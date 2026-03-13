বেড়াতে গিয়ে বেস্ট ক্যাফে খুঁজছেন ? রিয়েল টাইম আপডেট দেবে Google Maps এর নয়া ফিচার

বেড়াতে গিয়ে বেস্ট ক্যাফে খুঁজছেন ? রিয়েল টাইম আপডেট দেবে Google Maps এর নয়া ফিচার
Google Feature Update : এই ফিচারগুলি লঞ্চ করে গুগল জানিয়েছে, গত এক দশকের মধ্যে ড্রাইভিংয়ে সবচেয়ে বড় আপডেট এই দুটি ফিচার ।
Published : March 13, 2026 at 11:13 AM IST
হায়দরাবাদ : ভারতীয় ব্যবহারকারীদের জন্য সুখবর! দুটি নতুন ফিচার লঞ্চ হতে চলেছে Google Maps- এ । ওই ফিচারগুলি হল Ask Maps যা সম্পূর্ণ AI দ্বারা পরিচালিত এবং Immersive Navigations ৷ এই ফিচারগুলি লঞ্চ করে গুগল জানিয়েছে, গত এক দশকের মধ্যে ড্রাইভিংয়ে সবচেয়ে বড় আপডেট এই দুটি ফিচার । ভারত ও আমেরিকায় এই ফিচারগুলি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Ask Maps ফিচার কী ?
এই ফিচারটি রাস্তা দেখানোর পাশাপাশি আপনার বিভিন্ন প্রশ্নের স্মার্ট উত্তর দেবে ৷ Google Maps এতদিন শুধু রুট দেখাত বা ট্রাফিক আপডেট দিত । কিন্তু নতুন Ask Maps ফিচারের মাধ্যমে আপনি স্বাভাবিক ভাষায় (টেক্সট বা ভয়েস) যেকোনও জটিল প্রশ্নের জবাব পাবেন । এবং এই ফিচারটি পুরোপুরি পরিচালিত হবে Gemini AI এর মাধ্যমে ৷ ফলে উত্তরগুলো একদম সঠিক পাওয়া সম্ভব বলে দাবি করেছে Google ৷
কী রকম প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম ?
ধরুন আপনি অফিস থেকে বাড়ি ফিরছেন । আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, “এখন গাড়ি নিয়ে যাব নাকি মেট্রো ধরব?” আস্ক ম্যাপস তৎক্ষণাৎ ট্রাফিকের অবস্থা, আনুমানিক সময় এবং কাছাকাছি মেট্রো স্টেশন দেখে সাজেশন দেবে । এবং গন্তব্যে যাওয়ার রুটও নেভিগেশন শুরু করে দেবে ।
অথবা ধরুন আপনি কোনও একটি এলাকা থেকে অন্য কোথাও যাচ্ছেন ৷ রাস্তায় কোথাও ভালো কফি পাওয়া যাবে, সেটাও জিজ্ঞেস করুন—AI তাৎক্ষণিকভাবে রুটের পাশের দোকান দেখিয়ে দেবে । এছাড়াও কোনও জায়গার রেস্তরাঁ, সেখানকার পার্কিং পরিস্থিতি, খাবারের গুনগত মান কেমন সেই সব বিষয়েও জানাতে থাকবে নতুন এই AI পাওয়ার্ড ফিচার ৷
Immersive Nevigation কী ?
Google এর দাবি, বিগত 10 বছরের নেভিগেশনে এটি সবথেকে বড় আপডেট ৷ এর মাধ্যমে কোনও রুটের আশপাশের অবস্থার 3D ভিউ পাওয়া যাবে ৷ ঘর-বাড়ি, পাহাড়, ফ্লাইওভার, সবকিছুই রিয়েলিস্টিক 3D মডেলে উঠে আসবে ৷ ফলে কোনও রাস্তায় যেতে যেতে তার সামনে কী রয়েছে তা অনেক আগে থেকেই বোঝা সম্ভব ৷ রাতে ড্রাইভ, অচেনা শহর, বা অতি ভারী যান চলাচলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন এলাকায় সমস্যায় পড়েন অনেকে ৷ Google এর দাবি 3D ভিউয়ের মাধ্যমে সেই সব সমস্যার সমাধান হবে ৷ ভালো ভাবে নেভিগেশন করা সম্ভব ৷
এই ফিচারগুলি ধীরে ধীরে প্রত্যেকের কাছে পাঠানো হবে ৷ তবে তারজন্য কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে ৷ Google প্রত্যেক Maps ব্যবহারকারীকে অ্য়াপ আপডেট করার পরামর্শ দিয়েছে ৷