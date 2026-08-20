বিনামূল্যে Gemini-এর প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন ব্যবহারের সুযোগ, কারা পাবেন এই সুবিধা ?

বিনামূল্যে Gemini-এর প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন ব্যবহারের সুযোগ, কারা পাবেন এই সুবিধা ?
Google AI Pro এবং YouTube Premium-এর বিশেষ ডিসকাউন্টেড বান্ডেলও পড়ুয়াদের জন্য নিয়ে আসছে সংস্থা। এর মাধ্যমে অ্যড ছাড়াই গান এবং ভিডিয়ো স্ট্রিমিংয়ের সুবিধা পাবেন তাঁরা৷
Published : August 20, 2026 at 5:42 PM IST
হায়দরাবাদ : পড়ুয়ারাও যাতে বেশি করে AI এর ব্যবহার করতে পারে তারজন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করল গ্লোবাল টেক জায়ান্ট Google ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, কলেজ পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে এক বছরের জন্য বিনামূল্যে ‘AI Plus’ সাবস্ক্রিপশন দেওয়া হবে ৷ পড়াশোনা ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) ব্যবহার আরও সহজ করতে এই প্ল্যানে উন্নত AI টুল দেওয়া হয়েছে ৷ Google-এর সাম্প্রতিক ব্লগ পোস্ট অনুযায়ী, এই অফারের আওতায় কলেজ পড়ুয়ারা এক বছর কোনও খরচ ছাড়াই Gemini Omni ব্যবহারের সুবিধা পাবেন ৷ সেক্ষেত্রে দ্বিগুণ ব্যবহারের সীমা, 400 GB স্টোরেজ-সহ একাধিক সুবিধা দেওয়া হবে ।
পাশাপাশি, Google AI Pro এবং YouTube Premium-এর একটি বিশেষ ডিসকাউন্টেড বান্ডেলও পড়ুয়াদের জন্য নিয়ে আসছে সংস্থা । এর মাধ্যমে অ্যড ছাড়াই গান এবং ভিডিয়ো স্ট্রিমিংয়ের সুবিধা পাবেন তাঁরা ৷ সেক্ষেত্রে পড়ুয়াদের 70 শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে ৷
শুধু সাবস্ক্রিপশন নয়, পড়াশোনার জন্য Gemini এবং Google Search-এ একাধিক নতুন এবং উন্নত ফিচারও আনছে Google। পড়ুয়ারা একটি বিশেষ Student Hub-এর সুবিধা পাবেন। এর মাধ্যমে নিজেদের পড়াশোনা আরও ভালোভাবে গুছিয়ে নেওয়া এবং Gemini-এর বিভিন্ন লার্নিং টুল ব্যবহার শুরু করা যাবে।
Back-to-school season is here and starting today, eligible college students can get a full year of Gemini on us:— Google Gemini (@GeminiApp) August 19, 2026
- US students: 1 year of Google AI Pro at no cost
- 140+ countries: 1 year of Google AI Plus at no cost
Here’s what’s new for students 👇
নতুন Study Notebook ফিচারও চালু করছে Google । এই ফিচারটির মাধ্যমে মডেল নিজে থেকেই বুঝতে পারবে কোন পড়ুয়ার আরও বেশি সাহায্য় প্রয়োজন ৷ এর ফলে মডেল নির্দিষ্ট ওই পড়ুয়ার জন্য স্টাডি প্ল্যান তৈরি করবে ৷
এদিকে, Gemini Live-এর সুবিধাও আরও বাড়ানো হচ্ছে। পড়ুয়ারা এখন চলার পথে ভয়েস কথোপকথনের মাধ্যমে Deep Research রিপোর্ট চাইতে এবং সেই রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন।
|Plan
|Price
|Duration
|Google AI Plus
|Free
|12 months (1 year)
|Google AI Pro
|Rs 489
|per month
|Google AI Pro with YouTube
|Rs 550
|per month
Google Search-এও আসছে নতুন স্টাডি ফিচার
পড়াশোনার জন্য Google Search-এও বেশ কিছু নতুন ফিচার যোগ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে পড়ুয়ারা জটিল বিষয়গুলি সহজে বোঝার জন্য ইন্টার্যাক্টিভ ভিজ্যুয়াল তৈরি করতে পারবেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্র্যাকটিস কুইজ দেওয়ার সুবিধাও থাকবে। এমনকী স্ট্যান্ডার্ডাইজড পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যও এই কুইজ ব্যবহার করা যাবে।
এছাড়া Google Lens ব্যবহার করে কোনও বিষয় ধাপে ধাপে শেখার সুবিধাও পাওয়া যাবে। পড়ুয়ারা একাধিক নোটবুক ব্যবহার করে নিজেদের অ্যাকাডেমিক প্রজেক্ট গুছিয়ে রাখতে পারবেন এবং পড়াশোনার কাজ আরও সহজে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টম ফাইলও তৈরি করতে পারবেন।
কীভাবে অ্য়াক্টিভেট করবেন?
- প্রথমে যে কোনও ওয়েব ব্রাউজার থেকে চালু করুন Google AI
- তারপর সেখানে No Cost Student Plan অপশনটিতে ক্লিক করুন
- আপনার পছন্দ মতো একটি প্ল্যান বেছে নিন ৷
- তারপর একটি ফর্ম আসবে ৷ সেখানে যাবতীয় তথ্য় দিতে হবে ৷
- সবশেষে Submit বাটনে ক্লিক করুন ৷