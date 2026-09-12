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Windows PC-তে এবার Gemini AI, Alt+Space চাপলেই মিলবে তৎক্ষণাৎ সাহায্য

কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে Windows এর Gemini AI-এ ৷

Google Launches Gemini App
Gemini App (ছবি - Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 12, 2026 at 8:48 PM IST

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হায়দরাবাদ : এবার Windows-এ সরাসরি ব্যবহার করা যাবে Google-এর Artificial Intelligence (AI) assistant Gemini। ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ-এর জন্য নতুন Gemini app for Windows লঞ্চ করেছে Google । সংস্থার দাবি, দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে সহজেই ব্যবহার করা যাবে এই অ্যাপ । কাজের মাঝখানে আলাদা প্রোগ্রাম খুলতে হবে না, প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত AI-এর সাহায্য নেওয়া যাবে।

Gemini desktop app মূলত তিনভাবে ব্যবহার করা যাবে।

Alt+Space প্রেস করলেই খুলবে Gemini

Gemini ব্যবহারের সবচেয়ে সহজ উপায় হল keyboard shortcut। Windows PC-তে একসঙ্গে Alt এবং Space প্রেস করলেই স্ক্রিনে Gemini ওপেন হবে । ব্যবহারকারী তখন যে কাজই করুন না কেন, তার উপরেই অ্যাসিস্ট্যান্ট দেখা যাবে।

ধরা যাক কোনও document-এর তথ্য fact-check করতে হবে, প্রেজেন্টেশনের জন্য আকর্ষণীয় টাইটেল তৈরি করতে হবে অথবা কোনও বিষয়ে দ্রুত সাহায্য প্রয়োজন। Gemini-কে সেই কাজটি বললেই সাহায্য করতে পারবে। কাজ শেষ হলে আগের কাজেই ফিরে যাওয়া যাবে।

বড় কাজের জন্য Workspace

Gemini-এর Windows app-এ mobile app-এর মতো একাধিক সুবিধাও থাকছে। Multi-step বা তুলনামূলক বড় কাজের জন্য ব্যবহার করা যাবে Gemini Spark, যাকে Google 24/7 personal AI agent হিসেবে তুলে ধরছে।

উদাহরণ হিসেবে, কোনও প্রজেক্টের summary তৈরি করতে Gemini ব্যবহারকারীর Gmail এবং Google Drive থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। ফলে একাধিক ধাপের কাজ এক জায়গা থেকেই সামলানো সহজ হবে।

AI দিয়ে তৈরি হবে Image ও Video

শুধু প্রোডাক্টিভিটি নয়, ক্রিয়েটিভ কাজের জন্যও Gemini app-এ রয়েছে AI tools। Nano Banana ব্যবহার করে presentation-এর জন্য customised image তৈরি করা যাবে।

অন্যদিকে Gemini Omni দিয়ে high-quality video তৈরির নির্দেশ দেওয়া যাবে। অর্থাৎ image বা video তৈরির জন্য আলাদা প্রোগ্রামে যেতে হবে না। একই desktop app থেকেই ক্রিয়েটিভ কাজ করা সম্ভব হবে।

Windows 10 ও 11-এ মিলবে Gemini

Google জানিয়েছে, Windows-এর জন্য Gemini app লঞ্চই শেষ নয়। ভবিষ্যতে আরও desktop-focused feature যোগ করা হবে।

নতুন Gemini app এখন বিশ্বজুড়ে Windows 10 এবং Windows 11 ব্যবহারকারীদের জন্য available। Interested users Google-এর desktop page থেকে app-টি download করে ব্যবহার করতে পারবেন।

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