মহাকাশে ডেটা সেন্টার তৈরি করবে Google, কী কী লাভ হতে পারে ?
এই প্রকল্পের প্রথম উৎক্ষেপণ 2029 সালের শুরুতে হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।
Published : November 20, 2026 at 9:00 PM IST
হায়দরাবাদ : মহাকাশে ডেটা সেন্টার তৈরি করার পরিকল্পনা করছে Google। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে Jeff Bezos-এর মহাকাশ সংস্থা Blue Origin-এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে টেক জায়ান্টটি। Project Suncatcher-এর অধীনে ছোট ছোট স্যাটেলাইটের মাধ্যমে মহাকাশে ডেটা সেন্টার তৈরির পরিকল্পনা করা হচ্ছে। প্রতিটি স্যাটেলাইটে একটি ডেটা সেন্টার ব়্যাকের সমান কম্পিউটিং ক্ষমতা থাকবে বলে জানানো হয়েছে।
এই স্যাটেলাইটগুলি সূর্য-সমলয় কক্ষপথে (Sun-synchronous Orbit) পাঠানো হবে। উৎক্ষেপণের জন্য Blue Origin-এর ভারী পেলোড বহনে সক্ষম New Glenn রকেট ব্যবহার করা হবে। প্রতিটি স্যাটেলাইটে Google-এর নিজস্ব Artificial Intelligence (AI) চিপ Tensor Processing Unit (TPU)-এর পাশাপাশি ডেটা সেন্টারের সার্ভারও থাকবে।
Blue Origin and Google have entered into a launch services agreement for Project Suncatcher, Google’s research moonshot exploring how an interconnected network of solar-powered satellites equipped with its AI chips, Tensor Processing Units (TPUs), could scale machine learning compute in space. https://t.co/84OZUsKBsI— Blue Origin (@blueorigin) November 19, 2026
তবে এই প্রকল্পের প্রথম উৎক্ষেপণ 2029 সালের শুরুতে হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে মহাকাশে AI ডেটা সেন্টার তৈরির এই পরিকল্পনা বাস্তবে কতটা কার্যকর হবে, তা জানতে এখনও কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে।
Google এই উদ্যোগকে দীর্ঘমেয়াদি ‘Moonshot’ প্রকল্প হিসেবে বর্ণনা করেছে। মহাকাশে প্রচুর সৌরশক্তি পাওয়ার সুবিধা কাজে লাগিয়ে সেখানে AI সিস্টেম চালানো সম্ভব কি না, তা পরীক্ষা করাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।
কেন মহাকাশে ডেটা সেন্টার?
পৃথিবীতে ডেটা সেন্টার পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ, জমি এবং কুলিং ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়। সার্ভারগুলি ক্রমাগত কাজ করার ফলে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। সেই তাপ নিয়ন্ত্রণ করতে বড় আকারের কুলিং সিস্টেম ব্যবহার করতে হয়। পাশাপাশি ডেটা সেন্টারের সার্ভার ও কুলিং ব্যবস্থার শব্দ আশপাশের বাসিন্দাদের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
Google-এর আশা, মহাকাশের পরিবেশে এই প্রযুক্তি পরিচালনা করা তুলনামূলক সুবিধাজনক হতে পারে। পৃথিবীর বাইরে সৌরশক্তির সহজলভ্যতা কাজে লাগিয়ে ডেটা সেন্টার চালানোর নতুন পথ খুলতে পারে এই উদ্যোগ।
Google একা নয়, মহাকাশে ডেটা সেন্টার তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে আরও একাধিক সংস্থা। Elon Musk-এর SpaceX-ও এই ধারণা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। এমনকী চাঁদে বিশাল ক্যাটাপল্ট তৈরি করার পরিকল্পনার সঙ্গেও এই ধরনের উদ্যোগ যুক্ত হতে পারে। Starcloud-এর মতো স্টার্টআপও মহাকাশে ডেটা সেন্টার তৈরির প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে।
মহাকাশে ডেটা সেন্টার চালানো কতটা কঠিন?
এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। প্রযুক্তিগত দিক থেকে বেশ কয়েকটি বড় বাধা রয়েছে। Google গত অক্টোবর মাসে প্রথম AI সার্ভার স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছিল। সেটি Low-Earth Orbit (LEO)-এ পাঠানো হয়েছিল এবং একবারে মাত্র 15 মিনিট কাজ করতে পারে।
মহাকাশে ডেটা সেন্টারের কুলিং ব্যবস্থা তৈরি করা অত্যন্ত কঠিন বলে মনে করা হচ্ছে। পৃথিবীতে ব্যবহৃত প্রচলিত কুলিং পদ্ধতি মহাকাশে কার্যকর নয়। সেখানে তাপ সরানোর জন্য বিশেষ পাইপ ও প্যানেলের মাধ্যমে তাপ বিকিরণ করতে হবে। এই ব্যবস্থাকে বড় আকারে কার্যকর করা বড় প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ।
উৎক্ষেপণের খরচও বড় বাধা
মহাকাশে সরঞ্জাম পাঠানোর খরচ অত্যন্ত বেশি। একটি Falcon 9 রকেট উৎক্ষেপণের খরচ প্রায় 74 মিলিয়ন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 685.09 কোটি টাকা। রকেটটির সর্বোচ্চ পেলোড ক্ষমতা দিয়ে একটি ছোট সার্ভার রুমের সরঞ্জাম বহন করাই কঠিন, সেখানে বিশাল ডেটা সেন্টার তৈরি করতে বিপুল পরিমাণ সরঞ্জাম পাঠাতে হবে। ফলে খরচের পরিমাণ ব্যাপক বাড়তে পারে ৷
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