজ করবে তার একটি ঝলক প্রকাশ করল ৷
Google এর তরফে জানানো হয়েছে, Android XR Smart Glasses এর সামনে থাকবে একটি ক্যামেরা এবং মাইক্রোফোন ৷ এছাড়াও Google Gemini অ্য়াটাচ থাকবে ৷ ফলে কুইক ডিসিশন (Quick Decision) নিতে সাহায্য করবে ৷
ভার্চুয়াল ইভেন্টের ডেমোতে দেখানো হয়েছে, ইনস্ট্য়ান্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেশন অথবা কোনও ফটোগ্রাফ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারদর্শী Android XR Smart Glasses ৷ কোনও জায়গায় গিয়ে সেই এলাকা সম্পর্কে তথ্য জানতে চাওয়া হলে অতি দ্রুত তথ্য হাজিরও করতে পারবে এই স্মার্টগ্লাসেসটি ৷
এর আগে সেপ্টেম্বর মাসে স্মার্ট গ্লাসেস লঞ্চ করেছিল গ্লোবাল সোশ্যাল মিডিয়া জায়ান্ট Meta ৷ Ray-Ban-এর সঙ্গে যৌথ ভাবে ওই স্মার্ট গ্লাসেস তৈরি করা হয়েছে ৷ যার দাম রাখা হয়েছে 799 মার্কিন ডলার ৷
আগামী কয়েকমাসের মধ্যে Warby Parker এবং Gentle Monster-কে ওই স্মার্টগ্লাসেস তৈরি করার জন্য AI সহায়তা দিয়ে সাহায্য করবে Google ৷ আপকামিং এই স্মার্ট গ্লাসেস যে শুধু ইমেজ অ্য়ানালিসিস করতে পারবে এমনটা কিন্তু নয় ৷ সার্চ ইঞ্জিন জায়ান্ট গুগল জানিয়েছে, ব্যবহারকারী কোনও অডিয়ো ইনপুট দিলেও সেটা অ্য়ানালিসিস করতে পারবে Android XR Smart Glasses ৷