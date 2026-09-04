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Google Workspace AI : Google লঞ্চ করল Gmail, Docs এবং Keep Live: এবার মোবাইল অ্যাপে মিলবে হ্যান্ডস-ফ্রি AI সুবিধা

শুক্রবার থেকে Gmail, Google Docs এবং Google Keep-এ ভয়েস কনভার্সেশন সংযুক্ত করা হল ৷ পুরোটাই হবে রিয়েল টাইম ও বোথ ওয়েজ ৷

Google Workspace AI
প্রতীকী ছবি (ছবি - IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2026 at 5:14 PM IST

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হায়দরাবাদ : ধরে নিয় আপনি ভিড় বাসে যাচ্ছেন অথবা নির্দিষ্ট গন্তব্য দ্রুত যাওয়ার চেষ্টা করছেন ৷ অথচ ঠিক সময়ই আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মেইল লিখতে হবে ৷ অথবা কোনও ডকুমেন্ট রেডি করতে হবে ৷ ভাবতে পারছেন ঠিক কতটা সমস্যার ? এই সমস্যা সমাধানে নতুন একটি ফিচার লঞ্চ করল Google ৷

শুক্রবার থেকে Gmail, Google Docs এবং Google Keep-এ ভয়েস কনভার্সেশন সংযুক্ত করা হল ৷ পুরোটাই হবে রিয়েল টাইম ও বোথ ওয়েজ ৷ Gemini 3.5 Live প্রযুক্তিতে এই ফিচার তৈরি করা হয়েছে ৷

অনেকেই হয়তো ভাবতে পারেন আগেই এই ফিচার চালু ছিল ৷ তাহলে নতুন কী পরিবর্তন এসেছে ৷ আগের ফিচারে বোথ ওয়ে কমিউনিকেশন করা সম্ভব হতো না ৷ অর্থাৎ একমুখী কথাবার্তা হতো ৷ ব্যবহারকারী যেমন কথা বলতেন, সেইভাবেই টাইপিং হতো Gmail-এ ৷ এমনকী, কোনও কিছু ভুল হলে তা ব্যাকস্পেস এর মাধ্যমে মুছতে হতো ৷ নতুন ফিচারটি সম্পূর্ণ আলাদা ৷ এক্ষেত্রে Google এর এই অ্যাপগুলি ব্যবহারকারীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারবে ৷ কনটেক্সট বুঝতে পারবে ৷ এবং সেই হিসেবে মেইলের বয়ান তৈরি করতে পারবে ৷

Gmail Live: প্রশ্ন করলেই উত্তর খুঁজে দেবে ই-মেল

বহু পুরনো বা archived ই-মেলের মধ্যে থেকে একটি tracking number, meeting-এর সময় কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য খুঁজে বের করা বেশ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় ৷ Gmail Live সেই কাজটিই সহজ করতে পারবে ৷

ব্যবহারকারী সরাসরি Gmail-এর সঙ্গে কথা বলবেন ৷ এবং তিনি যাবতীয় প্রশ্ন করতে পারবেন । সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা এবং সেই মোতাবেক মেইলের বয়ানও তৈরি করতে দিতে পারবে এই ফিচারটি ৷

Docs Live: Writer’s Block কাটাতে AI হবে সহ-লেখক

লেখালেখির ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠিন কাজগুলির মধ্যে একটি হল শুরু করা। অর্থাৎ আপনি হয়তো কোনও বিষয় নিয়ে লিখতে চাইছেন ৷ কিন্তু ঠিক কীভাবে লিখবেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না ৷ Docs Live ফিচারটি একটি draft তৈরি করে দিতে পারবে ৷

ব্যবহারকারী নিজের ভাবনাগুলি কোনও নির্দিষ্ট format না মেনে মুখে বলতে পারবেন। Docs Live সেই দীর্ঘ ও এলোমেলো আইডিয়াগুলি একত্রে গুছিয়ে একটি ডকুমেন্ট বা মেমো তৈরি করতে পারবে ৷

Keep Live: এলোমেলো ভাবনা থেকে তৈরি হবে গোছানো তালিকা

Google Keep সাধারণত দ্রুত কোনও idea বা গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়। এবার Keep Live সেই কাজটিকে আরও সহজ করবে।

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