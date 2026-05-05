Google Pixel 11 সিরিজ কেমন হতে পারে ? লিক হল ফোনের একাধিক তথ্য
গুগল পিক্সেল 11 (Google Pixel 11) সিরিজের সব ফোনে নতুন 2 ন্যানোমিটারের টেনসর G6 (Tensor G6) চিপ ব্যবহার করা হবে ৷
Published : May 5, 2026 at 5:27 PM IST
হায়দরাবাদ : গুগল তাদের পরবর্তী ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন সিরিজ নিয়ে কাজ করছে বলে জানা গেছে এবং সম্প্রতি একটি নতুন লিকের মাধ্যমে আসন্ন Pixel 11 সিরিজের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন সামনে এসেছে। এই লিক থেকে স্ট্যান্ডার্ড Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL এবং Pixel 11 Pro Fold সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গেছে। এটি একটি নতুন Tensor G6 চিপসেট, উন্নত ক্যামেরা এবং ডিজাইনে কিছু পরিবর্তনের দিকেও ইঙ্গিত করছে। সামগ্রিকভাবে, এই পরিবর্তনগুলো উন্নত পারফরম্যান্স, আরও উজ্জ্বল ডিসপ্লে এবং উন্নত ইমেজিংয়ের পরামর্শ দেয়, যদিও এর পাশাপাশি কিছু পরিচিত ফিচার বাদ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
Google Pixel 11 Series Specifications, Design (Anticipated)
টেলিগ্রামে টিপস্টার মিস্টিক লিকস-এর তথ্য অনুযায়ী, গুগল পিক্সেল 11 (Google Pixel 11) সিরিজের সব ফোনে নতুন 2 ন্যানোমিটারের টেনসর G6 (Tensor G6) চিপ ব্যবহার করা হবে, যার কোডনেম 'ম্যালিবু' (Malibu)। এই চিপটিতে 1+4+2 CPU লেআউট থাকতে পারে, যেখানে একটি 4.11 গিগাহার্টজ ARM C1-Ultra কোর, চারটি 3.38 গিগাহার্টজ ARM C1-Pro কোর এবং দুটি 2.65 গিগাহার্টজ ARM C1-Pro কোর থাকবে। এছাড়া এতে পাওয়ার-ভিআর সি-সিরিজ জিপিইউ, টাইটান এম৩ সিকিউরিটি চিপ, মিডিয়াটেক M90 মোডেম, 'সান্তাফে' (Santafe) নামক নতুন TPU এবং 'মেটিস' (Metis) নামক একটি নতুন ইমেজ প্রসেসর যোগ করা হবে ৷
গুগল পিক্সেল 11-এর স্ট্যান্ডার্ড ভার্সনটির ইন্টারনাল নাম দেওয়া হয়েছে 'কাবস' (Cubs)। এতে 6.3 ইঞ্চির একটি OLED ডিসপ্লে থাকতে পারে যার রেজোলিউশন 1080X2424 পিক্সেল এবং রিফ্রেশ রেট 60 থেকে 120Hz। স্ক্রিনটিতে 240 হার্টজ PWM ডিমিং সাপোর্টসহ এইচডিআর মোডে 2000 নিটস এবং সর্বোচ্চ 3100 নিটস ব্রাইটনেস পাওয়া যেতে পারে। ফোনটিতে 8 GB বা 12 GB RAM এবং 4840 mAh ব্যাটারি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া এতে 'চেমোশ' (chemosh) নামক একটি নতুন 50 মেগাপিক্সেল মেইন ক্যামেরা সেন্সর যুক্ত হতে পারে। ফোনটি কালো, সবুজ, গোলাপি এবং বেগুনি রঙে বাজারে আসতে পারে।
গুগল পিক্সেল 11 প্রো (Google Pixel 11 Pro), যার কোডনাম 'grizzly', আগের মতোই ৬.৩-ইঞ্চি ওএলইডি (OLED) সাইজ বজায় রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে । তবে এটি ১২৮০×২৮৫৬ রেজোলিউশন এবং 1 থেকে 120 হার্টজ রিফ্রেশ রেট সহ আরও উন্নত হবে। এর ডিসপ্লে এইচডিআর (HDR)-এ 2450 নিটস এবং সর্বোচ্চ 3600 নিটস পর্যন্ত ব্রাইটনেস বা উজ্জ্বলতা দিতে পারে। এতে 12 GB বা 16GB RAM এবং 4707 মিলিঅ্যাম্পিয়ার (mAh) রেটেড ব্যাটারি থাকতে পারে। এছাড়া প্রো মডেলে 'bastet' এবং 'barghest' ইন্টারনাল নামের নতুন মেইন এবং টেলিফটো ক্যামেরা যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
অন্যদিকে, গুগল পিক্সেল 11 প্রো এক্সএল (Google Pixel 11 Pro XL), যা 'Kodiak' নামে পরিচিত, এতে সম্ভবত একটি বড় 6.8-ইঞ্চির OLED ডিসপ্লে থাকবে যার রেজোলিউশন হবে 1344X2992 পিক্সেল এবং রিফ্রেশ রেট হবে 1 থেকে 120 হার্টজ। প্রো এক্সএল মডেলের ব্রাইটনেস এবং RAM সাপোর্ট প্রো মডেলের মতোই হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই স্মার্টফোনটিতে 5000 মিলিঅ্যাম্পিয়ার (mAh) রেটেড ব্যাটারি থাকতে পারে। পাশাপাশি এটিতেও প্রো ভ্যারিয়েন্টের মতো একই ধরণের ক্যামেরা আপগ্রেড পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।