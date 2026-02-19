48 + 13 MP ক্যামেরা, iOS এর সঙ্গে ওয়ান টাচ ডাটা ট্রান্সফার; লঞ্চ হল Google Pixel 10a

48 + 13 MP ক্যামেরা, iOS এর সঙ্গে ওয়ান টাচ ডাটা ট্রান্সফার; লঞ্চ হল Google Pixel 10a
Google Pixel 10a : ফোনে রয়েছে 6.3 ইঞ্চি pOLED অ্যাকটুয়া ডিসপ্লে এবং 3000 নিটস ব্রাইটনেস যা 9a এর তুলনায় প্রায় 11 শতাংশ বেশি উজ্জ্বল ৷
Published : February 19, 2026 at 8:13 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে সহ গোটা বিশ্বে লঞ্চ করল Google Pixel 10a ৷ Pixel লাইনআগে এটাই লেটেস্ট এডিশন ৷ গতবছর লঞ্চ করেছিল Pixel 9a ৷ যেখানে দেওয়া হয়েছিল বাম্পবিহীন ক্যামেরা মডিউল ৷ অর্থাৎ ব্যাক প্যানেলে ক্যামেরার জন্য আলাদা কোনও মডিউল ছিল না ৷ ফলে পুরোটাই ছিল সমান ৷
এই ফোন লঞ্চ করে Google এর তরফে জানানো হয়েছে Google Pixel 10a সবথেকে ক্ষমতাশালী একটি A সিরিজের মডেল ৷ যেখানে রয়েছে কর্নিং গড়িলা গ্লাস 7i ৷ এছাড়াও ধুলো ও জল প্রতিরোধীর জন্য IP 68 সার্টিফিকেশন দেওয়া হয়েছে ৷ 6.3 ইঞ্চি pOLED অ্যাকটুয়া ডিসপ্লে রয়েছে ফোনটিতে ৷ দেওয়া হয়েছে 3000 নিটস ব্রাইটনেস যা 9a এর তুলনায় প্রায় 11 শতাংশ বেশি উজ্জ্বল ৷
Google Pixel 10a মডেলে দেওয়া হয়েছে 5100mAh ব্যাটারি ৷ এরসঙ্গে 30W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট রয়েছে ৷ সাত বছরের OS আপগ্রেডেশনের সুবিধা দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও সিকিউরিটি আপডেট ও পিক্সেল ড্রপের সুবিধা দেওয়া হয়েছে ৷ নতুন এই মডেলটিতে অ্যাপল থেকে সরাসরি ফাইল ট্রান্সফারের সুবিধা রয়েছে ৷ যা আগে Android থেকে iPhone এর মধ্যে সম্ভব ছিল না ৷
Pixel 9a মডেলে যে ক্যামেরা, হার্ডওয়ার ও প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে নতুন এই মডেলেও একই হার্ডওয়ার ব্যবহার করা হয়েছে ৷ গত বছর লঞ্চ হওয়া মডেলে ব্যবহার করা হয়েছে Tensor G4 চিপসেট ৷ সেই একই চিপসেট রয়েছে নতুন pixel 10a মডেলে ৷ এই চিপ ব্যবহারের ফলে Nano Banana Photo edit, Back and Forth Conversations, Circle to search এর মতো একাধিক ফিচার Gemini-এ ব্য়বহার করা সম্ভব ৷
ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা মডিউল দেওয়া হয়েছে এই স্মার্টফোনে ৷ যার মধ্যে মেইন ক্যামেরা 48 মেগা পিক্সেলের এবং একটি 13 মেগা পিক্সেলের আলট্রাওয়াইড ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ একাধিক ফটোগ্রাফি সেন্ট্রিক ফিচার দেওয়া হয়েছে মডেলটিতে ৷ যারমধ্যে রয়েছে Auto Best Take for Group Photos, Camera Coach, Add Me feature এবং Google Photos এ AI পাওয়ার্ড এডিট ৷
মাত্র একটি কনফিগারেশনেই এই ফোনটি রিলিজ করা হয়েছে ৷ যা হল 8GB RAM এবং 256 GB স্টোরেজ ৷ এই মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 49,999 টাকা ৷ Lavender, Berry, Fog, এবং Obsidian কালারে ফোনটি রিলিজ করা হয়েছে ৷ 19 ফেব্রুয়ারি রাত 9টা থেকে ফোনটির প্রি-অর্ডার শুরু ৷ এবং 6 মার্চ থেকে হাতে পাবেন ফোনটি ৷