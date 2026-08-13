গ্লোবাল লঞ্চ হল Pixel 11 Pro Fold-এর ! প্রায় 2 লাখ দাম দিয়ে ফোনটি কেনা সঠিক হবে ?

গ্লোবাল লঞ্চ হল Pixel 11 Pro Fold-এর ! প্রায় 2 লাখ দাম দিয়ে ফোনটি কেনা সঠিক হবে ?
Google Pixel 11 Pro Fold এর ভারতে দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 86 হাজার 999 টাকা ৷ সিঙ্গল কনফিগারেশনেই ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Published : August 13, 2026 at 8:08 AM IST|
Updated : August 13, 2026 at 8:48 AM IST
হায়দরাবাদ : Pixel 11 Pro Fold- সিরিজ লঞ্চ করল Google ৷ নিউইয়র্কে Made by Google ইভেন্টে নতুন এই ফ্ল্যাগশিপ মডেলটি লঞ্চ করে টেক জায়ান্ট ৷ ইতিমধ্যে ফোনটির প্রি বুকিং শুরু হয়েছে ৷ 20 অগস্ট থেকে ফোনটি কিনতে পারবেন ইচ্ছুক ক্রেতারা ৷ Pixel 11 Pro Fold-এ দেওয়া হয়েছে Tensor G6 চিপসেট ৷ 48-megapixel প্রাইমারি ক্যামেরা এবং দুটি 10-megapixel ক্যামেরা রয়েছে ৷
Google Pixel 11 Pro Fold Price in India, Availability
Google Pixel 11 Pro Fold এর ভারতে দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 86 হাজার 999 টাকা ৷ সিঙ্গল কনফিগারেশনেই ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ রয়েছে 16GB RAM এবং 512GB ইন্টারন্যাল স্টোরেজ ৷ বইয়ের আকৃতির ফোল্ডেবল এই ফোনটি ইতিমধ্যে প্রিবুকিং শুরু হয়েছে ৷ ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম Flipkart এবং Google India অনলাইন স্টোর থেকে ফোনটি বুকিং করতে পারবেন ৷ Olive কালারে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
|Model
|Configuration
|Price
|Color
|Google Pixel 11 Pro Fold
|16GB RAM + 512GB
|1, 86, 999/-
|Olive
Google Pixel 11 Pro Fold Specifications, Features
Google Pixel 11 Pro Fold- এ দেওয়া হয়েছে লেটেস্ট Android 17 ভার্সন ৷ সাত বছরের OS আপগ্রেড এবং সিকিউরিটি ও পিক্সেল ড্রপ আপডেট দেওয়া হবে ৷ Google Pixel 11 Pro Fold এ দেওয়া হয়েছে 8-inch (2,076 x 2,152 pixels) OLED Super Actua Flex ডিসপ্লে ৷ এটি ইনসাইড ডিসপ্লে ৷ যার রিফ্রেস রেট 120Hz, পিক্সেল ডেন্সিটি 372 ppi, 16 মিলিয়ন কালার্স, 3,600 নিটস পিক ব্রাইটনেস এবং HDR সাপোর্ট রয়েছে ৷
6.5-inch (1,080 x 2,342 pixels) OLED Super Actua কভার ডিসপ্লে রয়েছে ৷ যার অ্যাসপেক্ট রেশিও 19.5:9, এরসঙ্গে ফোল্ডেবল ডিসপ্লেতেও একই ব্রাইটনেস, কালার গ্যামোট, রিফ্রেস রেট এবং HDR সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে ৷ ফোল্ডেবল স্ক্রিনে একটি আলট্রা থিন গ্লাস কভার দেওয়া হয়েছে ৷ যা “ultra-durable” সেরামিক গ্লাস কভার ৷ এই ফোনে দেওয়া হয়েছে IP68 রেটিং ৷ ফলে ফোনটি জল ও ধুলো প্রতিরোধী ৷ Google এর লেটেস্ট Tensor G6 chipset এবং Titan M3 সিকিউরিটি কো-প্রসেসর দেওয়া হয়েছে ৷
Google Pixel 11 Pro Fold-এ ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা ইউনিট দেওয়া হয়েছে ৷ যার মধ্যে মেইন ক্যামেরাটি 48-megapixel (f/1.7)-এর ৷ এছাড়াও 10.5-megapixel (f/2.2) এর একটি সেন্সর রয়েছে ৷ এবং 10.8-megapixel (f/3.1) এর একটি টেলিফটো ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ টেলিফটো লেন্সে 5x অপটিক্যাল জুম ও 30x পর্যন্ত ডিজিট্যাল জ়ুম দেওয়া হয়েছে ৷ কভার ডিসপ্লেতে ও ইনার স্ক্রিনে মোট দুটি 10-megapixel (f/2.2) করে ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ যেগুলি সেলফি ও ভিডিয়ো কলে ব্যবহার করতে পারবেন ৷
Google Pixel 11 Pro Fold-এ 4,806mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ সংস্থার দাবি, সিঙ্গল চার্জে 24 ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যবহার করা সম্ভব ৷ 0 থেকে 50 শতাংশ চার্জ হতে মাত্র 30 মিনিট সময় লাগে বলে জানিয়েছে Google ৷ ফোল্ডেবল অংশটিো 25W অয়ারলেস ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করে ৷ কানেক্টিভিটির জন্য 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, USB Type-C port, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, এবং NavIC দেওয়া হয়েছে ৷
|Display
|6.5-inch (164 mm) Super Actua display
|Display (Inner Folding)
|8-inch (204 mm) Super Actua Flex display
|Battery
|Typical 4806 mAh
|Memory and storage
|16GB RAM + 512GB
|Processor
|Google Tensor G6
|Rear camera
|48 MP + 10.5 MP + 10.8 MP
|Front camera
|10 MP Dual PD
|Inner Camera
|10 MP Dual PD
|Gemini
Gemini Intelligence
Gemini Nano
Gemini Live
Gemini Apps
|Operating System
|Android 17