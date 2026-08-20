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পছন্দের কোনও ছবি খুঁজে পাচ্ছেন না ? Google এর নতুন ফিচারের সুবিধা নিতে পারেন আপনিও

পরীক্ষামূলকভাবে এই ফিচারটি দেখা গেছে, কিন্তু Google এখনও সেই বিষয়ে কিছু বলেনি৷ সেই কারণে শেষ পর্যন্ত এই ফিচারটি অ্যাড করবে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই৷

Google Photos may launch Map View to Ask Photos Search Results
Google Photos (ছবি - Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2026 at 7:19 PM IST

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হায়দরাবাদ : কোথাও একটা বেড়াতে গিয়েছিলেন ? ছবিও তুলেছিলেন প্রচুর ৷ ফোনের গ্যালারিতে থাকা হাজার হাজার ছবির মধ্যে ওই ট্রিপের কোনও একটি নির্দিষ্ট ছবি খুঁজে পাচ্ছেন না ? আর চিন্তা নেই ৷ এবার ছবি খুঁজতে Photos-এ নতুন ফিচার অ্যাড করতে পারে Google ৷

Google Photos-এ খুব শীঘ্রই Ask Photos-এর জন্য নতুন একটি লোকেশন-ভিত্তিক ফিচার আসতে পারে। এই ফিচারের মাধ্যে একটি ম্যাপ দেখা যেতে পারে ৷ যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট জায়গা সার্চ করার পর সেই জায়গায় তোলা ছবিগুলি ম্যাপে দেখা যাবে। ফিচারটি এখনও লঞ্চ হয়নি ৷ পুরোটাই রয়েছে পরীক্ষামূলকভাবে ৷ Android Authority এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ৷

তবে পরীক্ষামূলকভাবে এই ফিচারটি দেখা গেছে, কিন্তু Google এখনও সেই বিষয়ে কিছু বলেনি ৷ সেই কারণে শেষ পর্যন্ত এই ফিচারটি অ্যাড করবে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই ৷

Ask Photos-এ কীভাবে কাজ করবে ম্যাপ?

Android Authority-যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে সেই অনুযায়ী, Google Photos-এর 7.89.0.966319819 ভার্সনে এই নতুন ফিচারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সেখানে লোকেশন সার্চ করার সময় Ask Photos-এর পাশাপাশি একটি Map অপশন দেখা যেতে পারে।

বর্তমানে Ask Photos ফিচারটি চালু রয়েছে ৷ ফিচারটির মাধ্যমে কোনও ছবি বা ভিডিয়ো সার্চ করা সম্ভব ৷ এমনকী মেটাডাটায় লোকেশন থাকলেও সেই তথ্য বের করতে পারে এই ফিচারটি ৷ কিন্তু এর সঙ্গে ম্যাপ যুক্ত হলে নির্দিষ্ট লোকেশনে তোলা ছবি সরাসরি ম্যাপে দেখা যাবে ৷

একটু সহজ করে বুঝিয়ে বলা যাক ৷ ধরে নিন আপনি জানুয়ারি মাসে দিঘা, মার্চে সুন্দরবন, মে মাসে কেরল এবং অক্টোবরের দুর্গাপুজোর সময় কোনও প্রত্যন্ত গ্রামে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন ৷ সব জায়গাতেই প্রচুর ছবি তুলেছেন ৷ এবার ধরে নিন ডিসেম্বর মাসে আপনার কোনও পছন্দের ছবির কথা মনে পড়ল যেটা আপনি কোথায় তুলেছেন মনে করতে পারছেন না ৷

নতুন Ask Photos এ গিয়ে ম্যাপ অপশনে দেখতে পাবেন কোন কোন জায়গায় গিয়েছিলেন আপনি ৷ অথবা নির্দিষ্ট লোকেশন টাইপ করতে পারেন ৷ লোকেশন টাইপ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই নির্দিষ্ট লোকেশনে যা যা ছবি তুলেছেন তা ম্যাপে দেখা যাবে ৷ ফলে আপনার পছন্দের ছবিটি কোথায় তুলেছেন তা সহজেই বুঝতে পারবেন ৷

পাশাপাশি রিপোর্ট অনুযায়ী, কাছাকাছি জায়গায় তোলা ছবিগুলিকে ম্যাপে নম্বর দেওয়া ক্লাস্টার হিসেবে দেখানো হবে। সেই নম্বর থেকে বোঝা যাবে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় কতগুলি ছবি রয়েছে। ব্যবহারকারী ম্যাপে জুম করে আলাদা ক্লাস্টারে ট্যাপ করলে সেই নির্দিষ্ট লোকেশনের সঙ্গে যুক্ত ছবিগুলি দেখতে পারবেন। ম্যাপের জুম আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য একটি রিফ্রেশ বাটনও থাকতে পারে।

এই ফিচারটি এখনও পুরোপুরি পরীক্ষামূলক স্তরে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ তাই কবে লঞ্চ হতে পারে সেই বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি ৷

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