Made by Google ইভেন্টে লঞ্চ হবে Pixel 11 সিরিজ, ফ্ল্য়াগশিপ এই ইভেন্ট দেখবেন কীভাবে ? জানুন

Made by Google ইভেন্টে লঞ্চ হবে Pixel 11 সিরিজ, ফ্ল্য়াগশিপ এই ইভেন্ট দেখবেন কীভাবে ? জানুন
Made by Google একটি ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্ট ৷ যেখানে Google এর ফ্ল্যাগশিপ মডেল লঞ্চ হওয়াই স্বাভাবিক ৷
Published : August 12, 2026 at 1:46 PM IST
হায়দরাবাদ : Google প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান বলা যেতে পারে ৷ দীর্ঘ সময় অপেক্ষা পরার পর অবশেষে লঞ্চ করছে Google এর নতুন এরটি স্মার্টফোন সিরিজ ৷ 12 অগাস্ট গ্লোবাল লঞ্চ হবে Pixel 11 সিরিজ ৷ মোট চারটি স্মার্টফোন কালেকশন থাকতে পারে এই সিরিজে ৷ এছাড়াও Pixel Watch 5 ও লঞ্চ করতে পারে Google ৷ একইসঙ্গে Google তাদের সর্বপ্রথম Pixel Tag ও লঞ্চের পরিকল্পনা করেছে বলে জানা গিয়েছে ৷
Google-এর ইভেন্টের নাম দেওয়া হয়েছে Made by Google ইভেন্ট ৷ নিউ-ইয়র্কে 12 অগাস্ট এই ইভেন্টটি হবে ৷ ভারতীয় সময়ে 13 অগাস্ট ভোর সাড়ে 3টের (13th August, 3.30 AM) সময় থেকে দেখা যাবে Google এর ইউটিউব চ্যানেলে ৷ নিচে দেওয়া ইউটিউব লিঙ্ক থেকে আপনারা এই ইভেন্টটি সরাসরি দেখতে পাবেন ৷
কোন কোন মডেল লঞ্চ হবে ?
Made by Google একটি ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্ট ৷ যেখানে Google এর ফ্ল্যাগশিপ মডেল লঞ্চ হওয়াই স্বাভাবিক ৷ Pixel 11 লঞ্চ হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত করলেও এই সিরিজে কোন কোন মডেল থাকবে তা জানায়নি এই
টেক জায়ান্ট ৷ তবে মনে করা হচ্ছে Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL এবং Pixel 11 Pro Fold-এই চারটি মডেল থাকতে পারে ৷
বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, অন্য় সিরিজের তুলনায় Pixel 11 সিরিজ কিছুটা অন্য হতে চলেছে ৷ কারণ এই সিরিজের প্রতিটি মডেলে AI ঠাসা ফিচার দেওয়া হতে পারে ৷ পাশাপাশি এই টেক জায়ান্ট পার্সোনাল AI এজেন্ট প্রযুক্তির দিকেও জোর দিতে পারে ৷ তবে যেহেতু ফোনগুলির সম্পর্কে এখনও কোনও তথ্য Google জানায়নি সেই কারণে ফিচারগুলির বিষয়ে বিস্তারিত কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি ৷
অন্যদিকে পিক্সেল 11 সিরিজের দাম অন্য সিরিজগুলির তুলনায় ব্যাপক বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এই বিষয়টি নিয়ে আগেই জানিয়েছিল Google ৷ একদিকে যেমন বিশ্বব্যাপী মেমোরি চিপের ঘাটতি তৈরি হয়েছে, তেমনই সেমিকন্ডাক্টারের দাম বৃদ্ধি হয়েছে ৷ সেই কারণে এই সিরিজের স্মার্টফোনগুলির দাম অস্বাভাবিক ভাবে দাম বৃদ্ধি হতে পারে ৷
Pixel Tag ও Watch 5 লঞ্চের সম্ভাবনা
এই দুটি ডিভাইস লঞ্চের বিষয়ে Google কিছু জানায়নি ৷ তবে মনে করা হচ্ছে Google তাদের ওয়াচ লাইনআপে নতুন একটি সিরিজ যোগ করতে পারে ৷ অন্যদিকে Apple AirTag-কে টক্কর দিতে Pixel Tag লঞ্চ করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন ৷ Bluetooth-এর মাধ্যমে কানেক্ট করা সম্ভব এই ডিভাইসে ৷ ফলে ব্যবহারকারীরা গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রডাক্ট সহজেই খোঁজ পাবেন এই ডিভাইসের মাধ্যমে ৷