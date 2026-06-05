আরও ভাইরাল হতে পারে ক্রিয়েটরদের কন্টেন্ট, লঞ্চ হল Google Search Profile

আরও ভাইরাল হতে পারে ক্রিয়েটরদের কন্টেন্ট, লঞ্চ হল Google Search Profile
সব কন্টেন্ট ক্রিয়েটর এই ফিচারের সুবিধা পাবেন না ৷ এরজন্য নির্দিষ্ট নিয়ম চালু করা হয়েছে ৷ কী কী ? জানুন
Published : June 5, 2026 at 1:04 PM IST
হায়দরাবাদ : কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য আরও একটি ফিচার লঞ্চ করতে চলেছে Google ৷ যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা নিজেদের ওয়েবসাইট, ব্লগ, এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক ছাতার তলায় আনতে পারবেন ৷ নতুন এই ফিচারটির নাম দেওয়া হয়েছে Search Profile ৷
বিস্তারিত...
ধরে নিন আপনি একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ৷ আপনার ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব প্রোফাইল রয়েছে ৷ এবং সেখানে নিয়মিতভাবে আপনি কন্টেন্ট আপলোড করেন ৷
এবার কোনও একজন ইউজার Google এ কোনও একটি বিষয় সার্চ করলেন ৷ সেখানে আপনার কন্টেন্ট দেখানো হল ৷ ইউজার আপনার কন্টেন্টটি বিস্তারিত দেখার জন্য ক্লিক করল ৷ এরপরই নতুন একটি পেজ ওপেন হবে ৷ যার নাম Search Profile ৷ যেখানে আপনার Youtube, Instagram ও Titok (যদিও ভারতে উপলব্ধ নেই) পেজের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ৷ পাশাপাশি আপনার কোনও ওয়েবসাইট বা ব্লগ থাকলে তারও তথ্য ও URL দেখানো হবে ৷ ব্যবহারকারীরা সরাসরি ওই লিঙ্কে ক্লিক করে আপনার সোশ্যাল প্রোফাইলে ঢুকতে পারবেন ৷
তবে সব কন্টেন্ট ক্রিয়েটর এই ফিচারের সুবিধা পাবেন না ৷ এরজন্য নির্দিষ্ট নিয়ম চালু করা হয়েছে ৷ নির্দিষ্ট সংখ্যক ফলোয়ার্স থাকলে তবেই Google এর এই ফিচারটি পাওয়া যাবে ৷
কোন প্রোফাইলে কত ফলোয়ার্স থাকতে হবে ?
- YouTube: 100,000
- Instagram: 100,000
- X: 100,000
- TikTok: 300,000
- এর পাশাপাশি কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের বয়স 18 বছরের উপর হতে হবে ৷
কী লাভ হবে ?
বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, এই ফিচারটি চালু হলে কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের সোশ্যাল প্রোফাইল এক ছাতার তলায় দেখা যাবে ৷ ফলে গুগল থেকে সার্চ অপশনের মাধ্যমে ক্রিয়েটরদের প্রোফাইলে আরও বেশি মাত্রায় ট্রাফিক পৌঁছবে ৷ কন্টেন্টের ভিউ ও এনগেজমেন্ট বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
কীভাবে সেট করতে হবে ?
profile.google.com/claim এর মাধ্যমে কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা Search Profile সেট করতে পারবেন ৷ ওই পেজে থাকা সমস্ত তথ্য দেওয়ার পর তা সাবমিট করতে হবে ৷ তারপর তা পেন্ডিং অবস্থায় থাকবে ৷ রিভিউ করবে Google ৷ তারপর অ্যাপ্রুভ হলে Search Profile চালু হবে ৷
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