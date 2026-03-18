প্রায় 16 বছর বন্ধ পরিষেবা, চিনে ফের চালু হবে Google সার্চ ?

প্রায় 16 বছর বন্ধ পরিষেবা, চিনে ফের চালু হবে Google সার্চ ?
Published : March 18, 2026 at 8:28 PM IST
হায়দরাবাদ : 2010 সালে চিন ছেড়েছিল Google ৷ বন্ধ করেছিল তাদের সমস্ত পরিষেবা ৷ কিন্তু প্রায় 16 বছর পর ফের চিনের মাটিতে পা রাখল সুন্দর পিচাইয়ের এই সংস্থা ৷ তবে এবার সার্চ ইঞ্জিন হিসেবে অথবা AI এর পরিষেবা দিতে নয় ৷ বরং চিনা সংস্থার কাছে পরিষেবা নিতেই তারা হাজির হয়েছে ৷
এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, চিনের সংস্থার কাছে কুলিং এজেন্ট কিনতে চায় এই টেক জায়ান্ট ৷ যা অত্যাধুনিক AI পরিকাঠামো তৈরিতে সহায়ক ৷ তারজন্য ইতিমধ্যে চিনের সংস্থা Envicool নামে একটি সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছে Google ৷ Google এর তাইওয়ানের একটি প্রোকিওরমেন্ট টিম ওই সংস্থার সঙ্গে দেখা করেছে ৷ এবং এই বিষয়ে কথাও বলেছে ৷ এছাড়াও অন্তত আরও একটি সংস্থার খোঁজ চালাচ্ছে সংস্থাটি ৷
কী কারণে কুলিং এজেন্ট ব্যবহার করে গুগল ?
AI ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরির জন্য একাধিক ডাটা সেন্টার তৈরি করছে Google ৷ ডাটা সেন্টারে থাকে একাধিক সার্ভার ৷ যা ঠান্ডা রাখা প্রয়োজন ৷ এছাড়াও থাকে একাধিক যন্ত্রাংশ ৷ এই বিপুল পরিমাণ যন্ত্রাংশ ঠান্ডা রাখতে চিরাচরতি এয়ার কুলিং ডিভাইস রাখা হয় ৷ ব্যবহার করা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র ৷ কিন্তু ডাটা সেন্টারে এত বিপুল পরিমাণ হিট জেনারেট হয় যে কুলিং এজেন্ট ব্যবহার করা দরকার পড়ে ৷
কুলিং এজেন্টের মধ্যে থাকে জল ও অন্য রাসায়নিক পদার্থ ৷ যা পাইপ লাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন যন্ত্রাংশের কাছে পাঠানো হয় ৷ এবং সেই এজেন্টের মাধ্যমে ঠান্ডা থাকে বিভিন্ন ডিভাইস ৷
JP Morgan একটি রিপোর্টে প্রকাশ করেছে ৷ ওই রিপোর্ট অনুযায়ী 2026 সালে লিকুইড কুলিং এজেন্টের চাহিদা দ্বিগুন হবে ৷ এবং 2025 সালে 8.9 বিলিয়ন ডলার থেকে 2026 সালে 17 বিলিয়ন ডলার ব্যবসায় পৌঁছবে ৷
2005 সালে চিনে ব্যবসা শুরু করেEnvicool ৷ বর্তমানে তাদের মার্কেট ভ্যালু 98 বিলিয়ন ইয়ান ৷ যা প্রায় 14 বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি ৷ সম্প্রতি একটি ইভেন্টে তারা জানিয়েছে, Google এর সার্ভার ঠান্ডা রাখার জন্য তারা বিশেষ ধরনের একটি কুলিং এজেন্ট তৈরি করেছে ৷ এবং সেখান থেকেই Google এর সঙ্গে তাদের চুক্তি সম্পন্ন হয় ৷