সাইকেল নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছেন ? আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত Gemini AI ! নতুন ফিচার লঞ্চ

সাইকেল নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছেন ? আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত Gemini AI ! নতুন ফিচার লঞ্চ
Google Maps Update : হেঁটে বা সাইকেল ব্যবহার করে কোনও জায়গায় যাওয়ার সময় Maps এর মধ্যে Hey Google কম্যান্ড ব্যবহার করে প্রশ্ন করতে পারেন ৷
Published : January 30, 2026 at 10:56 AM IST
হায়দরাবাদ : পথচারী ও সাইকেল আরোহীদের জন্য ম্যাপ ডিরেকশন দেবে Gemini AI ৷ নতুন এই ফিচার লঞ্চ করেছে Google ৷ Map-এর মধ্যেই নতুন এই ফিচার সংযুক্তিকরণ করা হয়েছে ৷ ফলে সাইকেল আরোহী ও পথচারীদের আরও সুবিধা হবে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে ৷ এর আগেই ড্রাইভিং ডিরেকশন-এর একটি আপডেট লঞ্চ করেছিল গুগল ৷
কী সুবিধা হবে ব্যবহারকারীদের ?
ব্যবহারকারীরা ভয়েস কম্যান্ডের মাধ্যমে নতুন এই ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন ৷ হেঁটে বা সাইকেল ব্যবহার করে কোনও জায়গায় যাওয়ার সময় Maps এর মধ্যে Hey Google কম্যান্ড ব্যবহার করে প্রশ্ন করতে পারেন ৷ Hey Google বললেই Gemini AI Assistant অ্য়াক্টিভেট হবে ৷এবং তারপর সেই নির্দিষ্ট এলাকার কোনও গুরুত্বপূর্ণ স্থান, স্থানীয় অঞ্চলের প্রসিদ্ধ জিনিস সম্পর্কে জানতে চাইলে তার জবাব পাওয়া যাবে ৷ এক্ষেত্রে রিয়েল টাইম আপডেট দিতে সমর্থ হবে Gemini AI ৷
গুগলের তরফে জানানো হয়েছে, Gemini AI কে সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ সেই কারণে Google এর বিভিন্ন প্রডাক্টে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷
গত বছরের নভেম্বর মাসে Maps-এ মোট 10 টি ফিচার আপডেট করেছিল Google ৷ তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল হ্য়ান্ডস ফ্রি কনভার্সনাল ড্রাইভিং এক্সপিরিয়েন্স ৷ মূলত এই ফিচারে গুগল জেমিনাই-কে ম্য়াপসের মধ্যে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে ড্রাইভ করার সঙ্গে সঙ্গে জেমিনাই-কে লোকাল প্লেস সম্পর্কে ভয়েস ফিচারে প্রশ্ন করা যাবে ৷ এবং জেমিনাইও সেই প্রশ্নের জবাব দেবে ভয়েস নোটের মাধ্য়মে ৷ এছাড়াও গন্তব্য় রুটের কোথায় কোথায় EV চার্জিং স্টেশন রয়েছে সেই বিষয়েও জানাতে থাকবে জেমিনাই ৷ অন্যদিকে গন্তব্য স্থানে কেউ অপেক্ষা করলে তার সঙ্গেও যাতায়াতের তথ্য় শেয়ার করা সম্ভব ৷
তবে এই ফিচার শুধুমাত্র দ্রুতগতির গাড়ির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল ৷ এবার সাইকেল ও পথচারীদের জন্যও এই ফিচার চালু করা হয়েছে ৷ Google এর তরফে জানানো হয়েছে, এই ফিচারটি ইতিমধ্যে রোল আউট শুরু হয়েছে ৷ ধীরে ধীরে সব ব্যবহারকারীর কাছেই পৌঁছে যাবে ফিচারটি ৷