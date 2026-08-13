Google Pixel 11 Series লঞ্চ হল ভারতে, ফ্ল্যাগশিপ এই ফোনের স্পেসিফিকেশন কী কী ? জানুন দাম
Google Pixel 11 Pro XL specifications : ভারতে লঞ্চ হল Google Pixel 11 সিরিজ ৷ দাম কত ? স্পেসিফিকেশন কী কী ? জানুন
Published : August 13, 2026 at 7:26 AM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল Google এর Pixel 11 সিরিজ ৷ বুধবার রাতে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হওয়া Made By Google ইভেন্টে এই স্মার্টফোন সিরিজটি লঞ্চ হয় ৷ এই সিরিজে মোট তিনটি স্মার্টফোন রয়েছে ৷ সেগুলি হল Pixel 11, Pixel 11 Pro, এবং Pixel 11 Pro XL ৷ প্রতিটি মডেলেই দেওয়া হয়েছে অত্যাধুনিক Tensor G6 প্রসেসর ৷
Pixel 11, Pixel 11 Pro, এবং Pixel 11 Pro XL Price in India, Availability
The Pixel 11 ভারতে দাম শুরু হচ্ছে 89,999 টাকা থেকে ৷ এই দামের মধ্যে 12 GB RAM এবং 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যাবে ৷ টপ-এন্ড ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে 12GB RAM এবং 512GB স্টোরেজ ৷ যার দাম 1 লাখ 04 হাজার 999 টাকা ৷ Pistachio, Hibiscus, Frost, এবং Obsidian কালার অপশনে ফোনটি কিনতে পারবেন ৷
The Pixel 11 Pro-র ভারতে দাম শুরু হচ্ছে 1 লাখ 19 হাজার 999 টাকা থেকে ৷ এই দামের মধ্যে 12GB RAM এবং 256GB স্টোরেজ অপশন পাওয়া যাবে ৷ এই মডেলের টপ এন্ড ভ্যারিয়েন্টটিতে রয়েছে 12GB RAM + 512GB স্টোরেজ ৷ যার দাম 1 লাখ 34 হাজার 999 টাকা ৷ Pixel 11 Pro XL এর দাম বেস প্রাইস 1,34,999 টাকা ৷ এই দামের মধ্যে 12GB + 256GB কনফিগারেশন মডেল পাওয়া যাবে ৷ টপ ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে 12GB RAM এবং 512GB স্টোরেজ ৷ যার দাম 1,49,999 টাকা ৷ এই মডেলটি Canyon, Fog, Olive, এবং matte Obsidian কালার অপশনে পাওয়া যাবে ৷
প্রতিটি স্মার্টফোনই Google Store, Flipkart, এবং সমস্ত রিটেল পার্টনারদের কাছ থেকে কিনতে পারবেন ইচ্ছুক ক্রেতারা ৷ 20 অগস্ট থেকে বিক্রি শুরু হবে ৷ ইতিমধ্যে প্রি-অর্ডার শুরু হয়েছে ৷ HDFC ক্রেডিট কার্ড যাঁদের রয়েছে তাঁরা 24 মাসের No-cost EMI প্ল্যানের উপর 10 হাজার টাকার ছাড় পাবেন ৷ এছাড়াও 9000 টাকা পর্যন্ত এক্সচেঞ্জ বোনাস পাবেন ৷ প্রতিটি ফোনের সঙ্গে Google AI Pro সাবস্ক্রিপশন দেওয়া হবে ৷
|Model
|configurations
|Price
|Pixel 11
|12GB + 256GB
|89,999/-
|12GB + 512GB
|1,04,999/-
|Pixel 11 Pro
|12GB + 256GB
|1,19,999/-
|16GB + 512GB
|1,34,999/-
|Pixel 11 Pro XL
|12GB + 256GB
|1,34,999/-
Pixel 11 Specifications
এই স্মার্টফোনটিতে রয়েছে edge-to-edge গ্লাস ক্যামেরা বার ৷ সংস্থার দাবি, Pixel এর আগের মডেলগুলিতেও এই ডিজাইন ছিল ৷ কিন্তু এক্ষেত্রে থিকনেস 40 শতাংশ কমানো হয়েছে ৷
Pixel 11 এ দেওয়া হয়েছে 6.3-ইঞ্চি Full HD+ AMOLED ডিসপ্লে ৷ 120 Hz পর্যন্ত স্ক্রিন রিফ্রেস রেট ৷ 3,000 nits of peak ব্রাইটনেস, Corning Gorilla Glass Victus 2 প্রটেকশন রয়েছে ৷ অত্যাধুনিক Google Tensor G6 প্রসেসর দেওয়া হয়েছে ৷ তারসঙ্গে Titan M3 সিকিওরিটি চিপসেটও রয়েছে ৷ 12GB LPDDR5X RAM এবং 512GB পর্যন্ত ইন্টারন্যাল মেমোরি রয়েছে ৷
Pixel 11 Pro and Pixel 11 Pro XL Specifications
Pixel 11 Pro সিরিজে একটি নতুন HiLight ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ যা মূলত একটি অ্য়ালার্ট সিস্টেম ৷ ফোনের স্ক্রিন যখন নিচের দিকে মুখ করে রাখা থাকে তখন এই অ্যালার্ট সিস্টেমের মাধ্যমে বোঝা সম্ভব কে ফোনকল বা মেসেজ করেছে ৷ Gemini যখন কোনও প্রম্পট শুনে রিপ্লাই করে তখন এই লাইট অ্যালার্ট সিস্টেম দেখে বোঝা সম্ভব ৷ ইনকামিং কল ও মেসেজের জন্য নিজের পছন্দের লাইট সেট করা সম্ভব ৷
Pixel 11 Pro-তে দেওয়া হয়েছে একটি 6.3-ইঞ্চির 1.5K LTPO AMOLED ডিসপ্লে ৷ যার রেজলিউশন 2856 x 1280 পিক্সেল ৷ Pixel 11 Pro XL-এ রয়েছে 6.8-ইঞ্চির QHD+ AMOLED ডিসপ্লে, যার রেজলিউশন 1344x2992 পিক্সেল ৷ উভয় মডেলেই দেওয়া হয়েছে 3,600 নিটস অফ পিক ব্রাইটনেস, 120Hz অ্যাডপটিভ রিফ্রেস রেট এবং Corning Gorilla Glass Victus 2 প্রটেকশন ৷
Pixel 11 Pro এবং Pixel 11 Pro XL এ দেওয়া হয়েছে অত্যাধুনিক Google Tensor G6 processor এবং Titan M3 সিকিউরিটি চিপ ৷ ফোনদুটিতে রয়েছে 12GB পর্যন্ত LPDDR5X RAM এবং 512GB পর্যন্ত স্টোরেজ ৷ Android 17 অপারেটিং সিস্টেম রয়েছে দুটি মডেলেই ৷
Pixel 11 Pro এবং Pixel 11 Pro XL এ রিয়ার প্যানেলে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে ৷ যার মধ্যে প্রাইমারি ক্যামেরা 50-মেগাপিক্সেলের, অ্যাপার্চার f/1.68 ৷ এছাড়াও রয়েছে 48-মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড অ্য়াঙ্গেল লেন্স এবং 48-মেগাপিক্সেলের টেলিফোটো সেন্সর যার মধ্যে দেওয়া হয়েছে 5x অপটিক্যাল জ়ুম ৷ সেলফি ও ভিডিয়ো কলিংয়ের জন্য 42- মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা রয়েছে ৷
Pixel 11 Pro তে রয়েছে 4,840mAh ব্যাটারি, অন্যদিকে Pixel 11 Pro XL এ দেওয়া হয়েছে 5,115mAh ব্যাটারি ৷ উভয় মডেলই 30W অয়ার্ড ও 25W Qi 2.2 PixelSnap অয়ারলেস চার্জিং সাপোর্ট রয়েছে ৷ in-display ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর দেওয়া হয়েছে ৷ IP68 রেটিং রয়েছে ৷ ফলে জল ও ধুলো প্রতিরোধী ৷ 5G, Wi-Fi, 5G, GLONASS, Galileo, BeiDou, NavIC, NFC এবং USB Type-C 3.2 port দেওয়া হয়েছে ৷
|Pixel 11
|Pixel 11 Pro
|Pixel 11 Pro XL
|Display
|6.3-inch (160 mm) Actua display, 20:9 aspect ratio
|6.3-inch (161 mm) Super Actua display,20:9 aspect ratio
|6.8-inch (171 mm) Super Actua display,20:9 aspect ratio
|Battery
|4,985 mAh
|4,850 mAh
|5,115 mAh
|Memory and storage
|12GB + 256GB
|12GB + 256GB
|12GB + 256GB
|12GB + 512GB
|16GB + 512GB
|Processor
|Google Tensor G6
Titan M3 security coprocessor
|Google Tensor G6
Titan M3 security coprocessor
|Google Tensor G6
Titan M3 security coprocessor
|Rear camera
|48MP Quad PD wide camera
|50 MP Octa PD wide camera
|50 MP Octa PD wide camera
|13 MP ultrawide camera
|48 MP Quad PD ultrawide camera
|48 MP Quad PD ultrawide camera
|10.8 MP Dual PD telephoto camera
|48 MP Quad PD telephoto camera
|48 MP Quad PD telephoto camera
|Front camera
|10.5 MP Dual PD selfie camera
|42 MP Dual PD selfie camera
|42 MP Dual PD selfie camera
|Gemini
Gemini Intelligence
Gemini Nano
Gemini Live
Gemini Intelligence
Gemini Nano
Gemini Live
Gemini Intelligence
Gemini Nano
Gemini Live
|Operating System
|Android 17
|Android 17
|Android 17