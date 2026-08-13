শরীর কেমন আছে, ঘুম কি ঠিকঠাক হচ্ছে ? এবার আপনাকে জানাতে ভারতে লঞ্চ হল Google Pixel Watch 5
Google Pixel Watch 5-ভারতে দাম শুরু হচ্ছে 42,999 টাকা থেকে ৷ 41mm ভ্যারিয়েন্টটি এই দামে পাওয়া যাবে ৷
Published : August 13, 2026 at 10:43 AM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল Pixel Watch 5 ৷ এটি সংস্থার লেটেস্ট স্মার্টওয়াচ ৷ নতুন এই স্মার্টওয়াচে দেওয়া হয়েছে 3,000 নিটস ডিসপ্লে, Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 অ্যাকসেলারেটেড প্রসেসর ৷ উন্নতমানের রেসপন্সের জন্য Gemini-এর উচ্চ ভার্সন ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে ৷ হেল্থ গার্ডিয়ান ফিচার-ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে ৷ সিঙ্গল চার্জে 40 ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যবহার করা সম্ভব হবে ৷
Google Pixel Watch 5 Price in India, Availability
Google Pixel Watch 5-ভারতে দাম শুরু হচ্ছে 42,999 টাকা থেকে ৷ 41mm ভ্যারিয়েন্টটি এই দামে পাওয়া যাবে ৷ যাঁদের কব্জি 130–210mm-এর মধ্যে তাঁদের জন্য এটি বেস্ট অপশন ৷ লার্জার ভার্সনটি 45mm-এর ৷ 150–215mm কব্জি যাঁদের রয়েছে তাঁদের জন্য এই ভ্যারিয়েন্টটি উপযুক্ত হবে ৷ এর দাম রাখা হয়েছে 45,999 টাকা ৷
মোট দুটি কালার ভ্যারিয়েন্টে Pixel Watch 5 লঞ্চ করা হয়েছে ৷ 41mm মডেলটি Polished Silver Aluminium Case-এর সঙ্গে Fog Active Band -এ এবং Champagne Gold Aluminium Case -এর সঙ্গে Canyon Active Band- এ কিনতে পারবেন ৷ অন্যদিকে 45mm ভ্যারিয়েন্টটি Satin Pyrite Aluminium Case -এর সঙ্গে Olive Active Band- এ এবং Matte Black Aluminium Case এর সঙ্গে Obsidian Active Band-এ কিনতে পারবেন ৷
বিশ্বব্যাপী এই ডিভাইসটির একটি স্টিফেন কারি (Stephen Curry) স্পেশাল এডিশন লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এটির সাইজ 45mm ৷ এর দাম রাখা হয়েছে 579 মার্কিন ডলার ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 55000 টাকা ৷ ইতিমধ্যে প্রি-অর্ডার শুরু হয়েছে ৷ 20 অগাস্ট থেকে এই ডিভাইসটি বিক্রি শুরু হবে ৷
Google Pixel Watch 5 Features, Specifications
Google Pixel Watch 5 রাউন্ড ডিজাইনের করা হয়েছে ৷ যদিও আগের মডেলগুলিও একই ডিজাইনের ছিল ৷ তবে আপগ্রেডেড এই ডিভাইসে একাধিক নতুন ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ Actua 360 AMOLED LTPO ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ৷ যেখানে রয়েছে 3,000 nits of peak ব্রাইটনেস, পিক্সেল ডেন্সিটি 320ppi, 60Hz পর্যন্ত অ্যাডপটিভ রিফ্রেস রেট ৷ Corning Gorilla Glass-এর সুবিধা রয়েছে ৷
Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated চিপসেট রয়েছে ৷ এরসঙ্গে একটি Cortex-M55 co-processor-ও দেওয়া হয়েছে ৷ সংস্থার দাবি, দুটি চিপ ব্যবহারের ফলে আগের ওয়াচের তুলনায় 20 শতাংশ বেশি ভালো পরিষেবা পাওয়া যাবে ৷ স্মার্টওয়াচে 64GB eMMC অনবোর্ড স্টোরেজ দেওয়া হয়েছে ৷
Pixel Watch 5 এ Breathing Emergency Detection ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ Google-এর দাবি ফিচারটি এই প্রথম লঞ্চ করা হচ্ছে ৷ অন্য কোনও সংস্থা এই ধরনের ফিচার অতীতে লঞ্চ করেনি ৷ শরীরে অক্সিজেন স্যাচুরেশন ড্রপ করলে তা দ্রুত মনিটর করতে পারে এই ফিচারটি ৷ একটি বিশেষ বায়োমেট্রিক সেন্সর ও On-Device AI এর মাধ্যমে এই কাজটি করা সম্ভব ৷