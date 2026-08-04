কেমন দেখতে হবে Pixel 11 Pro Fold ? লঞ্চের আগেই প্রকাশ্যে অফিসিয়াল টিজার

কেমন দেখতে হবে Pixel 11 Pro Fold ? লঞ্চের আগেই প্রকাশ্যে অফিসিয়াল টিজার
ভিডিয়ো দেখা গেছে ফোল্ড হলেও ফোনটি বেশ-ই স্লিম ৷ ট্রিপল ক্যামেরা মডিউল রয়েছে ৷
Published : August 4, 2026 at 8:25 PM IST
হায়দরাবাদ : 12 অগাস্ট লঞ্চ হবে Google Pixel 11 সিরিজ ৷ লেটেস্ট এই ফ্ল্য়াগশিপ মডেল নিয়ে একাধিক জল্পনা সামনে এসেছে ৷ ফোনের মডেল, কনফিগারেশন, দাম সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে নানা তথ্য প্রকাশ্যে ৷ এই সবকিছুর মধ্যেই এবার Pixel 11 Pro Fold এর ডিজাইন অফিসিয়ালি রিলিজ করল Google ৷ সোমবার একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেছে গুগল ৷
কী রয়েছে ওই ভিডিয়োতে?
ভিডিয়ো দেখা গেছে ফোল্ড হলেও ফোনটি বেশ-ই স্লিম ৷ ট্রিপল ক্যামেরা মডিউল রয়েছে ৷ তবে পিক্সেল গ্লো লাইট ফিচার থাকতে পারে ৷ গ্লসি ফিনিস দেওয়া হয়েছে এবং কর্নার ও এজ (Edge) রাউন্ড শেপের রয়েছে ৷ 12 অগাস্ট লঞ্চ করবে Pixel 11 লাইনআপের ফোনগুলি ৷ ওইদিন থেকেই প্রি-বুকিং শুরু হবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷
Google এর আপকামিং এই ফোনটি নিয়ে বিভিন্ন জল্পনা তৈরি হয়েছে ৷ সোশ্যাল মিডিয়ায় কেউ লিখছেন এই মডেলটি সামস্যাং-এর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হবে আবার অনেকে বলেছেন কোনও প্রতিযোগিতা নয় ৷ Google তার নিজের মতো করে ফোনটি লঞ্চ করবে ৷ অন্যদিকে সেপ্টেম্বরে লঞ্চ করতে পারে Apple এর সর্বপ্রথম ফোল্ডিং স্মার্টফোন ৷
বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, Samsung Z ফোল্ডের আপডেটেড ভার্সনগুলি আরও পাতলা ও হাল্কা হচ্ছে ৷ অন্যদিকে Google তার ফোল্ডিং ফোনকে আরও ক্ষমতাশালী তৈরি করছে ৷ সেক্ষেত্রে তারা ফোন খুব একটা পাতলা বা হাল্কা করার কোনও পরিকল্পনা নেই ৷
সম্প্রতি এই সিরিজের ফোনের বেশ কিছু তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে ৷ টিপস্টার মিস্টিক লিকস-এর তথ্য অনুযায়ী, গুগল পিক্সেল 11 (Google Pixel 11) সিরিজের সব ফোনে নতুন 2 ন্যানোমিটারের টেনসর G6 (Tensor G6) চিপ ব্যবহার করা হবে, যার কোডনেম 'ম্যালিবু' (Malibu)। এই চিপটিতে 1+4+2 CPU লেআউট থাকতে পারে, যেখানে একটি 4.11 গিগাহার্টজ ARM C1-Ultra কোর, চারটি 3.38 গিগাহার্টজ ARM C1-Pro কোর এবং দুটি 2.65 গিগাহার্টজ ARM C1-Pro কোর থাকবে। এছাড়া এতে পাওয়ার-ভিআর সি-সিরিজ জিপিইউ, টাইটান এম৩ সিকিউরিটি চিপ, মিডিয়াটেক M90 মোডেম, 'সান্তাফে' (Santafe) নামক নতুন TPU এবং 'মেটিস' (Metis) নামক একটি নতুন ইমেজ প্রসেসর যোগ করা হবে ৷
এই সিরিজে মোট চারটি মডেল থাকতে পারে ৷ তারমধ্যে রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL এবং Pixel 11 Pro Fold ৷