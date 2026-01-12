ঝামেলা থেকে মুক্তি, সরাসরি Google Search প্ল্য়াটফর্ম থেকেই কেনা যাবে পছন্দের প্রডাক্ট

ঝামেলা থেকে মুক্তি, সরাসরি Google Search প্ল্য়াটফর্ম থেকেই কেনা যাবে পছন্দের প্রডাক্ট
Google Universal Commerce Protocol : সরাসরি সার্চ প্ল্য়াটফর্মেই কেনা সম্ভব হবে পছন্দের প্রডাক্ট ৷ পেমেন্টও সম্ভব ৷ মিলবে আফটার সেলস হেল্প ৷
Published : January 12, 2026 at 1:32 PM IST
হায়দরাবাদ : এবার সরাসরি গুগল সার্চ ইঞ্জিন থেকেই পছন্দের সামগ্রী অনলাইনে কিনতে পারবেন ৷ কারণ Universal Commerce Protocol (UCP) নামে একটি ওপেন সিস্টেম চালু করেছে টেক জায়ান্ট ৷ আর সেই কারণে এবার আর নির্দিষ্ট ই-কমার্স প্ল্য়াটফর্মে না ঢুকেই কেনা যাবে পছন্দের প্রডাক্ট ৷ বর্তমানে UCP চালু করার জন্য Shopify, Wayfair, Target এবং Walmart এর মতো সংস্থাগুলির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে Google ৷ প্রডাক্ট সার্চ, অর্ডার এবং আফটার সেলস হেল্পও পাওয়া যাবে AI মোডে ৷
এতদিন পর্যন্ত Google এ কোনও প্রডাক্ট শুধুমাত্র সার্চ করা যেত ৷ এবং সেই প্রডাক্টটি কিনতে হলে সরাসরি নির্দিষ্ট ই-কমার্স প্ল্য়াটফর্মে গিয়ে কিনতে হতো ৷ অথবা সার্চ উইন্ডোতে আসা লিঙ্কে ক্লিক করলে রিডাইরেক্ট হতো নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে ৷ কিন্তু এবার থেকে সরাসরি সার্চ প্ল্য়াটফর্মেই কেনা সম্ভব হবে ৷
Google যে UCP তৈরি করেছে তার মাধ্যমে ডিজিট্যাল এজেন্ট, বিজনেস এবং পেমেন্ট প্রোভাইডার একসঙ্গে কাজ করবে ৷ এরজন্য মোট তিনটি প্রোটোকল তৈরি করেছে সংস্থাটি ৷ একটি Agent2Agent, দ্বিতীয়টি Agent Payments Protocol (AP2) এবং তৃতীয়টি হল মডেল কনটেক্সট প্রোটোকল (MCP) ৷
Shopify, Etsy, Wayfair, Target, এবং Walmart এর সঙ্গে প্রাথমিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হলেও আরও প্রায় 20টি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে এই তালিকায় ৷ এছাড়াও রয়েছে Visa, Mastercard, Flipkart, এবং Best Buy এর মতো সংস্থা ৷
প্রাথমিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারকারীরা এই ফিচারের সুবিধা পাবেন ৷ এবং সাধারণ ক্রোম ব্রাউজারে এর সুবিধা পাওয়া যাবে না ৷ এরজন্য AI মোড অথবা জেমিনি ব্যবহার করতে হবে ৷ আগামীদিনে গোটা বিশ্বব্যাপী এর সুবিধা পাওয়া যাবে বলে গুগলের তরফে জানানো হয়েছে ৷
এখানেই শেষ নয় ৷ Google blog এ জানানো হয়েছে তারা একটি বিজনেস এজেন্ট লঞ্চ করতে চলেছে ৷ যা ভার্চুয়াল সেলস অ্য়াসোসিয়েট হিসেবে কাজ করবে ৷ সর্বপ্রথম কয়েকটি ইন্টারন্যাশন্য়াল ব্র্য়ান্ডের ক্ষেত্রেই এই ফিচারটি কাজ করবে ৷ ওই ব্র্য়ান্ডগুলির তালিকায় রয়েছে, Lowe's, Michaels, Poshmark, এবং Reebok ৷
Google এর তরফে জানানো হয়েছে AI মোডেও Ads চালু করার ভাবনাচিন্তা রয়েছে সংস্থার ৷