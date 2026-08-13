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Google Pixel 11 Series লঞ্চ হল ভারতে, ফ্ল্যাগশিপ এই ফোনের স্পেসিফিকেশন কী কী ? জানুন দাম

Google Pixel 11 Pro XL specifications : ভারতে লঞ্চ হল Google Pixel 11 সিরিজ ৷ দাম কত ? স্পেসিফিকেশন কী কী ? জানুন

Google Pixel 11 Series Launched in India
Pixel 11 এর কালার ভ্যারিয়েন্ট (ছবি - Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2026 at 7:26 AM IST

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হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল Google এর Pixel 11 সিরিজ ৷ বুধবার রাতে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হওয়া Made By Google ইভেন্টে এই স্মার্টফোন সিরিজটি লঞ্চ হয় ৷ এই সিরিজে মোট তিনটি স্মার্টফোন রয়েছে ৷ সেগুলি হল Pixel 11, Pixel 11 Pro, এবং Pixel 11 Pro XL ৷ প্রতিটি মডেলেই দেওয়া হয়েছে অত্যাধুনিক Tensor G6 প্রসেসর ৷

Pixel 11, Pixel 11 Pro, এবং Pixel 11 Pro XL Price in India, Availability

The Pixel 11 ভারতে দাম শুরু হচ্ছে 89,999 টাকা থেকে ৷ এই দামের মধ্যে 12 GB RAM এবং 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যাবে ৷ টপ-এন্ড ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে 12GB RAM এবং 512GB স্টোরেজ ৷ যার দাম 1 লাখ 04 হাজার 999 টাকা ৷ Pistachio, Hibiscus, Frost, এবং Obsidian কালার অপশনে ফোনটি কিনতে পারবেন ৷

The Pixel 11 Pro-র ভারতে দাম শুরু হচ্ছে 1 লাখ 19 হাজার 999 টাকা থেকে ৷ এই দামের মধ্যে 12GB RAM এবং 256GB স্টোরেজ অপশন পাওয়া যাবে ৷ এই মডেলের টপ এন্ড ভ্যারিয়েন্টটিতে রয়েছে 12GB RAM + 512GB স্টোরেজ ৷ যার দাম 1 লাখ 34 হাজার 999 টাকা ৷ Pixel 11 Pro XL এর দাম বেস প্রাইস 1,34,999 টাকা ৷ এই দামের মধ্যে 12GB + 256GB কনফিগারেশন মডেল পাওয়া যাবে ৷ টপ ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে 12GB RAM এবং 512GB স্টোরেজ ৷ যার দাম 1,49,999 টাকা ৷ এই মডেলটি Canyon, Fog, Olive, এবং matte Obsidian কালার অপশনে পাওয়া যাবে ৷

Google Pixel 11 Series Launched in India
প্রতিটি ফোনে রয়েছে Tensor G6 চিপসেট (ছবি - Google)

প্রতিটি স্মার্টফোনই Google Store, Flipkart, এবং সমস্ত রিটেল পার্টনারদের কাছ থেকে কিনতে পারবেন ইচ্ছুক ক্রেতারা ৷ 20 অগস্ট থেকে বিক্রি শুরু হবে ৷ ইতিমধ্যে প্রি-অর্ডার শুরু হয়েছে ৷ HDFC ক্রেডিট কার্ড যাঁদের রয়েছে তাঁরা 24 মাসের No-cost EMI প্ল্যানের উপর 10 হাজার টাকার ছাড় পাবেন ৷ এছাড়াও 9000 টাকা পর্যন্ত এক্সচেঞ্জ বোনাস পাবেন ৷ প্রতিটি ফোনের সঙ্গে Google AI Pro সাবস্ক্রিপশন দেওয়া হবে ৷

Model configurationsPrice
Pixel 1112GB + 256GB89,999/-
12GB + 512GB1,04,999/-
Pixel 11 Pro12GB + 256GB1,19,999/-
16GB + 512GB1,34,999/-
Pixel 11 Pro XL12GB + 256GB1,34,999/-

Pixel 11 Specifications

এই স্মার্টফোনটিতে রয়েছে edge-to-edge গ্লাস ক্যামেরা বার ৷ সংস্থার দাবি, Pixel এর আগের মডেলগুলিতেও এই ডিজাইন ছিল ৷ কিন্তু এক্ষেত্রে থিকনেস 40 শতাংশ কমানো হয়েছে ৷

Pixel 11 এ দেওয়া হয়েছে 6.3-ইঞ্চি Full HD+ AMOLED ডিসপ্লে ৷ 120 Hz পর্যন্ত স্ক্রিন রিফ্রেস রেট ৷ 3,000 nits of peak ব্রাইটনেস, Corning Gorilla Glass Victus 2 প্রটেকশন রয়েছে ৷ অত্যাধুনিক Google Tensor G6 প্রসেসর দেওয়া হয়েছে ৷ তারসঙ্গে Titan M3 সিকিওরিটি চিপসেটও রয়েছে ৷ 12GB LPDDR5X RAM এবং 512GB পর্যন্ত ইন্টারন্যাল মেমোরি রয়েছে ৷

Pixel 11 Pro and Pixel 11 Pro XL Specifications

Pixel 11 Pro সিরিজে একটি নতুন HiLight ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ যা মূলত একটি অ্য়ালার্ট সিস্টেম ৷ ফোনের স্ক্রিন যখন নিচের দিকে মুখ করে রাখা থাকে তখন এই অ্যালার্ট সিস্টেমের মাধ্যমে বোঝা সম্ভব কে ফোনকল বা মেসেজ করেছে ৷ Gemini যখন কোনও প্রম্পট শুনে রিপ্লাই করে তখন এই লাইট অ্যালার্ট সিস্টেম দেখে বোঝা সম্ভব ৷ ইনকামিং কল ও মেসেজের জন্য নিজের পছন্দের লাইট সেট করা সম্ভব ৷

Pixel 11 Pro-তে দেওয়া হয়েছে একটি 6.3-ইঞ্চির 1.5K LTPO AMOLED ডিসপ্লে ৷ যার রেজলিউশন 2856 x 1280 পিক্সেল ৷ Pixel 11 Pro XL-এ রয়েছে 6.8-ইঞ্চির QHD+ AMOLED ডিসপ্লে, যার রেজলিউশন 1344x2992 পিক্সেল ৷ উভয় মডেলেই দেওয়া হয়েছে 3,600 নিটস অফ পিক ব্রাইটনেস, 120Hz অ্যাডপটিভ রিফ্রেস রেট এবং Corning Gorilla Glass Victus 2 প্রটেকশন ৷

Google Pixel 11 Series Launched in India
Pixel 11 এর ক্যামেরা মডিউল (ছবি - Google)

Pixel 11 Pro এবং Pixel 11 Pro XL এ দেওয়া হয়েছে অত্যাধুনিক Google Tensor G6 processor এবং Titan M3 সিকিউরিটি চিপ ৷ ফোনদুটিতে রয়েছে 12GB পর্যন্ত LPDDR5X RAM এবং 512GB পর্যন্ত স্টোরেজ ৷ Android 17 অপারেটিং সিস্টেম রয়েছে দুটি মডেলেই ৷

Pixel 11 Pro এবং Pixel 11 Pro XL এ রিয়ার প্যানেলে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে ৷ যার মধ্যে প্রাইমারি ক্যামেরা 50-মেগাপিক্সেলের, অ্যাপার্চার f/1.68 ৷ এছাড়াও রয়েছে 48-মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড অ্য়াঙ্গেল লেন্স এবং 48-মেগাপিক্সেলের টেলিফোটো সেন্সর যার মধ্যে দেওয়া হয়েছে 5x অপটিক্যাল জ়ুম ৷ সেলফি ও ভিডিয়ো কলিংয়ের জন্য 42- মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা রয়েছে ৷

Pixel 11 Pro তে রয়েছে 4,840mAh ব্যাটারি, অন্যদিকে Pixel 11 Pro XL এ দেওয়া হয়েছে 5,115mAh ব্যাটারি ৷ উভয় মডেলই 30W অয়ার্ড ও 25W Qi 2.2 PixelSnap অয়ারলেস চার্জিং সাপোর্ট রয়েছে ৷ in-display ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর দেওয়া হয়েছে ৷ IP68 রেটিং রয়েছে ৷ ফলে জল ও ধুলো প্রতিরোধী ৷ 5G, Wi-Fi, 5G, GLONASS, Galileo, BeiDou, NavIC, NFC এবং USB Type-C 3.2 port দেওয়া হয়েছে ৷

Pixel 11Pixel 11 ProPixel 11 Pro XL
Display6.3-inch (160 mm) Actua display, 20:9 aspect ratio6.3-inch (161 mm) Super Actua display,20:9 aspect ratio6.8-inch (171 mm) Super Actua display,20:9 aspect ratio
Battery 4,985 mAh4,850 mAh5,115 mAh
Memory and storage12GB + 256GB12GB + 256GB12GB + 256GB
12GB + 512GB16GB + 512GB
ProcessorGoogle Tensor G6
Titan M3 security coprocessor		Google Tensor G6
Titan M3 security coprocessor		Google Tensor G6
Titan M3 security coprocessor
Rear camera48MP Quad PD wide camera50 MP Octa PD wide camera50 MP Octa PD wide camera
13 MP ultrawide camera48 MP Quad PD ultrawide camera48 MP Quad PD ultrawide camera
10.8 MP Dual PD telephoto camera48 MP Quad PD telephoto camera48 MP Quad PD telephoto camera
Front camera10.5 MP Dual PD selfie camera42 MP Dual PD selfie camera42 MP Dual PD selfie camera
Gemini

Gemini Intelligence

Gemini Nano

Gemini Live

Gemini Intelligence

Gemini Nano

Gemini Live

Gemini Intelligence

Gemini Nano

Gemini Live

Operating SystemAndroid 17Android 17Android 17
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