Gemini AI-সহ স্মার্টগ্লাস আনল Google, ক্যামেরা থেকে লাইভ ট্রান্সলেশন—একাধিক সুবিধা
দৃষ্টিহীনদের জন্যও থাকছে নতুন একটি ফিচার ৷ যার মাধ্যমে দৃষ্টিহীনরাও কোনও বস্তু সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে ৷
Published : November 13, 2026 at 8:39 PM IST
হায়দরাবাদ : স্মার্ট গ্লাসের বাজারে নতুন একটি প্রডাক্ট লঞ্চ করল Google। Warby Parker, Gentle Monster এবং Samsung-এর সঙ্গে যৌথভাবে তৈরি করা হয়েছে সংস্থার নতুন Intelligent Eyewear লাইনআপ। Gemini AI-চালিত এই স্মার্ট চশমা Pixel ও Samsung ফোনের পাশাপাশি iPhone-এর সঙ্গেও ব্যবহার করা যাবে। মূলত হাত ব্যবহার না করেই রিয়েল-টাইম সহায়তা দেওয়ার কথা মাথায় রেখে তৈরি হয়েছে এই ডিভাইস।
চশমার ফ্রেমে ট্যাপ করে অথবা ‘Hey Gemini’ বলে AI অ্যাসিস্ট্যান্টকে চালু করা যাবে। এবং চশমার সামনে থাকা কোনও বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা যাবে ৷ পাশাপাশি মুদিখানার জন্য তালিকা তৈরি ও Google Maps সম্পর্কেও তথ্য পাওয়া যাবে ৷ পাশাপাশি গান শোনা, ফোনের Notification সম্পর্কে জানা এবং Google Translate-এর সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় ভাষা শনাক্তকরণ-সহ রিয়েল-টাইম কথোপকথনের অনুবাদও করা যাবে।
নতুন এই স্মার্ট গ্লাসে Gemini-র Guided Vision ফিচারও থাকছে। যাঁরা সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন অথবা যাঁদের দৃষ্টিশক্তি কম, তাঁদের জন্য কথোপকথনের মাধ্যমে অডিয়ো বিবরণ দিতে পারবে এই প্রযুক্তি। ছোট অক্ষরের লেখা পড়ে শোনানো কিংবা দৈনন্দিন ব্যবহারের প্রয়োজনীয় জিনিস খুঁজে পেতেও সাহায্য করবে।
এছাড়া চশমা থেকে সরাসরি Aira Explorer চালু করে ক্যামেরার লাইভ ফিড একজন প্রশিক্ষিত মানব ভিজ্যুয়াল ইন্টারপ্রেটারের কাছে পাঠানো যাবে। ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহারকারী রিয়েল-টাইমে অন্য একজনের কাছ থেকে দৃশ্য সংক্রান্ত সহায়তা পাবেন।
অন্যান্য ক্যামেরাযুক্ত স্মার্ট গ্লাসের মতো Google-এর এই ডিভাইসেও ছবি তোলা এবং ভিডিয়ো রেকর্ড করার সুবিধা রয়েছে। এতে দেওয়া হয়েছে 12 মেগাপিক্সেলের Ultrawide Camera। ক্যামেরায় HDR Processing এবং Image Stabilisation-এর সুবিধা থাকছে। পাশাপাশি Spatial Audio-ও সাপোর্ট করবে এই ডিভাইস।
তবে চশমায় ক্যামেরা থাকার কারণে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। Meta-র স্মার্ট গ্লাস ব্যবহার করে গোপনে অন্যের ছবি বা ভিডিয়ো রেকর্ড করার অভিযোগ ঘিরে ইতিমধ্যেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। রেকর্ডিং চালু থাকার ইঙ্গিত দিতে ক্যামেরার পাশে থাকা Indicator Light-ও সব ক্ষেত্রে এই সমস্যা আটকাতে পারছে না।
এই বিষয়টি মাথায় রেখেই Google তাদের Intelligent Eyewear-এ একাধিক Privacy Feature রাখার কথা জানিয়েছে। Google-এর দাবি, চশমার ক্যামেরায় রেকর্ড করা ভিডিয়ো Gemini-র History-তে সেভ করা হবে না। AI মডেলকে প্রশিক্ষণ দেওয়া কিংবা বিজ্ঞাপন দেখানোর লক্ষ্যেও এই ভিজ্যুয়াল ব্যবহার করা হবে না। Gemini-র মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণের আগে ওই দৃশ্য থেকে আশপাশে থাকা অন্য ব্যক্তিদের মুখ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঝাপসা বা মুছে দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে বলে জানিয়েছে সংস্থা।
দাম ও কবে পাওয়া যাবে?
Google-এর সঙ্গে যৌথভাবে তৈরি Gentle Monster-এর স্মার্ট চশমার কালেকশনে থাকছে ছয়টি ডিজাইন। Dark Red, Pink, Grey এবং Yellow—এই চারটি রঙের বিকল্প পাওয়া যাবে। লেন্সের ক্ষেত্রে Tinted, Clear, Blue এবং Brown অপশন রয়েছে। অধিকাংশ ফ্রেমের জন্য Prescription Lens-ও বেছে নেওয়া যাবে। দাম শুরু হচ্ছে 449 ডলার থেকে। আপাতত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় এই কালেকশন পাওয়া যাবে।
অন্যদিকে, Warby Parker-এর সঙ্গে তৈরি চশমার লাইনআপে রয়েছে Alden, Reid এবং Wren—এই তিনটি ডিজাইন। Pine, Saddle এবং Jet Black রঙের বিকল্পের পাশাপাশি Optical ও Sun Style বেছে নেওয়া যাবে। Prescription এর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পাওয়ারের লেন্স পাওয়া যাবে ৷ এই কালেকশনের দাম শুরু হচ্ছে 395 ডলার থেকে।
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