Gmail আইডি অপছন্দ ? আজই চেঞ্জ করুন নতুন নামে ! Step by Step গাইড
Published : April 1, 2026 at 3:35 PM IST
হায়দরাবাদ : ঘোষণা হয়েছিল আগেই ৷ এবার তা রোলআউট করা শুরু করল Google ৷ এবার Gmail ব্যবহারকারীরা তাঁদের নিজেদের পুরনো আইডি বদল করতে পারবেন ৷ কিন্তু কোনও তথ্য বা পুরনো মেল ডিলিট হবে না ৷
বিস্তারিত-
ধরুন আপনি একটি জিমেল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেন ৷ সেই অ্যাকাউন্টের আইডি xxxxx@gmail.com ৷ কিন্তু এই নামটি আপনার আর পছন্দ নয় ৷ তাহলে এতদিন পর্যন্ত দুটি রাস্তা খোলা ছিল ৷ প্রথমত, নতুন আইডি ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট খোলা অথবা দ্বিতীয়ত অপছন্দ হলেও এই আইডি-ই ব্যবহার করা ৷
কিন্তু এবার থেকে আরও একটি রাস্তা খোলা হল ৷ Google জানিয়েছে, ব্যবহারকারী তাঁর নিজের মেলের আইডি পরিবর্তন করতে পারবেন ৷ সেক্ষেত্রে নতুন অ্যাকাউন্ট খোলার প্রয়োজন নেই ৷ এমনকী, নাম পরিবর্তন করলেও পুরনো তথ্য ডিলিট হবে না ৷
কীভাবে নাম চেঞ্জ করা সম্ভব ?
নতুন ভাবে নাম পরিবর্তন করার জন্য পদ্ধতির কথা জানিয়েছে Google ৷ জেনে নিন প্রতিটি ধাপ-
- প্রথমে Google Account এ গিয়ে Personal info-তে ক্লিক করুন
- সেখান থেকে Email অপশনে ক্লিক করুন ৷
- তারপর Google Account email option-এ ক্লিক করতে হবে ৷
- সেখান থেকে Change Google Account email- গিয়ে নতুন আইডি দিয়ে সেভ করতে হবে ৷
তবে প্রতি 12 মাসে একবার করেই নাম পরিবর্তন করা সম্ভব ৷ অর্থাৎ আপনি প্রথম যেদিন নাম পরিবর্তন করবেন তারপর আগামী 12 মাস ওই নাম পরিবর্তনের সুযোগ পাবেন না ৷
সুবিধা কাদের ?
যাঁরা নতুনভাবে নাম পরিবর্তন করতে চান তাঁদের খুবই সুবিধা হবে ৷ নতুন অ্যাকাউন্ট না খুলেই ইউজার নেম পরিবর্তন সম্ভব ৷ দ্বিতীয়ত যাঁরা ব্যবসা করেন অথবা কোনও প্রতিষ্ঠানের নামে অ্যাকাউন্ট খুলেছেন কিন্তু বর্তনামে সেই নাম পরিবর্তন জরুরি তাঁদের জন্য এই ফিচার খুবই কার্যকর ৷
এই ফিচারটি রোল আউট শুরু হলেও বর্তমানে শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর ব্যবহারকারীরা এই সুবিধা পাবেন ৷ ধীরে ধীরে বিশ্বের বাকি রিজিয়নগুলিতেও এই সুবিধা দেওয়া হবে ৷
সর্বপ্রথম 26 ডিসেম্বর 2025 এ গুগলের তরফে এই ফিচারটি সম্পর্কে জানানো হয়েছিল ৷ তখনই বলা হয়েছিল নতুন বছরে এই সুবিধা পাওয়া যাবে ৷ সেইমতো এপ্রিল থেকেই চালপ হল নতুন ফিচার ৷