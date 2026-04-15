ফ্রিতে NEET পরীক্ষার্থীদের জন্য মকটেস্ট চালু করল Gemini, কীভাবে ব্যবহার করা যাবে ?
PhysicsWallah এবং Career360 এর সঙ্গে সহযোগিতায় মক টেস্ট সিডিউল লঞ্চ করেছে Google Gemeni ৷
Published : April 15, 2026 at 11:26 AM IST
হায়দরাবাদ : NEET পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে মক টেস্ট শুরু করল Google ৷ যাঁরা NEET পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁরা প্রত্যেকেই এই ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন ৷ পুরো প্রক্রিয়াটি হবে Google এর AI প্ল্যাটফর্ম Gemini-র মাধ্যমে ৷ দিল্লিতে সর্বপ্রথম এই ফিচারটি লঞ্চ করা হয় ৷ এবং তারপর সারা দেশের পরীক্ষার্থীদের জন্য চালু করা হয়েছে ৷
PhysicsWallah এবং Career360 এর সঙ্গে সহযোগিতায় মক টেস্ট সিডিউল লঞ্চ করেছে Google Gemeni ৷ এই দুটি প্রতিষ্ঠান যেভাবে নিজেদের পড়ুয়াদের জন্য মক টেস্ট তৈরি করে ঠিক একইভাবে Gemini এর মাধ্যমে মক প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়েছে ৷ এবং NEET UG পরীক্ষার সিলেবাসের কথা মাথায় রেখেই মক প্রশ্নপত্রের যাবতীয় প্রশ্ন পাবেন পড়ুয়ারা ৷
আসল পরীক্ষার ক্ষেত্রে যে সময়, নম্বর প্রদানের যে নীতি মেনে চলা হয় সেই একই নীতি মেনে চলা হবে Gemini মক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ৷ মূলত পরীক্ষার্থী যাতে আসল পরীক্ষা দেওয়ার আগে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে পারে তার কথা ভেবেই এই টেস্ট তৈরি করা হয়েছে ৷
কীভাবে ফ্রি মক টেস্ট চালু করতে পারবেন পড়ুয়ারা ?
খুবই সহজ ৷ এর জন্য আলাদা করে কোনও অ্যাপ ডাউনলোড করার প্রয়োজন নেই ৷ Gemini অ্যাপ ওপেন করে শুধু লিখতে হবে "I want to take a NEET mock exam" ৷ এরপরই ডিটেল প্রশ্নপত্র দেখতে পাবেন পরীক্ষার্থীরা ৷ তারসঙ্গে থাকবে কাউন্টডাউন টাইমার ৷ তার মাধ্যমে সময় দেখা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করতে হবে ৷ পরীক্ষা শেষে সাবমিট করলে ডিটেল স্কোর দেখতে পাওয়া যাবে ৷ পাশাপাশি প্রতিটি প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর, ডাউট ক্লিয়ার করা সম্ভব হবে ৷
কারা ব্যবহার করতে পারবেন ?
যাঁদেরই Google অ্যাকাউন্ট রয়েছে তাঁরা এই মক টেস্টের সুবিধা পাবেন ৷ এর জন্য আলাদা করে কোনও সাবস্ক্রিপশন নিতে হবে না ৷ বর্তমানে শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষাতেই এই পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে ৷ পরবর্তীতে আরও অন্য ভাষায় পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থাকবে বলে জানানো হয়েছে ৷
এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে একটি নতুন AI টুল লঞ্চ করে Google ৷ যা জয়েন্ট পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতিতে সুবিধা করে ৷ দেশের বিভিন্ন ইঞ্জিয়ারিং কলেজে ভর্তির জন্য যে প্রবেশিকা পরীক্ষা হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পড়াশোনা করার সুয়োগ রয়েছে ওই টুলে ৷ এমনকী IIT-তে ভর্তির জন্য আলাদাভাবে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতেও সাহায্য করবে এই AI টুল ৷