নিজের প্রয়োজনে নিজেই তৈরি করুন App, Play Store এ বিরাট ফিচার আনছে Google

নিজের প্রয়োজনে নিজেই তৈরি করুন App, Play Store এ বিরাট ফিচার আনছে Google
এই পার্সোনাল অ্যাপ সম্পূর্ণভাবে পাবলিক প্লে স্টোর থেকে আলাদা থাকবে । বন্ধু বা প্রিয়জনদের মধ্যে ব্যবহার করা যাবে ?
Published : October 14, 2026 at 1:40 PM IST
হায়দরাবাদ : Play Store-কে শুধুমাত্র অ্যাপ ডাউনলোড প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আর রাখতে চাইছে না Google । এবার থেকে ক্রিয়েটাররা এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে অ্যাপ তৈরিও করতে পারবেন । এছাড়াও গেম তৈরি তারসঙ্গে গেমের অন্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে কমিউনিকেশনের সুবিধাও থাকবে ।
Google Play Store ব্যবহার করে অ্যাপ তৈরির জন্য কোনও প্রফেশনাল ডেভেলপার হওয়ার প্রয়োজন নেই । Google AI Studio ব্যবহার করে ব্যবহারকারীরা নিজেদের প্রয়োজনে কোনও অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন । তবে সেটি সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত অ্যাপ হিসেবেই ব্যবহার করা যাবে । অর্থাৎ ওই অ্যাপ বিপুল সংখ্যক ব্যবহারকারী ব্যবহার করতে পারবেন না । শুধুমাত্র নিজেদের প্রয়োজনেই ব্যবহার করা যাবে । তবে এই মুহূর্তে সব দেশের ব্যবহারকারীরা এই সুবিধা পাবেন না । আমেরিকা সহ কয়েকটি দেশেই এই পরিষেবা চালু হবে । যাঁদের বয়স 18 বছরের উপর তাঁরাই এই সুবিধা পাবেন ।
এই পার্সোনাল অ্যাপ সম্পূর্ণভাবে পাবলিক প্লে স্টোর থেকে আলাদা থাকবে । তবে নিজেদের বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ব্যবহার করার জন্য আগামী কয়েকমাসের মধ্যে বিশেষ একটি ফিচার চালু করবে Google । তবে যদি কোনও ব্যবহারকারী মনে করেন তাঁর অ্যাপটি সকলের জন্য চালু হোক তাহলে সেই ব্যবহারকারীকে প্রফেশনাল ডেভেলপার অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে ।
Google Play gets smarter with AI
Google Play store এ চালু হচ্ছে Ask Play AI ফিচার । এই ফিচার চালু হলে বেস্ট অপশন আরও সহজেই খুঁজে পাবেন ব্যবহারকারী । ধরে নিন খাবার সংক্রান্ত একটি অ্যাপ ডাউনলোড করতে চাইছেন ব্যবহারকারী । কিন্তু বেস্ট অপশন কোনটা হবে তা বুঝতে পারছেন না । সেক্ষেত্রে Ask Play এই সমস্যার সমাধান করবে । পাশাপাশি গেমস-ও খুঁজে পেতে সাহায্য করবে এই ফিচারটি ।
গেম রেকমেন্ডেশনে সংযুক্ত করা হয়েছে Google Gemini । ফলে অনেক সময় ব্যবহারকারীদের পছন্দের গেম খুঁজে পেতে সমস্যা হতো । কিন্তু এবার সেই সমস্যা আর হবে না । অতি সহজেই ব্যবহারকারীরা নিজেদের পছন্দের গেম খুঁজে পাবেন সহজেই । এছাড়াও পছন্দসই গেমার- খুঁজে পেতেও সাহায্য করবে Google এর নতুন AI রেকমেন্ডেশন সিস্টেম ।